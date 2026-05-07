重現百年納涼市風華！虹夕諾雅谷關涼夏專案，在海拔800公尺溪谷享受日式川床料理與山泉冷池的極致避暑體驗。

隨著全球極端高溫頻發，避暑旅遊已從單純的躲避烈日演變為一種追求身心平衡的精緻生活美學。資深編輯李維唐指出，虹夕諾雅谷關本次推出的「沐暑度假村」概念，核心價值在於將傳統納涼智慧與現代奢華體驗結合，透過高海拔自然氣溫優勢與日式川床儀式感，成功打造出具備深度文化底蘊的避暑提案 。

位於台中谷關群山環抱間的奢華溫泉度假村虹夕諾雅谷關，正式宣布將於2026年6月9日至2026年9月17日期間，推出引人入勝的「涼夏秘境」沐暑度假村三天兩夜限定專案。在全球暖化與極端氣候頻發的當下，避暑旅行已成為旅人追求生活品質的新常態。谷關憑藉著海拔800公尺的地理優勢，夏季平均氣溫較市區低約5度，成為名副其實的避暑勝地。虹夕諾雅谷關自2021年提出「沐暑度假村」概念以來，始終致力於翻轉酷暑帶來的負面感受，引導旅客以積極愉悅的心情擁抱夏季，透過融合自然元素與人文情懷的設計，讓避暑不再只是躲避陽光，而是一場充滿生活美學的深度款待。

▲虹夕諾雅 谷關特別在水之庭園設置納涼川床，帶領旅客重現百年前水邊納涼的風雅之姿 。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島整理 ▲沉浸於綠意與潺潺流水聲中，旅客能在專屬的川床空間享受一場經典的日式避暑盛宴 。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島整理

日式納涼文化與台中歷史的跨時空對話

這項專案的設計靈感源自於空調尚未普及的年代。在過去，人們學會與自然共生，利用水邊微風與季節美食尋求平靜。虹夕諾雅谷關特別考究1927年台中納涼市的活動背景，將日式納涼川床文化巧妙地移植至度假村的水之庭園中。旅客在此能聽著潺潺流水聲，在綠意盎然的戶外環境中品嚐選用當令食材製作的特色川床料理。這種復古且嶄新的避暑提案，讓旅人在一草一木與微風拂面之間，深刻感受百年傳承的風雅姿態。專案特別限定於擁有半露天湯浴的月見房型舉行，房內設置的臥榻區更提供台中在地精釀麥酒與精緻小點，讓低酒精的冰涼口感與窗外翠綠山景相輝映，為度假時光揭開沁涼序幕。

▲在大自然綠意與潺潺流水聲環抱下的露天溫泉，提供旅客深度放鬆的身心體驗。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島整理



山泉冷池與五葉松刨冰的冷熱交替美學

除了味蕾的享受，專案更深入探索溫泉與山泉的健康魅力。在專人引導的包場溫泉體驗中，旅客能學習專業溫泉知識並進行舒展運動。大浴場內不僅提供散發檜木香氣的熱泉池，更設置了沁涼的山泉冷池。透過冷熱交替浴的浸泡方式，能有效增強身體的血液循環與調節自律神經機能。而在身體餘熱未散之際，度假村別出心裁地安排旅客將雙足浸沐於戲水池中，同時品嚐以在地五葉松製成的綠意刨冰。五葉松汁特有的清爽風味，不僅能補充因泡湯流失的水分與糖分，更在感官上達成由內而外的極致清爽，體現了山林間特有的生活智慧。

▲選用在地五葉松汁製成清爽風味的刨冰，搭配紅豆與白玉，是泡湯後補充水分與糖分的最佳甜品。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島整理

繁星與清風中的身心平衡舒展

隨著夜色降臨，沐暑體驗延伸至靈魂深處。專案設計的星空森呼吸活動，帶領旅客在夏夜晚風中步入自然，在滿天繁星下進行緩慢的伸展與深層呼吸調節。這種與大自然共鳴的過程，能徹底釋放堆積已久的疲勞與壓力，換來心靈的安定。而在旅程最後一天的清晨，旅客將前往通風開闊的風之間參與隨風森展。一邊遠眺連綿山景，一邊在微風環抱中重拾感官平衡。透過這一系列起承轉合明確的行程安排，虹夕諾雅谷關成功將避暑提升至精神層次，讓每一位參與者都能帶著滿滿的能量與智慧，重新回歸日常生活。

▲夜幕低垂時，旅客在星空下進行深層呼吸調節與伸展，感受與自然和諧共鳴的平靜感。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島整理



涼夏秘境專案概要與預約規範

本專案專為18歲以上成年貴賓設計，採取每日僅限一組的尊榮預約制。專案期間為2026年6月9日至2026年9月17日，限定於每月第2與第4週的週二出發。專案費用為每組42,000元，包含麥酒小點、水炊鍋物料理、星空森呼吸、兩次早餐、納涼川床午餐、包場溫泉、五葉松刨冰、會席料理晚餐及隨風森展等豐富內容。欲參加的旅客需先完成月見房型三天兩夜的訂房，並於入住前14日中午12:00前透過官方信件完成專案預約。虹夕諾雅谷關期盼在群山環繞的奢華空間中，帶領旅客共度一段難忘的沁涼盛夏。

▲專案限定入住的「月見」房型，擁有極致的半露天湯浴空間，能一邊泡湯一邊遠眺翠綠山景。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島整理





虹夕諾雅谷關「涼夏秘境」沐暑度假村三天兩夜限定專案

活動時間：2026年6月9日至2026年9月17日 （限定每月第2、4週之週二出發 ）

活動內容：

餐飲體驗：麥酒小點、水炊鍋物料理、納涼川床午餐、五葉松刨冰、會席料理 。

身心療癒：星空森呼吸（夜間伸展）、包場溫泉（含冷熱交替浴）、隨風森展（晨間瑜珈） 。

專屬房型：限定入住附有半露天浴池之「月見」房型 。

優惠與費用明細

專案費用：42,000元/一組（含稅，不含服務費及住宿費） 。

優惠限制：每組最多2位，僅限18歲以上貴賓參加 。

預約規範：需先完成月見房型訂房，並於入住前14日中午12:00前完成信件預約 。





虹夕諾雅 谷關 (HOSHINOYA Guguan)

店家地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

官方網站：https://hoshinoya.com/zhtw/

交通資訊：高鐵台中站下車後，駕車約90分鐘即可抵達