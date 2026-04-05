錯過等明年！一年一度澎湖國際花火節，海線秘境、老宅咖啡一次玩。

澎湖國際花火節5月登場，結合七龍珠Z超吸睛！白天走訪聚落秘境、老宅咖啡，一日玩遍精彩行程。
一年一度的旅遊盛事「澎湖國際花火節」，即將於5月份盛大展開！今年特別與經典動漫《七龍珠Z》聯名，精彩程度絕對值得期待。不過，來到澎湖除欣賞璀璨煙火，白天順遊行程也別馬虎，只需一日時間，就能漫步傳統咕咾石聚落、探訪宛如城堡的灰窯秘境，還能坐在日式老宅，悠閒品飲精品咖啡，現在就安排一場不留遺憾的海島旅行！
探訪南寮古厝，漫步傳統聚落
來到澎湖，第一站就先抵達海島風情濃厚的「南寮古厝」。這裡不僅保留著咕咾石砌成的百年老屋，藝術家們以浮球漁具創作的彩色藝術裝置，更讓此處化身吸睛打卡點，從古樸紅磚小巷到咕咾石三合院，每個角落都是絕佳取景點，展現澎湖的獨特魅力。
南寮古厝
地址：澎湖縣湖西鄉南寮78號
電話：06-9921759
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打卡菓葉灰窯，異國吸睛城堡
離開南寮後，可以驅車前往附近的「菓葉灰窯」。這座早期燒製石灰的窯廠，將純白城堡般的獨特外觀予以保留。灰白色的玄武岩建築簡約純粹，只需登上二樓，便能眺望蔚藍海景與天空，而高低起伏、形狀不規則的屋頂，更能拍出各式角度的美景，適合停留半個鐘頭，打卡唯美又浪漫的海線美照。
菓葉灰窯
地址：澎湖縣湖西鄉菓葉村
電話：0921730013
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大啖草根滷味，老屋文青氛圍
午餐時光，順路回到市區周邊的「草根果子」。這間餐廳由老屋改建而成，結合人文書店及養生飲食，主打草本茶飲與精緻蔬食滷味，雖然是素食料理，但豐盛的配料、細緻的調味，品嚐起來美味又無負擔，是澎湖別具特色的餐飲選擇。
草根果子
地址：澎湖縣馬公市文光路131號
電話：0982662194
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品飲伊索拉，質感咖啡時光
若味蕾還未滿足，不妨到到馬公市區巷弄裡的「伊索拉咖啡館」，獨享精緻下午茶。由獨棟日式老屋改建的「伊索拉」，雅致的建築外觀格外吸睛，店內以各式精品咖啡、茶飲為主，在藝術氣息濃厚的空間中，愜意品飲的同時，也為夜晚的煙火秀積蓄體力。
伊索拉咖啡館
地址：澎湖縣馬公市
中興路2號
電話：0938193119
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朝聖雛菊餐桌，浪漫義式晚宴
傍晚時分，擁有超高人氣的「雛菊餐桌」，是晚餐的不二選擇。店內以大量的綠植、溫潤木質調，打造出極具浪漫的用餐空間，此外，融入在地海鮮的義式料理，更將澎湖海產的鮮美發揮至最大化。享受異國氛圍、品嚐海鮮料理，都為夜晚的花火節鋪陳出最迷人的序幕。
雛菊餐桌（雛菊見）
地址：澎湖縣馬公市三多路353號
電話：069275377
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