錯過等明年！一年一度澎湖國際花火節，海線秘境、老宅咖啡一次玩。

澎湖國際花火節5月登場，結合七龍珠Z超吸睛！白天走訪聚落秘境、老宅咖啡，一日玩遍精彩行程。

一年一度的旅遊盛事「澎湖國際花火節」，即將於5月份盛大展開！今年特別與經典動漫《七龍珠Z》聯名，精彩程度絕對值得期待。不過，來到澎湖除欣賞璀璨煙火，白天順遊行程也別馬虎，只需一日時間，就能漫步傳統咕咾石聚落、探訪宛如城堡的灰窯秘境，還能坐在日式老宅，悠閒品飲精品咖啡，現在就安排一場不留遺憾的海島旅行！

▲澎湖建築風格多元，從傳統咕咾石聚落到日式老宅，各具特色又充滿歷史韻味。（部落客：食癮，拾影、Bernice的隨手筆記）

▲來到澎湖不只大啖海鮮，養生蔬食與義式料理同樣出色，展現澎湖另類的飲食魅力。（部落客：十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌、依娃）

探訪南寮古厝，漫步傳統聚落

來到澎湖，第一站就先抵達海島風情濃厚的「南寮古厝」。這裡不僅保留著咕咾石砌成的百年老屋，藝術家們以浮球漁具創作的彩色藝術裝置，更讓此處化身吸睛打卡點，從古樸紅磚小巷到咕咾石三合院，每個角落都是絕佳取景點，展現澎湖的獨特魅力。





南寮古厝

地址：澎湖縣湖西鄉南寮78號

電話：06-9921759

更多介紹可見「Bernice的隨手筆記」文章：南寮古厝浮球秘境~冬日惖秘境超好拍隨處都能拍出網美大片 @Bernice的隨手筆記



▲漫步澎湖「南寮古厝」，咕咾石老宅各具風貌與故事，而繽紛漁具化身的藝術裝置，同樣是來訪澎湖不可錯過的吸睛打卡點。（部落客：Bernice的隨手筆記）

打卡菓葉灰窯，異國吸睛城堡

離開南寮後，可以驅車前往附近的「菓葉灰窯」。這座早期燒製石灰的窯廠，將純白城堡般的獨特外觀予以保留。灰白色的玄武岩建築簡約純粹，只需登上二樓，便能眺望蔚藍海景與天空，而高低起伏、形狀不規則的屋頂，更能拍出各式角度的美景，適合停留半個鐘頭，打卡唯美又浪漫的海線美照。





菓葉灰窯

地址：澎湖縣湖西鄉菓葉村

電話：0921730013

更多介紹可見「YU」文章：菓葉灰窯｜彷彿城堡般的製窯場，湖西鄉超好拍打卡景點！



▲「菓葉灰窯」昔日為專門製作石灰的窯廠，如今保留咕咾石建築風貌，外觀如異國城堡般獨特。（部落客：YU）

▲登上「菓葉灰窯」二樓平台，視野瞬間開闊，蔚藍天空、海景全都一覽無遺。（部落客：YU）

大啖草根滷味，老屋文青氛圍

午餐時光，順路回到市區周邊的「草根果子」。這間餐廳由老屋改建而成，結合人文書店及養生飲食，主打草本茶飲與精緻蔬食滷味，雖然是素食料理，但豐盛的配料、細緻的調味，品嚐起來美味又無負擔，是澎湖別具特色的餐飲選擇。





草根果子

地址：澎湖縣馬公市文光路131號

電話：0982662194

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▲「草根菓子」結合書店與養生飲食，獨樹一格的複合式餐飲值得一訪。（部落客：十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌）

▲「草根菓子」主打蔬食料理，融合養生漢方風味，口感溫潤清爽，讓人吃得安心又滿足。（部落客：十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌）

品飲伊索拉，質感咖啡時光

若味蕾還未滿足，不妨到到馬公市區巷弄裡的「伊索拉咖啡館」，獨享精緻下午茶。由獨棟日式老屋改建的「伊索拉」，雅致的建築外觀格外吸睛，店內以各式精品咖啡、茶飲為主，在藝術氣息濃厚的空間中，愜意品飲的同時，也為夜晚的煙火秀積蓄體力。





伊索拉咖啡館

地址：澎湖縣馬公市

中興路2號

電話：0938193119

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▲位於澎湖馬公市區的「伊索拉咖啡館」，由日式老宅改建而成，外觀低調優雅。（部落客：食癮，拾影）

▲「伊索拉咖啡館」主打精品咖啡，細緻手沖工法萃取出層次豐富的香氣與風味。（部落客：食癮，拾影）

朝聖雛菊餐桌，浪漫義式晚宴

傍晚時分，擁有超高人氣的「雛菊餐桌」，是晚餐的不二選擇。店內以大量的綠植、溫潤木質調，打造出極具浪漫的用餐空間，此外，融入在地海鮮的義式料理，更將澎湖海產的鮮美發揮至最大化。享受異國氛圍、品嚐海鮮料理，都為夜晚的花火節鋪陳出最迷人的序幕。





雛菊餐桌（雛菊見）

地址：澎湖縣馬公市三多路353號

電話：069275377

更多介紹可見「依娃」文章：澎湖網美餐廳，雛菊餐桌義式美食結合澎湖在地特色海鮮與蔬果

▲「雛菊餐桌」是澎湖知名網美餐廳，結合森林系綠植與木質調設計，空間舒適又好拍。（部落客：依娃）

▲「雛菊餐桌」將經典義式料理融入澎湖在地海鮮，從披薩、燉飯到創意料理皆展現鮮甜海味。（部落客：依娃）

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