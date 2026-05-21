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不只華山吉伊卡哇！2026必逛7大台北展覽預售票開搶，松菸小丸子 埃及木乃伊展預售優惠。

台北展覽暑假展覽吉伊卡哇展華山展覽
2026-05-21 18:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:0%TAIPEI、國立歷史博物館、聯合數位文創、網銀國際影視、古北町藝文有限公司
編輯 鄭亦庭

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2026暑假必逛台北展覽預售票開搶！華山吉伊卡哇展、松菸櫻桃小丸子展預售票資訊、展覽時間資訊，編輯鄭亦庭表示：暑假必逛台北展覽趁優惠一次買。

2026暑假必逛台北展覽預售票開搶！近期多個暑假檔期台北展覽公布，從有超可愛滷肉飯吉伊與珍奶兔兔的華山吉伊卡哇特展，到漫畫迷必衝松菸櫻桃小丸子展、我獨自升級展，以及西班牙視覺大師的奇想世界特展，帶來超吸睛的鮭魚壽司與珍奶打卡點，窩客島這次特別為整理即將開展 7 大台北展覽，每個展覽都超好拍，趕快趁現在搶購展覽預售票，揪親友來打卡逛台北展覽。

▲不只華山吉伊卡哇！2026必逛7大台北展覽預售票開搶，松菸小丸子 埃及木乃伊展預售優惠。
▲不只華山吉伊卡哇！2026必逛7大台北展覽預售票開搶，松菸小丸子 埃及木乃伊展預售優惠。
▲不只華山吉伊卡哇！2026必逛7大台北展覽預售票開搶，松菸小丸子 埃及木乃伊展預售優惠。
▲不只華山吉伊卡哇！2026必逛7大台北展覽預售票開搶，松菸小丸子 埃及木乃伊展預售優惠。

2026必逛台北展覽：CHIIKAWA DAYS台北特展在華山

吉伊卡哇展來台北！先前風靡香港的CHIIKAWA DAYS確定來台，CHIIKAWA DAYS台北特展即將在7/4至9/27於華山文創園區開展，本次台北站規模比照香港特展，引進多項沉浸式互動裝置、巨型吉伊卡哇雕塑氣偶、超過百個立體公仔，還有全新「台灣夜市」主題展區及限定周邊，吉伊卡哇展覽採售票、預約入場制，預售票將於5月23日中午12點開賣，討伐棒套票、購票特典，以及預約入場方式一次帶你看。

CHIIKAWA DAYS 台北特展 展覽資訊

活動日期：2026.7.4(六) - 9.27(日)
活動地點：華山1914文創園區 東2館四連棟（台北市中正區八德路一段1號）
營業時間：
7/4(六)〜7/31(五) 每日10:00-19:00（18:20最後入場）首月提早一小時開放
8/1(六)〜9/27(六) 每日11:00-19:00（18:20最後入場）

CHIIKAWA DAYS 台北特展 票價資訊

票價：特典套票1580元 / 全票490元 / 優待票470元 / 愛心票45元
特典套票開賣時間：5/23(六) 12:00搶先預售
套票內含單人全票一張及「討伐棒紀念禮盒一款」；紀念禮盒內容包括「RFID發光討伐棒一款」(3款隨機)、「角色名牌吊飾全9款套裝」(睡衣派對款為特典套票限定)

全票開賣時間：6/6(六) 12:00正式啟售
附贈入場禮「角色名牌吊飾一款」(8款隨機，不包含睡衣派對款)

全文介紹：滷肉飯吉伊卡哇！華山CHIIKAWA DAYS 台北特展，討伐棒套票、入場特典搶先看。

▲▲CHIIKAWA DAYS 台北特展將在7/4至9/27於華山開展，台灣夜市主題吉伊卡哇、超過百個立體公仔必看。
▲CHIIKAWA DAYS 台北特展將在7/4至9/27於華山開展，台灣夜市主題吉伊卡哇、超過百個立體公仔必看。

2026必逛台北展覽：華山OSAMU GOODS 50週年特展

免飛日本看OSAMU GOODS 50週年特展！被譽為日本可愛始祖的OSAMU GOODS為紀念品牌成立50週年，海外首場大型特展《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE》將於6月26日至9月13日在華山文創園區展出，完整呈現原田治老師創作歷程，更有超過300件經典設計小物、原稿，預售票5月4日起於各大平台分階段開賣，50週年紀念套票、預售票特典套、票價一次看。

OSAMU GOODS 50週年展:原田治的 OSAMU GOODS STYLE 展覽資訊

展覽地點：華山 1914 文創園區 中 4B 館
展覽日期：2026/6/26(五) - 9/13(日)
營業時間：10:00 - 18:00

華山OSAMU GOODS 50週年展 票價資訊

第一階段預售票
販售系統：ibon售票系統
販售時間：即日起-6月25日
票價：單人預售票360元、壓克力飯友套票550元 (ibon獨家)、雙人紀念實體套票840元 (限量收藏)、夜間特別場套票580元 (名額有限)

第二階段預售票
販售系統：博客來
販售時間：即日起-6月25日
單人預售票360元、海報紀念套票680元 (博客來獨家)、雙人紀念實體套票840元 (限量收藏)
販售系統：Klook
單人預售票360元、馬口鐵紀念徽章雙人套票720元 (Klook獨家)、馬口鐵紀念徽章三人套票1080元 (Klook獨家)

全文介紹：華山OSAMU GOODS特展！日本可愛始祖原田治OSAMU GOODS 50週年特展，預售票、紀念票特典一次看。

▲免飛日本就能看！日本OSAMU GOODS 50週年海外首展在華山，預售票、50週年紀念套票、早鳥套票特典一次看。
▲免飛日本就能看！日本OSAMU GOODS 50週年海外首展在華山，預售票、50週年紀念套票、早鳥套票特典一次看。

2026必逛台北展覽：埃及木乃伊—永生傳說

埃及木乃伊真跡來台！國立歷史博物館國際特展《埃及木乃伊—永生傳說》，即將在6月18日至9月28日於史博館1、2樓展出，展品精選義大利佛羅倫斯國立考古博物館，展出木乃伊真跡、彩繪棺木、喪葬石碑、聖甲蟲等超過百件珍貴文物，展覽完整呈現古埃及防腐技術、信仰，同步於5月30日推出「終章未完」特展，早鳥票即日起開賣，有埃及木乃伊真跡必須衝史博館一波。

埃及木乃伊—永生傳說 展覽資訊

展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（臺北市中正區南海路49號）
展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日
開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。
票價：預售單人票400元、青春票200元、展期全票500元、展期優待票450元、展期特惠票250元、展期青春票100元

全文介紹：埃及木乃伊真跡來台！台北史博館埃及木乃伊特展 早鳥票開賣，木乃伊、彩繪棺木上百件文物。

▲埃及木乃伊真跡來台！國立歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》特展，早鳥票即日起開賣。
▲埃及木乃伊真跡來台！國立歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》特展，早鳥票即日起開賣。

2026必逛台北展覽：松菸櫻桃小丸子原作40週年特展

櫻桃小丸子粉絲必衝！為慶祝《櫻桃小丸子》誕生40週年，將在今年推出櫻桃小丸子原作40週年特展，將於6月1日在松菸文創園區登場，展覽集結珍貴漫畫原稿、沉浸式光影體驗及經典互動拍照場景、小丸子40週年紀念周邊，預售票將於4月30日中午12點開賣，380元超值優惠價，松菸小丸子特展粉絲必搶。

櫻桃小丸子原作40週年特展 展覽資訊

展覽日期：2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)
展覽時間：每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）
展覽地點：松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

櫻桃小丸子原作40週年特展  售票資訊

預售票
販售時間：5/8-6/17
預售單人票380元(udn售票網、ibon、KLOOK、KKDAY、OPENTIX、全家、博客來)
四人揪團同樂票1480元(udn售票網獨家)、兩大一小 親子票1100元(KKDAY獨家)、雙人紀念套票(A) 900元(KLOOK獨家)、雙人紀念套票(B) 900元(ibon 獨家)

展期票
販售時間：6/18-9/28
展期單人票470元、展期雙人票870元

全文介紹：櫻桃小丸子特展來台！松菸櫻桃小丸子40週年特展亮點，預售票票價、開賣時間先收。

▲櫻桃小丸子鐵粉衝！櫻桃小丸子原作40週年特展今夏登場！4月30日中午12點預售限時380元搶先開跑。(聯合數位文創提供)
▲櫻桃小丸子鐵粉衝！櫻桃小丸子原作40週年特展今夏登場！4月30日中午12點預售限時380元搶先開跑。(聯合數位文創提供)

2026必逛台北展覽：松菸我獨自升級展

我獨自升級展台北站來了！全球爆紅《我獨自升級》首個沉浸式展覽來台，即將在6月25日於松菸推出我獨自升級展，不只還原經典場景，更規劃任務關卡、互動體驗，讓大家感受與成振宇一樣的升級體驗，台北我獨自升級展也推出首次公開的周邊商品，預售票5月19日開搶，鐵粉們準時搶票，來松菸逛我獨自升級展、買爆周邊。

台北《我獨自升級》展 展覽資訊

展覽地點：松山文創園區 2F 多功能展演廳 （臺北市信義區光復南路133號）
展覽日期：2026年6月25日（四） - 2026年8月9日（日）
展覽時間： 11:00 – 20:00 （最後入場時間為19:30）

台北《我獨自升級》展 售票資訊 

預售票販售時間：5月19日至6月24日
票價：預售票500元、預售雙人票890元、愛心票300元
預售購票網址：wve.kktix.cc

展期票販售時間：6月25日至8月9日
票價：網路票550元、網路雙人票990元、現場票600元、現場優待票（學生、軍警）550元、愛心票300元

全文介紹：我獨自升級展來台！台北沈浸式我獨自升級展在松菸，沈浸式關卡 全新周邊登場。

▲我獨自升級展台北站在松菸！還原突發地下城等經典場景，並推出多款首次公開周邊，鐵粉必衝。(圖片來源：網銀國際影視)
▲我獨自升級展台北站在松菸！還原突發地下城等經典場景，並推出多款首次公開周邊，鐵粉必衝。(圖片來源：網銀國際影視)

2026必逛台北展覽：台北科教館特展A World of Wonder 奇想世界

國際級大展來台！席捲全球的西班牙當代視覺幽默藝術家情侶檔Anna & Daniel，帶著代表作「A World of Wonder 奇想世界」首度來台，展覽結合創意視覺魔術、手作美學，打造出巨型音符花盆、鮭魚壽司卷打卡點等打卡點，超好拍、好玩的沉浸式互動展亞洲第二站就在台北，即將於6/19在士林科教館展出，跟小朋友、親友來逛都很適合，早鳥票、套票5/22開賣，暑假就來逛奇想世界展拍美照。

A World of Wonder 奇想世界 展覽資訊

展覽日期：2026/06/19(五)~ 2026/09/28(一)
展覽時間：10:00~18:00(17:30停止售票)
展覽地點：國立臺灣科學教育館.7樓東側特展區(臺北市士林區士商路189號)

A World of Wonder 奇想世界 票價資訊

早鳥票票價：早鳥單人票400元、早鳥三人票1140元、早鳥愛心票240元
展期票票價：單人票480元、三人票1300元、優待票450元、愛心票240元

全文介紹：躺鮭魚壽司裡打卡！西班牙 奇想世界特展來台，珍奶棉被、巨型音符花盆必拍。

▲西班牙的藝術家組合Anna & Daniel拒絕AI生成，堅持堅持實景拍攝與手作道具，打造趣味場景。
▲西班牙的藝術家組合Anna & Daniel拒絕AI生成，堅持堅持實景拍攝與手作道具，打造趣味場景。

2026必逛台北展覽：中正紀念堂波特羅特展

超療癒圓滾滾畫作來台！哥倫比亞藝術大師費爾南多·波特羅，以獨特的「膨脹美學」聞名創作出圓滾骨的人物、食物畫作，今年首度在台展出《圓潤的魔法 波特羅特展》，集結高達118 件最具「份量」 圓滾滾的代表性作品，展覽自6月19日起在中正紀念堂展出，預售票將於4/22中午在udn售票網、KKday 搶先開賣，今年度最療癒展覽跟親友、小孩來逛都很適合。

圓潤的魔法 波特羅特展 展覽資訊

展覽日期：2026.6.19-10.11
展覽地點：國立中正紀念堂 1 展廳

圓潤的魔法 波特羅特展 票價資訊

預售票
預售期間：4/22中午12:00~6/18
預售單人票400元、預售雙人票780元、語音導覽套票540元、導覽手冊套票730元、展覽圖錄套票1680元
圓滾滾好友套票490元(兩人同行，限量共600組，賣完為止)
6/27謝哲青講座套票999元 (座位有限，售完為止)

展覽期間票
販售期間：6/19～10/11
展期單人票490元、展期雙人票920元、展期三人票1370元、優待票470元、愛心票245元、未滿3歲兒童免門票

販售期間：6/19～9/30
導覽手冊套票840元、展覽圖錄套票1840元

全文介紹：2026暑假必逛台北展覽！波特羅特展首度來台，超過百件圓滾滾畫作預售票開賣。

▲中正紀念堂展覽療癒系必拍！哥倫比亞藝術大師波特羅特展首度登台，展示118件圓滾滾代表作品。
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