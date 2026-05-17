洲際優悅會會員必看！台北車站智選假日與桃園機場假日酒店週年慶快閃加碼5000積分。

暑期旅遊旺季將至，旅人紛紛尋求高性價比的會籍衝刺方案。資深編輯李維唐表示，本次洲際優悅會快閃贈點專案不僅加價門檻極低，更能疊加雙倍積分活動，是夏季兼顧度假與資產累積的精明選擇。

一年一度的暑期旅遊旺季即將來臨，對於精打細算的商務常客與熱愛自由行的旅人而言，這無疑是累積飯店會籍與積分的絕佳黃金期 。桃禧集團旗下的兩大指標性國際品牌飯店，臺北車站智選假日酒店與桃園機場假日酒店，自加入洲際酒店集團掛牌開業以來，憑藉著強大的品牌效益與優質服務，讓整體住房率相較於過往同期大幅成長高達7成，成功吸引無數國內外旅客駐足台北與桃園，深入感受台灣的城市魅力 。為了盛大引領旅客慶祝加入洲際酒店集團開業1周年，雙館於初夏時節聯手推出震撼市場的「每晚5K積分包價優惠」住房快閃專案，為夏季觀光熱潮揭開令人期待的序幕 。 ▲臺北車站智選假日酒店「每晚5K積分包價優惠」住房專案自2026年5月18日起限時一週快閃販售，圖為展現清新明亮氛圍的大廳 。圖／臺北車站智選假日酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



飯店快閃專案限時開賣

這次兩大品牌飯店強強聯手打造的限時快閃活動，銷售日期自2026年5月18日中午12點起至5月24日止，僅僅為期1周的黃金銷售期，搶購熱潮勢必引爆 。本次專案可入住的期間則完整涵蓋整個暑假，自2026年6月1日起至8月30日止，完美貼合家庭旅遊與商務出差的熱門時段 。活動期間，旅人只要透過IHG洲際酒店集團官方網站預訂指定住房，即可以會員專屬的超值價格再加價88元，每次入住便能額外獲贈高達5000點的IHG優悅會積分 。更令人興奮的是，這項快閃專案還能完美搭配洲際優悅會第二季與第三季的「無限暢享」會員活動，旅客入住第二晚開始，即可同步享有雙倍積分且獎勵無上限，讓會籍晉升與積分累積變得前所未有的輕鬆快速 。

▲臺北車站智選假日酒店鄰近主要捷運站與熱門商圈，客房設計呈現舒適的實用主義現代風，圖為高級客房一大床 。圖／臺北車站智選假日酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

台北車站智選假日交通與實用風格

在房價方面，兩間酒店皆提供了極具市場競爭力的超值首選 。坐落於台北核心樞紐地段的臺北車站智選假日酒店，最低房價每晚由2280元起，需另加加價的88元以及15.5%的稅金與服務費 。該酒店地處無可比擬的地理優勢，鄰近捷運中山站、北門站及台北車站，周邊更串聯了充滿文青氣息的赤峰街商圈、熱鬧的西門町以及蘊含歷史底蘊的大稻埕 。無論是自由行旅客還是喜愛探索城市的年輕族群，都能以此為起點輕鬆悠遊台北 。全館客房巧妙融合智選假日酒店品牌的「實用主義現代風」精髓，以簡潔的白色牆面、充滿活力的橙藍色調與溫潤的橡木材質相結合，營造出清新明亮卻又不失沉穩溫暖的當代美學氛圍 。此外，酒店更提供免費的中西式自助早餐、24小時大廳共享智空間、自助洗衣區與設備齊全的健身房，全面滿足現代旅人對於高效便捷與聰明選擇的極致追求 。

▲預訂住房專案的旅客可於翌日享用豐富的自助早餐，用餐環境結合橙藍色調與橡木材質，營造沉溫暖氛圍 。圖／臺北車站智選假日酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



桃園機場假日酒店便利轉機與獨家好禮

另一方面，同樣推出周年慶好康的桃園機場假日酒店，最低房價每晚則由2356元起，同樣需另加88元與15.5%的稅金與服務費 。這間酒店坐落於桃園國際機場周邊的交通樞紐精華地段，極其適合轉機旅客、國際商務出差人士以及參與MICE會展的商務族群入住 。飯店周邊更鄰近極具話題性的Xpark水族館，以及匯聚各大國際精品的華泰名品城購物商圈，娛樂休閒機能相當完善 。為了貼心減輕國際旅人的奔波勞頓，飯店不僅提供每日往返機場與高鐵站的免費送客接駁服務，更提供長達5天的免費停車好康 。客房空間以舒適寬敞、溫馨大器深受國際賓客喜愛 。最特別的是，此次桃園機場假日酒店更針對前200名預訂本專案的幸運旅客，獨家加贈每房2張面額50元的7-ELEVEN商品卡，讓搭乘紅眼班機或深夜轉機的旅人，能夠隨時隨地在便利商店補給體力，感受品牌無微不至的體貼與關懷 。

▲桃園機場假日酒店坐落於桃園國際機場週邊樞紐地段，高聳的現代化建築外觀非常適合轉機與商務旅客入住 。圖／桃園機場假日酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲專案預訂前200名獨家加贈兩張50元超商商品卡，提供搭乘紅眼班機的旅人補充體力，圖為標準客房一大床 。圖／桃園機場假日酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

IHG掛牌周年慶總結

桃禧集團透過導入國際連鎖酒店連鎖品牌的精緻標準，將智選假日的「恰如所需」智慧商務體驗，與假日酒店「發現歡樂」的溫馨款待精神，完美體現在台北與桃園的雙城據點上 。無論是想要來一場深度的台北城市文青探索之旅，還是計劃一趟與家人共享的桃園機場輕旅行，這兩間各具特色、機能完善的飯店都是暑期出遊的頂級首選 。

臺北車站智選假日酒店與桃園機場假日酒店一週年「每晚5K積分包價優惠」住房專案

銷售日期：2026年5月18日中午12點至2026年5月24日止（限時快閃一週）

入住日期：2026年6月1日至2026年8月30日

活動內容：

透過IHG優悅會官網預訂專案，可以官網會員標準價額外加價88元，每次入住獲贈5000點IHG優悅會積分 。

可搭配洲際優悅會會員Q2Q3「無限暢享」活動，入住第二晚再享雙倍積分無上限 。

臺北車站智選假日酒店

專屬優惠：

最低每晚2280元起（另加15.5%稅金與服務費）。

全房型含翌日免費中西式自助早餐 。

入住期間免費使用健身房、自助洗衣區、大廳共享智空間 。

地理優勢：鄰近捷運中山站、北門站及台北車站，便於前往中山、西門町、大稻埕、赤峰街商圈 。

官方網站：www.holidayinnexpress.com

桃園機場假日酒店

專屬優惠：

最低每晚2356元起（另加15.5%稅金與服務費）。

獨家加碼：前200名預訂成功者，每房獲贈2張50元面額7-ELEVEN商品卡 。

入住期間免費使用健身中心，並享最長5天免費停車服務 。

地理優勢：坐落桃園國際機場週邊樞紐，鄰近Xpark水族館與華泰名品城，提供每日機場及高鐵送客接駁 。

官方網站：www.holidayinn.com