澎湖必吃生魚片推薦！鮪魚哥生魚片 新鮮澎湖小捲必點，想吃海膽要等7月。

澎湖必吃海鮮！馬公排隊名店「鮪魚哥生魚片」搬新家，主打每日漁港直送現流海鮮與厚切高CP值刺身，還有必點脆口澎湖小捲，絕對是澎湖旅遊自由行的海鮮控首選推薦。
出海島度假怎麼能少了最狂的澎湖海鮮盛宴！只要造訪外島旅遊勝地，尋找最道地的澎湖必吃生魚片推薦絕對是所有海鮮控的首要任務。位於馬公市區的熱門排隊名店「鮪魚哥生魚片」憑藉每日漁港直送的澎湖現流海鮮，以及厚度誠意十足、價格透明的澎湖平價海產高CP值，迅速在各大社群網路引爆朝聖熱潮，夏天來鵬和可別錯過。
澎湖馬公美食「鮪魚哥生魚片」生魚片控必吃！
這家在在地極具知名度的澎湖馬公美食小吃名店「鮪魚哥生魚片」，日前已正式搬遷回到馬公市光復里樹德路1號。樸實無華的店面沒有過多奢華妝點，卻靠著「極致新鮮」與「極致高CP值」稱霸澎湖馬公市區生魚片推薦爭霸戰。老闆每天親自前往漁港挑選當日最新鮮的現流漁獲，冰櫃裡一盒盒擺滿色澤亮麗的生魚片，主打免退冰的現切完美口感，一入口就能感受到細緻魚脂。
澎湖美食「鮪魚哥生魚片」澎湖小捲必點！海膽要等7月
店內餐點品項極為豐富，最受歡迎的莫過於每盒只要300元起的「綜合生魚片」，內含油脂豐富的鮭魚、肉質彈牙的鮪魚與旗魚。此外，最被推崇的「澎湖小捲」也是必嚐亮頭，脆口彈牙的口感滿是海味。店家更貼心提供「百元客製化生魚片餐盒」服務，顧客可以依照自身預算與喜好，任選紅甘、土魠或天使紅蝦等在地魚種，甚至還提供不加價的「免費炙燒服務」。
澎湖美食 澎湖生魚片推薦 鮪魚哥生魚片
地址：澎湖縣馬公市光復里樹德路1號
營業時間：10:00–21:00；週二公休
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