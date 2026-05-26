0元全家飲料冰品！嘉義白醋涼麵、冰結冰棒14款消暑新品，小資族吃。

全家冰品飲料0元抽抽樂回歸，加碼嘉義白醋涼麵、黑糖QQ撞奶與bb.q CHICKEN聯名等盛夏新品。編輯 鄭雅之表示：高溫警告真的很需要吃冰、喝飲料！

天氣熱爆就是要喝飲料、吃冰！全家推出0元飲料冰品抽抽樂為大家消暑，只要購買指定消暑飲品或冰棒最低只要0元就能帶回家，同時更獨家聯手超人氣萌熊角色端出限量加價購周邊，餐點部分則引進嘉義老字號「嘉義崇文白醋涼麵」與手搖風味「Let's Tea黑糖QQ撞奶」，並攜手「bb.q CHICKEN」開發多款香濃洋芋片與酸甜雪糕，全面攻佔大家的夏日胃袋。

▲全家開賣嘉義崇文白醋涼麵與黑糖QQ撞奶，是初夏最狂的台味組合。 ▲全家買飲料加價購的Butterbear瓶蓋扣，陪伴大家度過炎熱夏天。





全家冰品飲料0元抽抽樂

夏天最讓人期待的超商盛事終於回歸，這次全家便利商店端出誠意滿滿的抗暑大禮包，不僅熱鬧推出飲料冰品抽抽樂活動，讓幸運兒有機會試手氣把消暑飲品直接免費帶回家，更獨家找來近期引爆話題的超療癒萌熊合作，推出一系列兼具實用與造型的「Butterbear夏日好心情吸管套」和「Butterbear沁涼飲品瓶蓋扣」，甚至還能透過手機應用程式集章免費兌換「Butterbear多功能公仔」，這波限量的可愛攻勢勢必掀起粉絲的瘋狂蒐集熱潮，讓大家在炎熱的季節裡一邊喝著冰飲一邊被徹底療癒。

▲超商獨家Butterbear吸管套，是手搖飲控必搶的療癒周邊。





全家新飲料、新冰品

隨著氣溫持續攀升，手搖飲控和冰品控的味蕾也該被好好滿足，全家這次把搖飲專賣店的經典品項直接搬進超商，全新登場的「Let's Tea黑糖QQ撞奶」主打濃郁的黑糖蜜與醇厚乳香完美交融，無論是想要冰涼過癮的扎實咬勁，還是偏愛熱飲帶來的軟糯口感都能一次滿足，另外還有鮮乳含量超高的「牧場直送4.0牛奶冰淇淋甜筒」，以及融入青蘋果香氣的「冰結X杜老爺青蘋果脆冰棒」與「立頓薄荷奶茶」，多款充滿驚喜的獨家冰品排隊登場，絕對是今夏最狂的消暑定心丸。

▲全家牛奶冰淇淋甜筒與青蘋果脆冰棒，是超商必吃冰品推薦。





嘉義白醋涼麵全家就有

悶熱的天氣如果讓人食慾不振，那就用最道地的台式傳統美味來拯救胃口，這次超商特別與嘉義在地傳承超過一甲子的老字號麵攤攜手合作，將南部人才懂的靈魂白醋美乃滋結合微辛蒜泥，精準複製出外地遊子魂牽夢縈的家鄉味，寬扁的白麵條吸附滿滿的酸甜醬汁，再配上爽脆的小黃瓜絲更是清爽解膩，這款百萬美食網紅也高度讚賞的懷舊滋味「嘉義崇文白醋涼麵」，正式宣告搶攻超商午餐的超人氣寶座，讓老派的美味日常變得更貼近生活。

▲經典嘉義崇文白醋涼麵全家就能吃到，吸附蒜香與美乃滋，是夏日消暑首選。





韓式炸雞炒泡麵推薦

除了經典台味之外，無辣不歡的重口味愛好者也能在超商尋獲寶藏，全家與韓國指標性炸雞品牌攜手打造一系列驚豔的邪惡系食飲，最受矚目的絕對是神還原招牌風味的「bb.q CHICKEN聯名江南醬燒炒泡麵」，鹹甜中帶著黑胡椒微辛的濃郁醬汁緊緊裹著Q彈麵條，讓人忍不住一口接一口，同場加映的還有兩款厚切酥脆的「波的多洋芋片韓式甘醬炸雞風味」與「波的多洋芋片川麻椒香炸雞風味」，配上嚴選柚子原汁的微苦清甜「bb.q CHICKEN聯名柚子多多雪酪」或是「bb.q CHICKEN聯名西瓜烏龍」，直接把便利商店變成最時髦的韓式餐酒館。

▲全家與bb.q CHICKEN聯名炒泡麵及洋芋片，打造涮嘴韓式風味。

全家 夏日活動優惠

5月27日至7月7日購買「嘉義崇文白醋涼麵」搭配指定飲品享79元組合價。

5月27日至6月9日「Let's Tea黑糖QQ撞奶」享嘗鮮價59元，另享任選第二杯79折。

5月27日至7月7日指定「bb.q CHICKEN」聯名系列商品，享任選第二件6折。

5月27日至7月7日購買兩件「bb.q CHICKEN」聯名商品，即可參加全家APP抽獎趣活動，有機會抽中3000元餐飲券、「Q雞公仔」或「去骨炸雞」。





全家飲料冰品抽抽樂與萌熊加價購

5月27日至7月7日購買20元含以上指定飲料或冰品任3件可參加抽抽樂，獎項包含任2件85折、任3件6折、7折、8折，最高可抽中3件0元。

購買20元含以上指定飲料或冰品任3件，加價29元可購「Butterbear夏日好心情吸管套」共4款，或加價49元可購「Butterbear沁涼飲品瓶蓋扣」共4款。

購買20元含以上指定飲料或冰品任3件可集1章。滿1章送買一送一券，滿3章加129元可換「Butterbear多功能公仔」共3款，滿8章可免費換公仔。





全家新品整理

台灣在地風味與手搖新品

嘉義崇文白醋涼麵：65元

Let's Tea黑糖QQ撞奶（冷、熱）：65元





夏日消暑飲料與獨家冰品

牧場直送4.0牛奶冰淇淋甜筒：49元

冰結X杜老爺青蘋果脆冰棒：40元

ICC黑芝麻風味脆餅冰淇淋：99元

ICC香蘭風味脆餅冰淇淋：99元

立頓薄荷奶茶：38元

立頓鮮橙茉綠600ml：35元





bb.q CHICKEN聯名系列新品

bb.q CHICKEN聯名韓式柚子冰茶：38元

bb.q CHICKEN聯名西瓜烏龍：38元

bb.q CHICKEN聯名柚子多多雪酪：49元

bb.q CHICKEN聯名江南醬燒炒泡麵：59元

波的多洋芋片韓式甘醬炸雞風味：35元

波的多洋芋片川麻椒香炸雞風味：35元





消暑冰品、飲料新品推薦吃！

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