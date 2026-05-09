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苗栗景觀餐廳推薦7選！苗栗繡球花海咖啡廳、日式枯山水咖啡廳，苗栗打卡必拍。

苗栗景觀餐廳苗栗美食碧絡角花園咖啡噢哈娜咖啡屋
2026-05-09 18:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

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苗栗景觀餐廳推薦7選！苗栗日式枯山水咖啡廳、植物系咖啡廳一次收，編輯鄭亦庭：苗栗景觀餐廳吃美食、看風景。

苗栗景觀餐廳推薦7選！趁苗栗桐花季來苗栗，推薦也要去苗栗景觀餐廳走走，邊吃美食、甜點，一邊觀賞苗栗風景、浪漫花海，或是庭園空間，這次窩客島整理7間苗栗景觀餐廳推薦清單，從擁有絕美繡球花花海的「碧絡角花園咖啡」、日式禪風咖啡廳「Project C3 Cafe」，以及有枯山水庭園的「山上村」，7間苗栗景觀餐廳都要收口袋。

▲苗栗景觀餐廳推薦7選！苗栗繡球花海咖啡廳、日式枯山水咖啡廳，苗栗打卡必拍。
▲苗栗景觀餐廳推薦7選！苗栗繡球花海咖啡廳、日式枯山水咖啡廳，苗栗打卡必拍。
▲苗栗景觀餐廳推薦7選！苗栗繡球花海咖啡廳、日式枯山水咖啡廳，苗栗打卡必拍。
▲苗栗景觀餐廳推薦7選！苗栗繡球花海咖啡廳、日式枯山水咖啡廳，苗栗打卡必拍。

苗栗景觀餐廳推薦：碧絡角花園咖啡、噢哈娜咖啡屋

苗栗南庄「碧絡角花園咖啡」以壯觀的繡球花山谷聞名，每年6月花季時，繡球花海沿山坡綻放，大家可以漫步石板步道，享受被花海包圍的浪漫感，6月繡球花季就先衝；而「噢哈娜咖啡屋」則以紫色為主題，園區設有透明玻璃屋、紫色鳥居、紫色雨傘海及可愛的草泥馬，充滿童話氛圍，想要拍出壯觀的打卡照，就來這2個苗栗景觀餐廳。

碧絡角花園咖啡  位置資訊

地址：苗栗縣南庄鄉東河村 橫屏背12鄰25號
電話：037-825-605
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：苗栗縣南庄鄉碧絡角花園咖啡｜超大繡球花滿開！超浪漫繡球花山谷

噢哈娜咖啡屋  位置資訊

地址：苗栗縣西湖鄉金獅村金獅18-5號
電話：0988-042-393
完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：紫色童話森林就在苗栗！噢哈娜咖啡屋 Ohana Cafe 打造最夢幻的玻璃屋花園

▲苗栗景觀餐廳推薦！碧絡角花園咖啡以壯觀的繡球花山谷聞名，每年6月花季。(攝影：部落客 大手牽小手。玩樂趣)
▲苗栗景觀餐廳推薦！碧絡角花園咖啡以壯觀的繡球花山谷聞名，每年6月花季。(攝影：部落客 大手牽小手。玩樂趣)
▲苗栗景觀餐廳推！噢哈娜咖啡屋以紫色為主題，園區設有透明玻璃屋、紫色鳥居、紫色雨傘海等。(攝影：部落客 饅頭弟)
▲苗栗景觀餐廳推！噢哈娜咖啡屋以紫色為主題，園區設有透明玻璃屋、紫色鳥居、紫色雨傘海等。(攝影：部落客 饅頭弟)

苗栗景觀餐廳推薦：3 Hills café、Project C3 Cafe、山上村 Hill cafe

苗栗三義勝興車站旁的「3 Hills café」，提供義大利麵、可頌等餐點，以雨林植栽及觀葉植物環繞的玻璃屋、戶外區，能近距離欣賞舊山線鐵道美景；「Project C3 Cafe」則融合咖啡、陶藝與單車元素，可以在榻榻米上透過大片落地窗欣賞松柏盆栽、日式禪風庭園，今年5月11日將完成整修恢復營業；而「山上村」主打日系枯山水庭園，店內木質系裝潢，餐點從咖啡、茶飲到日式定食、火鍋都有，來吃下午茶、午餐都很適合。

3 Hills café  位置資訊

地址：苗栗縣三義鄉勝興村
電話：037-876-565
完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：【苗栗三義｜美食】三丘景觀餐廳 3 Hills café。勝興車站景觀餐廳，舊山線鐵道旁充滿雨林綠意

Project C3 Cafe（5/11 恢復營業）  位置資訊

地址：苗栗縣卓蘭鎮豐田里20-2號
電話：04-2589-6007
完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：苗栗日式咖啡廳！日式禪風庭院Project C3 Cafe必拍，品味咖啡甜點超療癒

山上村 Hill cafe  位置資訊

地址：苗栗縣三灣鄉北埔村52號
電話：03-7831-229
完整介紹由部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島分享：苗栗日系枯山水風格庭園，提供精緻料理與下午茶 ～ 山上村 Hill cafe - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

▲苗栗景觀餐廳推薦！3 Hills café以雨林植栽及觀葉植物環繞的玻璃屋、戶外區，能近距離欣賞舊山線鐵道美景。(攝影：部落客 Jason's Life)
▲苗栗景觀餐廳推薦！3 Hills café以雨林植栽及觀葉植物環繞的玻璃屋、戶外區，能近距離欣賞舊山線鐵道美景。(攝影：部落客 Jason's Life)
▲苗栗景觀餐廳推薦！Project C3 Cafe可以在榻榻米上透過大片落地窗欣賞松柏盆栽、日式禪風庭園。(攝影：部落客 Jason's Life)
▲苗栗景觀餐廳推薦！Project C3 Cafe可以在榻榻米上透過大片落地窗欣賞松柏盆栽、日式禪風庭園。(攝影：部落客 Jason's Life)

苗栗景觀餐廳推薦：映象水岸、鍾鼎山林

想要體驗南洋渡假風，推薦到苗栗三義「映象水岸」，設有多個茅草屋面向湖景，讓你可以邊吃美食，邊享受美景，一旁有天鵝船可以遊湖欣賞；而「鍾鼎山林」則以雲海山景與老薑蒸足浴聞名，遊客可以一邊做足浴、、邊遠眺遠方山嵐，同時還附有熱薑茶、薑汁爆米花，想吃飽足一點，也有薑黃火鍋、燒酒雞等美食可以選擇。

映象水岸  位置資訊

地址：苗栗縣三義鄉西湖村
電話：03-7876-699#6869
完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：苗栗三義「映象水岸」秘境湖景餐廳，峇里島風情踩天鵝船賞落羽松。

鍾鼎山林  位置資訊

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村栗林村薑麻園13號
電話：037-951-622
完整介紹由部落客「Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島分享：苗栗大湖鍾鼎山林，雲海景觀餐廳品薑黃鍋，老薑蒸足浴舒壓推薦。

▲苗栗景觀餐廳推薦！映象水岸設有多個茅草屋面向湖景，南洋渡假風打卡點。(攝影：部落客 mika)
▲苗栗景觀餐廳推薦！映象水岸設有多個茅草屋面向湖景，南洋渡假風打卡點。(攝影：部落客 mika)
▲苗栗景觀餐廳推薦！鍾鼎山林以雲海山景與老薑蒸足浴聞名，遊客可以一邊做足浴、邊遠眺遠方山嵐。(攝影：部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所)
▲苗栗景觀餐廳推薦！鍾鼎山林以雲海山景與老薑蒸足浴聞名，遊客可以一邊做足浴、邊遠眺遠方山嵐。(攝影：部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所)

近期話題夏季新北景點也要衝

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更多 苗栗景觀餐廳 照片：

▲苗栗景觀餐廳推薦！Project C3 Cafe可以在榻榻米上透過大片落地窗欣賞松柏盆栽、日式禪風庭園。(攝影：部落客 Jason's Life)
▲苗栗景觀餐廳推薦！Project C3 Cafe可以在榻榻米上透過大片落地窗欣賞松柏盆栽、日式禪風庭園。(攝影：部落客 Jason's Life)
▲苗栗景觀餐廳推薦！Project C3 Cafe可以在榻榻米上透過大片落地窗欣賞松柏盆栽、日式禪風庭園。(攝影：部落客 Jason's Life)
▲苗栗景觀餐廳推薦！Project C3 Cafe可以在榻榻米上透過大片落地窗欣賞松柏盆栽、日式禪風庭園。(攝影：部落客 Jason's Life)
▲苗栗景觀餐廳推薦！Project C3 Cafe推薦必點日式昭和布丁。(攝影：部落客 Jason's Life)
▲苗栗景觀餐廳推薦！Project C3 Cafe推薦必點日式昭和布丁。(攝影：部落客 Jason's Life)
▲苗栗景觀餐廳推薦！山上村 Hill cafe主打日系枯山水庭園，店內木質系裝潢。(攝影：部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行)
▲苗栗景觀餐廳推薦！山上村 Hill cafe主打日系枯山水庭園，店內木質系裝潢。(攝影：部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行)

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記者 蕭芷琳
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苗栗南庄碧絡角

0037-825-605
苗栗縣南庄鄉東河村橫屏背25號
4.3

3 Hills Café 三丘景觀餐廳

037-876565
苗栗縣三義鄉勝興村勝興36-9號
4.4

Project C3 cafe

苗栗縣卓蘭鎮20-2號
4.5

山上村 Hill cafe

苗栗縣三灣鄉
3.9

鍾鼎山林

037-951-777
苗栗縣大湖鄉栗林村薑麻園13號
4.1