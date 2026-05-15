高雄漢來新品牌！常粵港式點心 粵菜必吃推薦，滿千送XO醬海鮮公仔麵。

北高雄巨蛋商圈迎來港味新據點，常粵於5月15日正式開幕，主打親民價位與道地港式家常菜，平價享受星級美味。編輯 鄭雅之表示：左營聚餐又多一間選擇了！

高雄左營又多一間美食！座落於富民路上的「常粵」於5月15日正式與大眾見面。這間新餐廳瞄準了北高雄密集的住商混合特性，將過往給人宴席感的粵菜轉化為更親民的日常料理。常粵平均消費約落在550元，成功打破了精緻粵菜高不可攀的刻板印象。不論是周邊上班族的商業午餐，或是鄰里住戶的家庭晚膳，都能在此找到屬於自己的港味地圖。餐廳透過紮實的料理功底與平易近人的價位，提供一處無論家庭聚餐或朋友小聚都能感到自在的用餐環境，讓港式美味真正走入生活。

▲常粵港味家常菜套餐、一次品嚐燒味熱炒與道地手工港點。 ▲位於高雄左營巨蛋商圈的常粵門市外觀、打造親民港式家常菜新據點。





復刻香港街頭感與靈活的空間配置

常粵在空間設計上參考了香港街頭的茶餐廳文化，運用經典的燈箱招牌與街景元素，營造出充滿活力的用餐環境。店內規劃了106個座位，包含4人、6人及10人等多樣化的桌型選擇，無論是情侶約會或大型商務聚會都能妥善安排。餐點供應模式除了豐富的單點品項，亦特別設計了2人至10人的組合套餐，簡化了點餐的猶豫時間。此外，餐廳更推出極具吸引力的加價購方案，凡點購套餐即可以880元的實惠價格，加購整隻金銀蒜蒸波士頓龍蝦。這項策略提升了餐桌豐盛度，也讓消費者能以親民預算品嚐豪邁海鮮。

▲常粵寬敞舒適用餐空間、復刻港式茶餐廳經典文化元素。





功夫火候詮釋經典脆皮雞與酸菜魚

主廚團隊堅持以手作溫度與講究火候詮釋粵菜靈魂，店內招牌菜色包含遵循傳統工法製作的脆皮炸子雞，外皮金黃酥脆且肉質鮮嫩多汁。另一道深受市場喜愛的招牌酸菜魚，則選用雲林農家自種酸菜搭配滑嫩烏鱧魚片，呈現酸香麻辣的豐富層次。港式點心部分，焦糖豬松阪叉燒以焦糖炙燒增添香氣，脆皮鮮蝦捲與煎蘿蔔糕則展現了道地的手工質感。這些料理涵蓋了燒味、熱炒與現蒸港點，滿足不同年齡層對於港式風味的期待。常粵透過這些經典家常菜，將專業的中餐實力以更貼近大眾需求的方式精緻呈現。

▲經典粵菜脆皮炸子雞、遵循傳統工法打造皮脆肉嫩多汁口感。





開幕慶限定活動與會員專屬好禮

配合5月15日的盛大開幕，常粵推出了為期一個月的會員專屬優惠。自5月15日起至6月14日期間，凡是來美食PLUS會員在店內單筆消費滿1,000元，即可獲得XO醬海鮮公仔麵電子兌換券乙張。這道公仔麵融合了鮮甜海味與鹹香XO醬，是不少港式愛好者的首選。這項滿額贈活動增加了用餐的附加價值，也吸引更多追求性價比的民眾前往朝聖。隨著常粵正式投入營運，左營區的餐飲選擇更加多元化，消費者能以平價享受具備水準的餐飲品質。對於喜愛港式情懷與家常美味的人來說，這裡無疑是近期最受矚目的美食據點。

▲酸香麻辣超下飯的招牌酸菜魚、特選雲林農家酸菜搭配滑嫩魚片。 ▲外皮金黃酥脆的脆皮鮮蝦捲、扎實內餡口口都能吃到鮮甜海味。

常粵 店家資訊

地址： 高雄市左營區富民路351號

訂位電話： 07-556-2911

營業時間： 午餐11:00至14:30、晚餐17:00至21:30





常粵 開幕優惠

開幕好禮： 5月15日至6月14日，來美食PLUS會員消費滿1,000元，贈「XO醬海鮮公仔麵」兌換券乙張。

超值加購： 點購套餐享880元加購「金銀蒜蒸波士頓龍蝦」乙隻





常粵 推薦必吃

脆皮炸子雞（480元起）、招牌酸菜魚（680元起）、焦糖豬松阪叉燒（360元）、脆皮鮮蝦捲（190元）、煎蘿蔔糕（90元）

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