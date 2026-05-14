淡水植物音樂市集！2026植愈蒔光節2天快閃，搭捷運流浪淡水療癒。

週末快來淡水逛市集！植愈蒔光節熱鬧登場，集結百種多肉、金獎地酒與夕陽音樂會，邀你共度浪漫微醺的植感假期。編輯 鄭雅之表示：有植物、有酒、有音樂、有夕陽也太愜意！

想找個地方躲避都市喧囂，快揪好姊妹來淡水河岸享受浪漫的植感假期！為了慶祝淡江大橋完工通車，新北市農業局特別在5月16日與17日，於淡水捷運站後方廣場舉辦「2026植愈蒔光節」。現場匯集43個質感攤位，從珍稀多肉、療癒鹿角蕨，到獲得國際金獎肯定的在地地酒應有盡有。大家可以在夕陽音樂會與河岸微風的陪伴下，感受一場結合綠意與微醺的極致生活美學饗宴。

▲淡水捷運站後方廣場熱鬧開逛，集結多肉與鹿角蕨的療癒市集吸引眾多遊客。





收藏地表最美塊根植物與鹿角蕨

身為熱愛佈置居家空間的植物愛好者，絕對不能錯過這次集結頂尖景觀職人的綠植聚落。現場邀請到專營種苗育種的「魯肉販多肉植栽」，帶來多達500至600種綻放如蓮花般的景天科植物。而「歪皮植物」則展示了圓潤可愛的「小豆樹」與個性十足的「白斑龜背芋」。還有「蕨心鹿場」提供風格各異的超人氣鹿角蕨，每一株都是獨一無二的藝術品。再加上「小院子多肉」與「午春宮」的手作盆器，保證讓植友們買到欲罷不能。

▲職人推薦必收藏的白斑龜背芋，獨特斑紋吸引大批植友朝聖，打造居家森林感。





品味在地獲獎地酒的微醺滋味

除了視覺享受，這次活動更首度轉型為大型綠色露天餐酒館。現場陣容華麗，包含榮獲國際三星獎章的「閨MEad」蜂蜜酒，以及勇奪世界威士忌大賽金牌的「草木和」白米炸彈酒。喜愛茶香的朋友必試「醲琴酒」的包種茶風味，這款佳釀在國際賽事摘下一金二銀，喝得到山林的層次感。另外還有「恆器製酒」用格外品地瓜釀製的「金樽魔」地瓜酒。在淡水夕陽下品味這些世界級的地酒，正是現代人最需要的療癒儀式感。

▲超人氣醲琴酒融合坪林包種茶清香，一起在淡水河岸享受微醺野餐。





沉浸夕陽音樂派對的浪漫樂章

這場市集不只好買好喝，現場更有由大衞舞台音響打造的聽覺饗宴。5月16日下午由「淡水愛樂管樂團」揭開序幕，還有活力的「阿伊達舞蹈團」與多組歌手接力演出。5月17日則由「森山優里子」與「諭穎」等藝人帶來全日的音樂派對。大家可以坐在草地上，伴隨淡江大橋的絕美夕陽，品嚐改良版的淡水特色手指小吃。在最魔幻的暮色時刻，聽著現場Live演出與三五好友舉杯，享受最浪漫且Chill的微醺之夜。

▲2026植愈蒔光節匯集43個質感攤位，從珍稀多肉、療癒鹿角蕨，到獲得國際金獎肯定的在地地酒應有盡有。





參與質感手作DIY與市集好康

市集內容豐富多樣，除了逛街還能體驗苔蘚瓶與組合盆栽等綠療癒課程。主辦單位特別邀請鶯歌青年陶藝家黃子珀合作，推出限量的「植愈蒔光周邊套組」，內含極具溫度的「兩用植癒杯」。大家可以親手體驗植栽上板的樂趣，或是參加限量手作課程。只要在現場拍照並打卡標註關鍵字，還能領取100元店家優惠券或清爽茶飲。這場結合陶藝、地酒與音樂的聚會，絕對是5月最輕鬆的週末首選。

▲5/16、5/17限定2026植愈蒔光節快閃淡水河畔，植物控要來逛。







2026植愈蒔光節 活動資訊

活動時間：2026年5月16日至5月17日 11：00至19：00

活動地點：新北市淡水捷運站1號出口後方廣場





打卡好禮

於植栽佈置區拍照打卡標註「#新北市希望市集淡水捷運站」，兌換限量禮物。

5月16日15時至16時兌換，加碼贈送檸檬茶或冷泡茶一份。

拍照標註「#淡江大橋開通#我在植愈蒔光節」，領取100元店家優惠券。





消費優惠

消費滿100元獲得1點，集滿5點可參加刮刮樂兌換贈品。

限量「植愈蒔光周邊套組」預購中，含手提袋、T恤、調酒券及限量手作陶杯。





手作體驗

多肉盆栽、鹿角蕨上板、苔蘚瓶DIY，詳情請洽官方粉絲專頁。





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