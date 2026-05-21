披薩119元搶吃！達美樂畢業季優惠披薩119元 套餐4折開吃，加碼學生證免費吃甜點。

達美樂畢業季優惠正式開跑，大披薩199元、多人套餐近4折，還有副食99元加購與免費甜點活動。編輯張人尹表示，近期準備聚餐的粉絲可以把握限時優惠開吃。

披薩119元開吃！看準迎接畢業季聚餐熱潮，達美樂推出「畢業慶賀 揪來達美樂」活動，即日起至2026/6/28祭出多款披薩套餐優惠，從2人小聚到多人派對通通有對應組合，外帶、外送都能享有近4折價格。大披薩199元、小披薩119元，讓不少準備畢業聚會、謝師宴或社團慶功的粉絲，聚餐直接省一波。



▲達美樂推出畢業季聚餐優惠，即日起至2026/6/28祭出多款套餐與副食活動。



▲達美樂人氣副食最低99元加購，聚餐一次吃到鹹食與甜點組合。

大披薩199元限時開搶 多人套餐最低近4折

▲達美樂推出多人套餐優惠，6個經典大披薩最低1,500元，聚餐直接開吃。

這次達美樂同步推出三大聚餐套餐，「畢業期末狂歡餐」任選2個經典或招牌大披薩只要598元，「畢業期末分享餐」3個經典大披薩799元，「畢業期末派對餐」6個經典大披薩1,500元，對於班級聚會、宿舍開趴都很適合。部分指定門市另外加碼限時優惠，即日起至2026/6/7，指定口味外帶大披薩199元、小披薩119元，包含招牌海鮮四喜、金鑽夏威夷、道地美國等熱門口味，讓粉絲直接省下不少聚餐預算。

人氣副食99元加購 學生證最後一刷免費吃甜點

▲達美樂推出學生證最後一刷活動，到店買披薩就能免費拿熔岩可可馬芬。

達美樂 畢業季優惠套餐推薦

畢業期末狂歡餐

除了披薩套餐，達美樂也同步推出副食與甜點加購優惠，單筆消費滿399元，就能用99元加購香蕉雙起司甜酥派、鹽酥杏鮑菇與紫薯地瓜球。甜點部分則有雙起司香蕉甜小披薩、抹茶麻吉小披薩加購價169元，可可融心四重奏160元，聚餐甜點一次備齊。達美樂再加碼免費甜點活度，6/1-6/28期間，粉絲只要到店購買披薩並出示學生證，還能免費拿到熔岩可可馬芬1個，讓畢業的學生們也有小確幸。

優惠時間：5 月 18 日至 6 月 14 日

內容：經典／招牌系列大披薩 2 個（不限外送或外帶）

售價：優惠價 598 元（41折）

畢業期末分享餐

優惠時間：5 月 18 日至 6 月 28 日

內容：經典系列大披薩 3 個（不限外送或外帶）

售價：優惠價 799 元（42折）

畢業期末派對餐

優惠時間：5 月 18 日至 6 月 28 日

內容：經典系列大披薩 6 個（不限外送或外帶） 售價：優惠價 1,500 元（39折）

