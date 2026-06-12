2026澎湖國際海上花火節必收美食地圖！澎湖美食推薦必吃「傻愛莊」百年老宅隱藏海鮮餐廳，手作珊瑚餅、鮮炸小管必點。
每到夏季最期待的盛事，絕對是吸引無數旅客朝聖的2026澎湖國際海上花火節。來到澎湖除了狂嗑炭烤鮮蚵海鮮吃到飽、追藍眼淚，市區裡其實藏著一家連在地人都大推的餐酒館始祖「傻愛莊」。這家位於熱鬧馬公市區的創意老宅餐廳，不僅將澎湖在地海鮮玩出新花樣，更把傳承數十年的古早味點心變成必點招牌，一吃就驚艷，沒訂位還可能吃不到。
澎湖美食「傻愛莊」超大顆蚵仔酥必點！招牌珊瑚餅、古早味花菜干別錯過
澎湖美食「傻愛莊」其建築本身就是歷史活古蹟，外觀為華麗的巴洛克式浮雕風格，走入店內則是古色古香的閩南式傳統格局。這裡曾是澎湖第一任民選縣長的舊宅，處處散發懷舊歷史感。來到這絕對不能錯過店家菜單上的靈魂招牌，手作「珊瑚餅」外皮金黃酥脆，內裡則保有老麵般的Q彈嚼勁，鹹甜交織。而「鮮炸小管」則是當季捕撈的澎湖現流小管，爽口鮮甜。
澎湖美食 澎湖海鮮餐廳 傻愛莊
地址：澎湖縣馬公市新生路14號
營業時間：11:30 - 14:30、17:30 - 21:30（不定期店休）
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