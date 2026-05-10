2026墾丁暑假必去！Longchamp聯手墾丁凱撒打造奢華海濱俱樂部，專屬造型冰棒與海島調酒引爆社群話題。

隨全球精品飯店化趨勢盛行，墾丁凱撒聯名 Longchamp 打造沉浸式海濱企劃，成功將南台灣小灣沙灘轉化為時尚伸展台。資深編輯李維唐指出，這種結合品牌美學與在地觀光的跨界合作，不僅強化了高端旅遊的細膩質感，更為台灣夏日度假市場樹立了嶄新的感官標竿。

法國時尚品牌Longchamp於2026年夏季再度掀起時尚圈話題，宣布與墾丁凱撒大飯店深度合作，共同推出全台首座沉浸式海濱度假企劃「LA PLAGE LONGCHAMP瓏驤海灘俱樂部」。這場限時活動自5月8日起至6月14日止，以Longchamp 2026夏季系列「Catch the Parisian Wave」為核心靈感，將巴黎優雅的時尚底蘊與充滿活力的衝浪文化，完美移植至國境之南的小灣沙灘 。透過橫跨住宿、餐飲與休閒的跨界整合，墾丁凱撒成功將飯店場域轉化為極具指標性的時尚生活舞台，帶領旅人進入一場無縫接軌的度假旅程 。

▲Longchamp 選址於墾丁凱撒大飯店打造「LA PLAGE LONGCHAMP 瓏驤海灘俱樂部」，將小灣沙灘轉化為融合巴黎優雅與衝浪文化的風格場域 。 圖／墾丁凱撒提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲小灣酒吧於活動期間融入品牌視覺語彙，在海景視野襯托下搭配期間限定餐點，營造低調卻富有風格層次的夏日社交場域 。 圖／墾丁凱撒提供；窩客島編輯李維唐整理

經典奔馬與繽紛條紋，建構小灣沙灘的時尚律動感

此次海濱企劃最引人注目的亮點，在於Longchamp對小灣沙灘場域的視覺重塑 。品牌以經典的「奔馬」標誌為核心，運用色彩鮮艷的條紋元素點綴於遮陽傘、躺椅與海灘巾上，營造出明快且富有節奏感的視覺美學 。沙灘上同步設置了沙灘排球、SUP立式划槳與帆船等充滿動感的休閒設施，將衝浪文化的自由精神具象化 。從踏入沙灘的那一刻起，旅人不僅是在享受陽光與海浪，更是參與了一場由頂級品牌策劃的戶外空間藝術展演 。

▲「LA PLAGE LONGCHAMP 瓏驤海灘俱樂部」以「經典奔馬」為核心視覺，搭配色彩繽紛的條紋躺椅、陽傘與海灘巾等元素，勾勒出輕鬆且富有節奏的夏日風格 。 圖／墾丁凱撒提供；窩客島編輯李維唐整理



從戶外延伸至室內，Longchamp期間限定快閃店驚喜現身

除了戶外沙灘的繽紛視覺，Longchamp亦將這股南國時尚暖流延伸至室內空間 。墾丁凱撒飯店大廳特別打造了期間限定的Longchamp主題快閃店與賓客休憩區，將精品購物與度假體驗緊密結合 。快閃店完整展示了品牌2026夏季系列單品，透過精緻的空間設計與商品陳列，讓旅客即便在室內也能感受到與海邊一致的優雅氛圍 。這種室內外連動的佈局，不僅強化了品牌的沉浸感，更讓旅人在休閒度假之餘，能近距離探索法式生活美學的潮流脈動 。

▲Longchamp 將衝浪文化的自由與動感精神轉化為場域元素，透過沙灘排球、SUP立式划槳與帆船等設施，為沙灘注入奔放且充滿能量的氛圍 。 圖／墾丁凱撒提供；窩客島編輯李維唐整理

▲Longchamp 於墾丁凱撒大飯店大廳打造期間限定夏日快閃店及賓客休憩區，透過商品展示與空間設計，讓品牌風格從戶外延伸至室內空間 。 圖／墾丁凱撒提供；窩客島編輯李維唐整理

味蕾上的夏日微醺，小灣酒吧限定餐飲與造型冰棒登場

伴隨視覺的饗宴，味覺體驗更是此次企劃不容忽視的深度層次 。小灣酒吧於活動期間推出多款以夏日風味為題的限定餐點，其中「酥炸鮭魚佐恆春鹿角菜塔塔醬」特別融入在地食材，展現土地與時尚的對話 。飲品方面則有果香四溢的「南島花樣假期」與「盛夏氣泡時光」，在湛藍海景的映襯下，提供悠閒的微醺時光 。最具趣味性的莫過於專屬冰淇淋餐車，販售融入芭樂優格、藍柑橘與莓果荔枝等口味的造型冰棒，繽紛的視覺設計與清爽口感，為這場沉浸式海濱盛會劃下完美的驚嘆號 。

▲小灣酒吧期間限定菜單，從酥炸鮭魚主餐到沁涼果香飲品、風格調酒到造型冰棒，將夏日風味轉化為兼具風格與感官的餐飲體驗 。 圖／墾丁凱撒提供；窩客島編輯李維唐整理





LA PLAGE LONGCHAMP 瓏驤海灘俱樂部

活動時間：2026年5月8日起至6月14日止

活動內容：

沉浸式沙灘美學：於小灣沙灘打造以「經典奔馬」為核心視覺的時尚場域，提供條紋躺椅、沙灘板球、帆船與沙灘排球等體驗設施

期間限定快閃店：飯店大廳設置 Longchamp 2026 夏季系列快閃店與賓客休憩區

限定餐飲服務：小灣酒吧推出「酥炸鮭魚佐恆春鹿角菜塔塔醬」及多款果香調酒

專屬造型冰棒：設置冰淇淋餐車販售芭樂優格、藍柑橘榛果優格與莓果荔枝優格三款造型冰棒

地點：墾丁凱撒大飯店（屏東縣恆春鎮墾丁路6號）

官方網站：https://kenting.caesarpark.com.tw/