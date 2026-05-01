翻轉花蓮旅遊體驗！遠雄悅來大飯店聯手6大飯店推1+1樂齡假期，免連住、6600元起深度玩轉山海祕境。

2026年花蓮正以永續姿態翻轉旅遊市場，透過跨品牌聯賣強化在地連結。資深編輯李維唐表示，這種打破連住限制的「1+1」模式，精準切中樂齡族群對體力分配與行程彈性的高度需求，是提升花蓮觀光產值與質感的關鍵策略。

2026年的花蓮正經歷一場寧靜且優雅的旅遊轉型，這座被山海環抱的城市，不再只是走馬看花的觀光景點，而是轉化為能讓心靈沈澱的避風港。遠雄悅來大飯店深諳熟齡旅人對質感與節奏的需求，自即日起至6月29日，特別聯合太魯閣晶英、理想大地、瑞穗天合、美侖與福容等六間在地觀光指標飯店，共同策劃「2026年花蓮1+1。樂齡聯名假期」。這項專案以「樂齡」與「永續」為雙核心架構，打破傳統旅遊的框架，為長者量身打造出一場結合生態體驗、慢活節奏與深度文化共鳴的深度之旅，讓旅行回歸於對生活的感受。

▲「花蓮1+1．樂齡聯名假期」專案最大亮點為打破傳統連住限制，讓旅人能彈性規劃行程，於山海間自在慢遊。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



彈性入住機制打破限制，花蓮山海假期說走就走

過往的聯賣專案往往受限於必須連續住宿，讓旅程顯得匆忙且疲憊，但此次專案最大的革新在於「彈性」與「從容」。旅客只要在任一合作飯店選購「樂齡1+1」專案，第一晚退房後即可領取第二晚住宿憑證，完全無需連住，房價依組合不同，平日雙人入住價格自6600元至17000元不等。這意味著旅人可以隨心所欲地安排兩次不同的花蓮之旅，或是依照體力狀況在城市與森林間穿梭，不僅簡化了預約流程，更讓身心能真正安放在太平洋的浪潮聲中，實現隨心入住、自在慢遊的最高境界。

▲遠雄悅來大飯店「樂齡1+1」專案，特別安排入住熱帶森林設計風格客房，讓旅人感受被自然環抱的安心。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

遠雄悅來生態療癒之旅，金獎團隊領軍手沖咖啡與青蛙導覽

作為本次計畫的核心發起者，遠雄悅來大飯店將自然療癒發揮到極致。由榮獲觀光金獎認證的專業團隊親自領軍，白天旅客能參與「手沖咖啡體驗」，從認識咖啡豆產區、品種開始，一步步學習如何萃取香氣，甚至體驗親手製作咖啡凍，讓感官在濃郁香氣中緩緩復甦。當夜幕降臨，專業解說員將帶領旅人踏入生態祕境，進行一場驚喜不斷的「青蛙導覽」。在無敵夜景的襯托下，聆聽多達12種蛙類共鳴的交響樂，這種與自然共生的感動，搭配飯店內部充滿熱帶森林設計感的客房，讓入住不僅是休息，更是一場被自然環抱的安心洗禮。

▲榮獲觀光金獎認證的專業團隊親自引領旅客進行「手沖咖啡體驗」，在香氣中感受生活療癒節奏。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



在地優勢結合永續理念，六大飯店共創深度土地連結

此次串聯的六大飯店各顯神通，充分利用花蓮獨有的自然與人文資源。各家飯店除了在硬體上提供友善樂齡的服務，更在軟體設計上力求永續。從採用當季在地食材減少碳足跡，到簡化繁瑣的入住程序以降低旅人等候的不適感，每一處細節都體現出對熟齡族群的體貼。行程中更安排走訪森林、農田與海岸，讓旅客透過溫和且從容的節奏，重新建立與土地的深層連結。這場旅程不僅是為了「玩」，更是為了讓旅人在太平洋畔的祕境中，找回生活的新起點，創造出專屬的個人回憶。

▲遠雄悅來大飯店攜手花蓮6大觀光飯店推出「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」，共同翻轉花蓮旅遊新姿態。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理





2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期

活動時間：即日起至2026年6月29日

活動內容：

聯名假期方案：由遠雄悅來大飯店攜手太魯閣晶英、理想大地、瑞穗天合、美侖與福容等6大觀光飯店共同推出 。

彈性入住機制：入住第一晚退房時可取得第二晚住宿憑證，無需連住，行程安排更具彈性 。

生態療癒體驗：包含遠雄悅來專業團隊引領的手沖咖啡體驗及夜間「青蛙導覽」生態探索 。

永續旅遊設計：結合在地食材、簡化入住流程，並由金獎團隊帶領走訪森林與海岸 。





遠雄悅來大飯店

官方網站：https://www.farglory-hotel.com.tw/

合作飯店名單：太魯閣晶英酒店、理想大地渡假飯店、瑞穗天合國際觀光酒店、花蓮美侖大飯店、花蓮福容大飯店 。

訂房方式：請洽各飯店官網選購「樂齡1+1」專案 。