7-11就有詹記香菜檸檬蘇打！整片檸檬片的香菜汽水，反香菜者抗議。

香菜控要喝！詹記「檸檬片香菜風味蘇打」開罐有真實檸檬片，7-11兩件特價快搶。編輯 鄭雅之表示：吃麻辣鍋喝一杯香菜汽水超過癮！

香菜控準備出發朝聖，反香菜派要連署抗議了！台北傳奇麻辣鍋「詹記」以執事引領話題的名店，這次大搞創意把歪腦筋動到香菜話題，大膽推出「詹記檸檬片香菜風味蘇打」，不僅在詹記各個門市販售，即日起更強勢進駐7-11，光是視覺感衝擊的香菜瓶身，就讓香菜控直呼要喝、要打卡。



▲詹記「檸檬片香菜風味蘇打」在詹記各門市和全台7-11販售。(攝影：鄭雅之)

▲吃詹記麻辣火鍋喝「檸檬片香菜風味蘇打」超解膩。(攝影：鄭雅之)





詹記推整片檸檬片尬香菜汽水

全新登場的「詹記檸檬片香菜風味蘇打」主打清爽開胃，最讓人驚豔的是開罐瞬間就能看見新鮮切片檸檬，入口時會先感受到刺激的碳酸氣泡混合著微酸果香，隨後散發出溫和的香菜尾韻，微酸清新的體驗可以直接帶走滿嘴的油膩感。一口詹記麻辣鍋、再喝一口檸檬片香菜風味蘇打超解膩。



▲詹記新推出的「檸檬片香菜風味蘇打」有整片新鮮檸檬片。(攝影：鄭雅之)





7-11嚐鮮優惠快閃

想要搶先打卡拍照的香菜控們趕緊看過來，即日起到6月25日以前，只要到7-11門市購買「詹記檸檬片香菜風味蘇打」，就能直接享有單件49元以及兩件89元的限時超值嚐鮮福利。不管你是詹記火鍋粉絲，還是香菜控，都可以隨手到超商買一瓶來挑戰看看，享受爽感爆擊的消暑體驗。



▲全台7-11都能買到「詹記檸檬片香菜風味蘇打」，嚐鮮價單件 49 元、兩件 89 元。(攝影：鄭雅之)

詹記檸檬片香菜風味蘇打 販售通路

全台 7-11 超商門市

詹記麻辣火鍋店全台分店（新莊總店、敦南店、西門大世界、詹記涮涮屋）





詹記檸檬片香菜風味蘇打 7-11優惠

優惠好康：於全台 7-11 門市購買，享嚐鮮價單件 49 元、兩件 89 元

優惠期間：即日起至 2026 年 6 月 25 日止





香菜控要知道的話題新品！

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