台北母親節住房優惠！國聯大飯店住房升等101景觀房，送米其林烤鴨餐與紅心芭樂蛋糕。

隨著母親節腳步臨近，飯店業紛紛祭出強檔優惠爭奪孝親商機。資深編輯李維唐指出，現代消費者挑選節慶飯店時，除了餐點品質，更在乎「窗景儀式感」與「在地食材創意」。國聯大飯店今年聰明地結合大巨蛋地利優勢與米其林餐飲，提供全方位的輕奢體驗。

五月感恩季節即將到來，不少為人子女者正苦惱如何策劃一場完美的孝親之旅。位於台北大巨蛋第一排的國聯大飯店，特別針對母親節商機，即日起至5月底推出「寵愛媽咪孝親月住房專案」，巧妙結合了城市景觀、職人蛋糕與米其林星級餐飲三大元素，為忙碌的都市家庭打造一場不出國也能享受的輕奢假期。這項專案不僅主打讓媽咪能近距離飽覽台北101的絕美天際線，更將餐飲層次提升至米其林入選等級，讓整趟旅程充滿視覺與味覺的雙重儀式感。

▲國聯大飯店推動城市型輕奢假期，讓母親能暫時遠離日常節奏，享受優雅住房體驗 。圖／國聯大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



101天際線景觀房住房優惠5200元起

對於重視住宿品質的旅客來說，國聯大飯店坐擁地利之便，緊鄰松山文創園區且步行即可抵達捷運國父紀念館站。此次孝親月專案最引人注目的內容，莫過於能以每晚5200元起的超值優惠價，入住原價不菲的豪華客房，並獲得房型升等至101景觀房的尊榮待遇。打開房門，映入眼簾的便是台北101的宏偉風景，讓媽咪能隨時欣賞信義區夜晚的繁華燈火與白天流動的光影。此外，若選擇行政房型，更可享6歲含以下孩童1位免費入住，全面顧及三代同堂的出遊需求。

▲國聯大飯店「寵愛媽咪 孝親月住房專案」入住101景觀豪華客房，能將台北101絕美天際線盡收眼底 。圖／國聯大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

米其林推薦北馥樓烤鴨與龍蝦泡飯餐飲選擇

在餐點規劃上，國聯大飯店旗下的北馥樓中餐廳早已是美食饕客的口袋名單。本次特別針對家庭聚餐，由主廚以經典粵式技法獻上「桂花片皮烤鴨」六人餐，每套7980元。主廚在鴨鹽中融入桂花蜜，讓淡雅的花香滲透進紮實的肉質中，搭配冰梅醬更顯清爽。若是追求極致海鮮奢華，則可選擇8280元的龍蝦泡飯珍饌六人餐。這道料理使用龍蝦、沙公與豬骨熬製成金黃濃湯，上桌時現沖炸香米，並奢侈地鋪滿海膽、干貝與蟹身肉。針對追求隱私的家庭，飯店亦提供每桌23800元起的景觀包廂桌席，讓慶生聚會更具私密感。

▲米其林推薦北馥樓中餐廳敬獻母親節饗宴，以豐盛的經典粵式料理滿足家庭聚餐需求 。圖／國聯大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲獲米其林指名推薦的「桂花片皮烤鴨」，醃製過程加入桂花蜜鴨鹽，肉質散發淡雅花香 。圖／國聯大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲極致奢華的龍蝦泡飯，以龍蝦、沙公與豬骨熬製金黃濃湯，並鋪陳海膽、干貝與蟹身肉提升層次 。圖／國聯大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

職人工藝榴戀愛語蛋糕致敬媽咪

除了正餐饗宴，一份精緻的甜點往往是慶祝活動的完美結尾。入住此專案的房客將獲贈價值1380元的6吋母親節蛋糕「榴戀愛語」。這款蛋糕展現了飯店對於在地食材的運用巧思，內餡選用南部小農栽種的石榴紅心芭樂切丁煮成果醬，並加入覆盆子夾層提升酸甜層次。外層包裹著比利時巧克力與法國鮮奶油，底層則是白巧克力與杏仁脆餅。水果的清甜、巧克力的濃郁與脆餅的口感層層遞進，象徵著對母親多元且深厚的情感，為這趟輕奢假期畫下甜蜜的句點。

▲專案贈送的「榴戀愛語」母親節蛋糕，巧妙運用南部小農紅心芭樂丁，為媽咪打造獨一無二的甜蜜回憶 。圖／國聯大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

板石咖啡廳寵愛女王西式套餐

如果不習慣中式桌菜，板石咖啡廳同步推出西式「寵愛女王套餐」，為節慶提供更多元的用餐形式。主餐提供義式燉小牛膝、炭烤羊肩排或是香煎鱸魚菲力拼香蒜奶油烤大蝦等三選一，每位僅需1380元。此系列餐點於5月2日、3日、9日及10日的午晚餐時段供應，且飯店貼心地為每一桌用餐的客人準備了康乃馨乙朵，讓媽咪在品嚐美味的同時，也能感受到滿滿的幸福與被重視的驚喜，讓今年的母親節成為全家人難忘的回憶。

▲國聯大飯店地理位置優越，坐落於台北大巨蛋第一排，自捷運國父紀念館站步行僅需1分鐘即可抵達 。圖／國聯大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理







寵愛媽咪 孝親月住房專案

活動時間： 即日起至2026年5月底止

活動內容：

住房優惠： 豪華客房每晚5200元起（含稅及服務費），保證升等台北101景觀房 。

尊榮禮遇： 贈送板石自助式早餐2客、6吋母親節蛋糕「榴戀愛語」乙個 。

家庭加碼： 行政客房享6歲含以下孩童乙位免費入住及早餐 。

餐飲獻禮： 北馥樓中餐廳母親節饗宴，包含米其林推薦烤鴨與龍蝦泡飯套餐 。

板石限定： 板石咖啡廳「寵愛女王套餐」每人1380元+10%，特定週末用餐加贈康乃馨 。





國聯大飯店 (United Hotel)

交通資訊： 台北市大安區光復南路280號（鄰近台北大巨蛋、捷運國父紀念館站）

官方網站： https://www.unitedhotel.com.tw/