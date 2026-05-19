愛買買一送一超過100款！7元拿鐵 8元燕麥領軍，報稅月不吃土。

五月報稅季正式開跑，許多精打細算的小資族和外食族都在尋找省錢妙招，愛買量販店特別在抗漲省錢月企劃中推出破百項日常生活用品買1送1超殺折扣，包含早茶咖啡與冷凍食品都有驚喜優惠，甚至還有全台限定的APP會員日滿額9折好康，讓大家省下荷包輕鬆打理生活品質。

▲愛買量販店報稅月推優惠，吸引許多精打細算的小資族，前來搶購抗漲民生日常生活用品。 ▲冰冰好料理包仔系列買1送1每包只要59元，是居家必備的省錢冷凍食品。





上班族最愛銅板價下午茶飲品推薦

不論是辦公室下午茶還是早晨提神，這次的沖泡飲品優惠真的超級划算，「西雅圖拿鐵系列」平均單包只要7元，「桂格美味三合一鮮奶麥片系列」單包也只要8元，「廣吉濾掛咖啡系列」單包則只要10元，另外還有「御茶園特上紅茶」與「可口可樂纖維」買1送1等活動，少少的銅板價就能把零食櫃塞滿。

▲桂格美味三合一鮮奶麥片系列買1送1單包只要8元，是精打細算族必買的營養早餐。





外食族月底不吃土必備冷凍食品

報稅月想要省錢在家自己煮最聰明，量販店集結多款熱銷冷凍美食祭出好康，「禾家香冷凍鍋貼」每包71元，「蔥阿伯家鄉味餡餅系列」每包74點5元，另外還有「美之園水餃」與「冰冰好料理包仔系列」每包只要59元，甚至連「桂冠義大利麵系列」平均單盒也只要49元，天天換口味吃得飽足又安全。

▲禾家香冷凍鍋貼等多款熱銷冷凍美食，是月底不吃土，在家自己煮的聰明方案。





換季必買實用生活家電與防蚊好物

除了豐富的美食之外，家電與生活必備用品也有驚喜破盤價，指定品牌55吋電視限量只要9999元，搭配指定銀行信用卡分期還送現金抵用券，因應春夏換季頭痛的蚊蟲叮咬問題，「雷達噴霧殺蟲劑」與「雷達連環殺蟑堡」皆享有第2件5折優惠，「鱷魚液體電蚊香液」也有超值折扣，非常適合趁機汰換。

▲愛買除蟲防蚊大作戰專區，集結多款熱銷防蚊用品，讓民眾省錢打理生活品質。 ▲西雅圖拿鐵系列等沖泡飲品買1送1超殺折扣，是辦公室囤貨的銅板價下午茶首選。

愛買抗漲省錢月 優惠活動

活動日期：即日起至5月19日止

活動優惠精選推薦：

西雅圖拿鐵系列買1送1平均單包7元

廣吉濾掛咖啡系列買1送1平均單包10元

桂格美味三合一鮮奶麥片系列買1送1平均單包8元

可口可樂纖維與氣泡水買1送1單瓶15元

御茶園特上紅茶買1送1單瓶9元

禾家香冷凍鍋貼買1送1每包71元

蔥阿伯家鄉味餡餅系列買1送1每包74點5元

美之園水餃與冰冰好料理包仔系列買1送1每包59元

桂冠義大利麵系列任2盒98元平均單盒49元

雷達噴霧殺蟲劑與雷達連環殺蟑堡享第2件5折優惠

鱷魚液體電蚊香液購買2件平均每盒125元

指定品牌55吋電視破盤價9999元限量400台

百項民生日常生活商品買1送1與買2件省更多





報稅月優惠收下！

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