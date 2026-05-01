不用飛東京也能吃到！日本幻之甜點BLANCA米其林星廚快閃晶華，北海道起司巴斯克、限定草莓抹茶三重奏與焦香薄餅限量開賣。

台北晶華再度精準選品，將日本精品甜點BLANCA引進台灣。資深編輯李維唐表示，這種「焦香美學」不僅是味覺的突破，更是米其林星廚對於火候掌控的極極致體現。

在全球高端美食版圖中，焦化美學正引領著一股全新的味覺潮流。台北晶華酒店延續其卓越的潮流美食策展眼光，宣布自即日起至2026年5月31日，聯手東京當紅網購甜點名店BLANCA「ブランカ」，將在日本甜點界引發瘋搶熱潮的「幻之甜點」首度引進台灣。這場於母親節前夕登場的甜點盛宴，不僅是BLANCA的海外首秀，更是一次關於火候、時間與乳香交織的深度對話。

▲日本精品級甜點BLANCA快閃晶華，帶來經典巴斯克、布丁與人氣焦香薄餅。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



米其林一星主廚的焦化哲學

BLANCA之所以能在競爭激烈的東京甜點市場迅速竄紅，靈魂人物正是被譽為「日本第一西班牙料理餐廳」aca’的主廚東鐵雄「AzumaTetsuo」。這位連續4年蟬聯米其林一星，並在Tabelog獲得金賞榮譽的傳奇名廚，將西班牙餐飲中「焦香即風味」的核心理念發揮到極致。原本僅作為餐廳內廣受好評的餐後甜點，因饕客外帶需求不斷增加，主廚遂成立專屬品牌，在無大規模宣傳下，僅憑極致口碑便成為入手困難的傳奇標誌。

▲手持現做的「焦香薄餅」展現出餅皮邊緣如蟬翼般的酥脆質感 。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲三拼式的視覺呈現完整傳達了「焦香薄餅」外酥內嫩的誘人特質 。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

職人火候與北海道起司的極致平衡

此次快閃活動的核心主角「經典巴斯克」蛋糕，嚴選高品質的北海道起司為基底，每一顆都由專業職人手工製作，確保上層面能精準呈現出迷人的焦化色澤。這層焦香不僅帶來視覺上的震撼，更賦予了起司蛋糕深邃的層次。內層則保有滑順濃郁的乳香質地，形成外酥香、內柔滑的強烈對比。主廚推薦冷藏時口感如凝脂般厚實，若冷凍2小時後品嚐，則會轉化為如冰淇淋般綿密的細緻口感，讓起司的自然鹹香與細緻甜味在舌尖緩緩綻放。

▲經典巴斯克蛋糕搭配質感的圓形包裝盒，展現日式精品甜點的優雅 。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲經典巴斯克蛋糕切開後，焦黑表層與流心內餡形成強烈對比 。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

三重奏與台灣限定風味的驚喜交織

為了滿足喜愛多元嘗試的饕客，BLANCA同步推出「Poquito巴斯克蛋糕三重奏」。「Poquito」在西班牙文中意指迷你，此系列除了經典原味，更特別研發了台灣限定的「rosa草莓」口味，將果香的酸甜與白巧克力的絲滑完美揉合。此外，亦有選用京都百年茶舖「一保堂」抹茶製作的茶香款，展現優雅的甘苦茶韻，以及由主廚親自慢火烹調黑糖製成的焦糖口味，將起司的鹹與焦糖的苦甜交織出成熟的大人味風格。

▲一次集結原味、一保堂抹茶與焦糖風味的「Poquito巴斯克蛋糕三重奏」禮盒 。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

從經典布丁到現做薄餅的完整體驗

除了代表性的巴斯克蛋糕，BLANCA布丁亦是不可錯過的亮點。運用獨家「雙段烘焙」法，營造出表層微苦焦香與內部濃郁蛋香的雙重深度，靜置一晚後風味更顯濃縮。而在晶華酒店1樓RegentGiftShop，東鐵雄主廚更帶領團隊現場製作曾在東京麻布台Hills創下半年銷量5萬份的「焦香薄餅」。透過二次烘烤技術，打造出外緣酥脆、中心柔嫩的層次，內餡無論是經典砂糖奶油，或是結合3種起司與生火腿的鹹食組合，皆能滿足不同味蕾需求。

▲提盒裝的「BLANCA布丁」組，是母親節前夕最受矚目的大人系甜點禮選。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



打造五感俱足的法式優雅午茶

台北晶華酒店董事總經理吳偉正強調，飯店致力於與國際接軌，引進兼具潮流與品質的餐飲體驗。為了讓品牌體驗更加完整，2樓上庭酒廊同步推出內用套餐，將BLANCA的甜點藝術轉化為精緻的下午茶組合。在陽光灑落的優雅空間中，消費者可選擇巴斯克蛋糕搭配布丁，或是現做的焦香薄餅，並由專業人員推薦搭配咖啡、茶飲或精選紅酒，在喧囂的城市中心，深度感受「焦香即風味」所帶來的食尚魅力。

▲側放堆疊的布丁罐展現簡約優雅的視覺設計，也是IG上的熱門打卡品項。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理





日本精品級甜點BLANCA快閃晶華

活動時間：即日起至2026年5月31日

活動內容：