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頭城美食推薦！聯發冰工坊 宜蘭必吃花生捲冰淇淋，13種口味任選、土芭樂必點。

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2026-05-06 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

頭城美食推薦「聯發冰工坊」宜蘭必吃花生捲冰淇淋！13種口味任選、土芭樂必點，來宜蘭不能只吃阿宗芋冰城。

來到宜蘭頭城，除了拜訪知名的阿宗芋冰城，不少在地老饕與識途老馬的口袋名單裡，絕對少不了距離不遠、同樣擁有超過半世紀歷史的「聯發冰工坊」。這間由傳統芋冰老店華麗轉身的冰工坊，不但在品牌形象上改頭換面，呈現簡約溫馨的文青風格，更堅持使用天然砂糖與時令水果，主打不添加人工香料、不含奶製品的純淨口感，在盛夏的蘭陽平原上，成為旅人消暑最佳補給站。

▲頭城美食推薦「聯發冰工坊」外觀呈現質感簡約的文青裝潢吸引遊客駐足（攝影：蕭芷琳）
▲頭城美食推薦「聯發冰工坊」外觀呈現質感簡約的文青裝潢吸引遊客駐足（攝影：蕭芷琳）
▲頭城美食推薦「聯發冰工坊」菜單相當多元，多種口味可以選擇（攝影：蕭芷琳）
▲頭城美食推薦「聯發冰工坊」菜單相當多元，多種口味可以選擇（攝影：蕭芷琳）

宜蘭必吃花生捲冰淇淋「聯發冰工坊」頭城50年叭噗老店翻紅！

「聯發冰工坊」（原名聯發芋冰老店）創立於1960年代，在頭城深耕超過50年。如今不只保留了老店對原料品質的挑剔，更將店內環境重新打造成通透亮麗的內用空間。店內最受歡迎的「土芭樂冰淇淋」選用頭城特產製作，入口即化、酸甜適中的果香，完美還原原始風味。此外，經典的「花生捲冰淇淋」更是必點，現刨的花生糖，搭配香菜與自選兩球冰淇淋，相當多元。

▲「聯發冰工坊」土芭樂冰淇淋選用在地鹽水月芭製作，果香濃郁是鎮店之寶（攝影：蕭芷琳）
▲「聯發冰工坊」土芭樂冰淇淋選用在地鹽水月芭製作，果香濃郁是鎮店之寶（攝影：蕭芷琳）
▲頭城美食推薦「聯發冰工坊」必點「花生捲冰淇淋」自選口味超特別（攝影：蕭芷琳）
▲頭城美食推薦「聯發冰工坊」必點「花生捲冰淇淋」自選口味超特別（攝影：蕭芷琳）

頭城美食推薦「聯發冰工坊」菜單13種口味任選！

「聯發冰工坊」不僅是一間販售冰品的店鋪，更承載了頭城一帶的歷史記憶與地方特色。在講求天然與養生的當代，店家堅持不加香精、不靠鮮奶油增添口感的職人精神，讓它在競爭激烈的宜蘭冰品市場中屹立不搖。下回經過頭城時，不妨停下腳步走入這間質感老店，用一杯3球的綜合叭噗，感受最純粹、最道地的蘭陽清涼滋味。

▲「聯發冰工坊」堅持使用天然水果食材，讓叭噗口感清爽無負擔（攝影：蕭芷琳）
▲「聯發冰工坊」堅持使用天然水果食材，讓叭噗口感清爽無負擔（攝影：蕭芷琳）

▲造訪頭城必吃的「聯發冰工坊」已成為宜蘭在地人心中首選的冰品推薦名單（攝影：蕭芷琳）
▲造訪頭城必吃的「聯發冰工坊」已成為宜蘭在地人心中首選的冰品推薦名單（攝影：蕭芷琳）

頭城美食推薦 宜蘭花生捲冰淇淋 聯發冰工坊

地址：宜蘭縣頭城鎮城東里青雲路三段190號
營業時間：10:30–21:00；週三公休

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