華山展覽免門票！華山內心風景 東南亞當代藝術展，台北免費展覽推薦。

免門票華山展覽推薦！華山紅磚區多納藝術新展覽展出至5/24，編輯鄭亦庭表示：來逛華山園區順路逛展。

華山展覽免門票推薦！位於華山文創園區展出的《內心風景－東南亞當代藝術展》，以「身體、記憶與文化的重構」為核心，深度探索藝術家如何將個人情感、城市生活經驗與文化符號，轉化成具有當代語境的視覺語言，即日起在華山紅磚區多納藝術展出，呈現當代藝術在文化中的多樣性，台北免費展覽週末揪人開逛。



▲免門票華山展覽《內心風景》集結亞洲當代藝術作品，即日起至5/24在華山紅磚區多納藝術展出。(攝影：鄭亦庭)



▲華山展覽《內心風景》以身體、記憶與文化的重構為核心，一次展出8位東南亞藝術家作品。(攝影：鄭亦庭)





免門票華山展覽推薦

華山免費展覽《內心風景－東南亞當代藝術展》匯集了多位活躍於亞洲當代藝術領域的藝術家，包含優卡、艾迪．蘇山托、尤尼札、費茲．赫瑞拉、威古納．瓦拉薩拉及艾力克斯菲斯等8位藝術家，帶著各自獨特的文化底蘊、成長背景，將無形的內在感知轉化為具象或抽象的藝術創作，使作品成為連結個人記憶與社會文化的重要場域，觀眾可以一次飽覽多種風格。



▲免門票華山展覽！藝術家陶夫‧艾瑞馬透過立體、空白畫作勾勒出嬰兒被環抱的模樣。(攝影：鄭亦庭)





華山展覽集結8位亞洲當代藝術家作品

這次展覽作品視覺效果超強烈，藝術家們讓身體、圖像成為承載經驗的場域，在展場可以看到一些臉孔被遮住或扭曲，傳達出強烈的情緒張力，入口處就有一幅半鏤空的畫作，巧妙地勾勒出嬰兒被環抱的模樣，以及一些立體浮雕感的人物作品，讓人感受到情緒、時間在作品中堆積，這些創作讓風景不只是外在，而是藝術家內在感知和文化記憶的具體呈現。



▲華山免費展覽作品！威古納‧瓦拉薩拉《向米開朗基羅致敬》以立體雕塑呈現人物姿態。(攝影：鄭亦庭)





華山展覽必拍作品

印尼藝術家艾迪．蘇山托將西方歷史圖像與爪哇文化符號並置，揭露文化系統間的衝突與張力，菲律賓藝術家費茲．赫瑞拉則運用層疊拼貼的手法，構築出關於「家」的意象，將記憶化為不斷拆解與重組的心理空間，展覽人物繪畫中厚重的筆觸，以及形體變形，也呈現出個體情感與存在狀態的不穩定與流動，華山《內心風景》展覽透過多元藝術，展現亞洲藝術在文化流動中的持續生成，讓大家在觀看時，重新思考自我、文化與他者之間的關係。



▲藝術家費茲．赫瑞拉透過拼貼媒材構築「家」的記憶，呈現拆解與重組的心理空間。(攝影：鄭亦庭)



▲免門票華山展覽《內心風景》集結亞洲當代藝術作品，即日起至5/24在華山紅磚區多納藝術展出。(攝影：鄭亦庭)





內心風景 東南亞當代藝術展 展覽資訊

展覽地點：多納藝術華山館（台北市中正區八德路一段 華山1914文創園區 紅磚區 西7-2）

展覽期間：即日起至5/24

展覽開放時間：每日11:00 ~ 19:00

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