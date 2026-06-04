澎湖必吃生魚片推薦！鮪魚哥生魚片 新鮮澎湖小捲必點，想吃海膽要等7月。

澎湖必吃海鮮！馬公排隊名店「鮪魚哥生魚片」搬新家，主打每日漁港直送現流海鮮與厚切高CP值刺身，還有必點脆口澎湖小捲，絕對是澎湖旅遊自由行的海鮮控首選推薦。

出海島度假怎麼能少了最狂的澎湖海鮮盛宴！只要造訪外島旅遊勝地，尋找最道地的澎湖必吃生魚片推薦絕對是所有海鮮控的首要任務。位於馬公市區的熱門排隊名店「鮪魚哥生魚片」憑藉每日漁港直送的澎湖現流海鮮，以及厚度誠意十足、價格透明的澎湖平價海產高CP值，迅速在各大社群網路引爆朝聖熱潮，夏天來鵬和可別錯過。

▲澎湖馬公市區必吃排隊美食「鮪魚哥生魚片」以現流新鮮魚獲與極致厚切刺身聞名（攝影：蕭芷琳）

▲海鮮控來到澎湖旅遊別錯過「鮪魚哥生魚片」平價爆量綜合生魚片（攝影：蕭芷琳）

澎湖馬公美食「鮪魚哥生魚片」生魚片控必吃！

這家在在地極具知名度的澎湖馬公美食小吃名店「鮪魚哥生魚片」，日前已正式搬遷回到馬公市光復里樹德路1號。樸實無華的店面沒有過多奢華妝點，卻靠著「極致新鮮」與「極致高CP值」稱霸澎湖馬公市區生魚片推薦爭霸戰。老闆每天親自前往漁港挑選當日最新鮮的現流漁獲，冰櫃裡一盒盒擺滿色澤亮麗的生魚片，主打免退冰的現切完美口感，一入口就能感受到細緻魚脂。

▲澎湖馬公美食「鮪魚哥生魚片」每逢用餐時段總吸引大批觀光客前來（攝影：蕭芷琳）

澎湖美食「鮪魚哥生魚片」澎湖小捲必點！海膽要等7月

店內餐點品項極為豐富，最受歡迎的莫過於每盒只要300元起的「綜合生魚片」，內含油脂豐富的鮭魚、肉質彈牙的鮪魚與旗魚。此外，最被推崇的「澎湖小捲」也是必嚐亮頭，脆口彈牙的口感滿是海味。店家更貼心提供「百元客製化生魚片餐盒」服務，顧客可以依照自身預算與喜好，任選紅甘、土魠或天使紅蝦等在地魚種，甚至還提供不加價的「免費炙燒服務」。

▲澎湖美食「鮪魚哥生魚片」現撈新鮮澎湖小捲別錯過（攝影：蕭芷琳）



需要特別提醒海鮮控的是，許多人敲碗詢問的夢幻逸品「澎湖海膽」，為了配合政府保育政策與生長週期，全澎湖統一限定在7月份才會正式開放採收與供應。下次來到澎湖看花火節或跳島度假時，別忘了把這間馬公市區的刺身傳奇排入你的澎湖三天兩夜自由行必吃行程，保證讓你的味蕾留下最深刻的澎湖蔚藍記憶。



▲排隊海鮮名店「鮪魚哥生魚片」絕對是安排澎湖三天兩夜自由行的精選口袋名單（攝影：蕭芷琳）

澎湖美食 澎湖生魚片推薦 鮪魚哥生魚片

地址：澎湖縣馬公市光復里樹德路1號

營業時間：10:00–21:00；週二公休

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