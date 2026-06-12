2026澎湖國際海上花火節必收美食地圖！澎湖美食推薦必吃「傻愛莊」百年老宅隱藏海鮮餐廳，手作珊瑚餅、鮮炸小管必點。

每到夏季最期待的盛事，絕對是吸引無數旅客朝聖的2026澎湖國際海上花火節。來到澎湖除了狂嗑炭烤鮮蚵海鮮吃到飽、追藍眼淚，市區裡其實藏著一家連在地人都大推的餐酒館始祖「傻愛莊」。這家位於熱鬧馬公市區的創意老宅餐廳，不僅將澎湖在地海鮮玩出新花樣，更把傳承數十年的古早味點心變成必點招牌，一吃就驚艷，沒訂位還可能吃不到。

▲澎湖美食推薦必吃「傻愛莊」隱身在新生路上的百年巴洛克風格老宅餐廳（攝影：蕭芷琳）

▲澎湖特色海鮮料理「傻愛莊」在地老饕強烈推薦必訪（攝影：蕭芷琳）

澎湖美食「傻愛莊」超大顆蚵仔酥必點！招牌珊瑚餅、古早味花菜干別錯過

澎湖美食「傻愛莊」其建築本身就是歷史活古蹟，外觀為華麗的巴洛克式浮雕風格，走入店內則是古色古香的閩南式傳統格局。這裡曾是澎湖第一任民選縣長的舊宅，處處散發懷舊歷史感。來到這絕對不能錯過店家菜單上的靈魂招牌，手作「珊瑚餅」外皮金黃酥脆，內裡則保有老麵般的Q彈嚼勁，鹹甜交織。而「鮮炸小管」則是當季捕撈的澎湖現流小管，爽口鮮甜。

▲澎湖美食「傻愛莊」推薦菜單：招牌珊瑚餅（攝影：蕭芷琳）

▲澎湖美食「傻愛莊」推薦菜單：鮮炸小管（攝影：蕭芷琳）



「雙醬蚵仔酥」有別於台灣常見的一顆顆炸蚵仔，店家豪邁地將數顆肥美飽滿的澎湖本地鮮蚵包覆在一起下鍋酥炸，超大一顆好過癮。老澎湖人喜愛的傳統古早味農家菜「花菜干」，鹹香中透出獨特的在地風味，是超級下飯的必點開胃菜。不過現在因為正值旅遊旺季與花火節期間，強烈建議旅客至少提前一天撥打訂位電話，才不會在現場扼腕，夏天來澎湖可別錯過這家澎湖美食口袋名單。



▲澎湖美食「傻愛莊」推薦菜單：雙醬蚵仔酥（攝影：蕭芷琳）



▲澎湖美食「傻愛莊」推薦菜單：古早味花菜干（攝影：蕭芷琳）

澎湖美食 澎湖海鮮餐廳 傻愛莊

地址：澎湖縣馬公市新生路14號

營業時間：11:30 - 14:30、17:30 - 21:30（不定期店休）





更多澎湖旅遊美食推薦一次看

推薦閱讀：澎湖最美海景咖啡廳！及林春咖啡館 無敵海景配絕美沙灘，下車走1分鐘就到。

推薦閱讀：澎湖必吃生魚片推薦！鮪魚哥生魚片 新鮮澎湖小捲必點，想吃海膽要等7月。

推薦閱讀：澎湖花火節別錯過！易家仙人掌冰 跨海大橋旁必吃，純天然酸甜冰沙、夏天消暑首選。