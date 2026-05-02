八里美食「芭達桑」母親節套餐！桶子烤雞兩吃，DIY捲餅互動感拉滿，限時限量套餐預約中。

隨著母親節將至，許多家庭正為挑選聚餐場地苦惱。資深編輯李維唐指出，現代家宴已不滿足於單純的美味，更看重餐桌上的互動感與文化厚度。芭達桑原住民主題餐廳今年將部落人文結合招牌桶子烤雞二吃，正符合這種讓媽媽「會心一笑」的深度儀式感。

隨者5月母親節將至，如何挑選一間既有氣勢又能賓主盡歡的餐廳，成為許多家庭近期討論的熱門話題。位於新北市八里的「芭達桑原住民主題餐廳」，今年以原住民人文風情為底蘊，強調聚餐的儀式感與互動性，特別推出三款針對不同人數設計的限定套餐。餐廳主打將最豐盛的一桌留給辛苦的媽媽，讓每一道料理不只是填飽肚子，更具備分享、拍照與話題感，透過精緻的部落風味，為家庭聚餐增添深刻的情感連結。

▲豐富澎湃的「全家獻愛盛宴」，多樣原民風味料理一桌替媽媽加滿幸福感 。圖／芭達桑原住民主題餐廳提供；窩客島編輯李維唐整理



招牌桶子烤鹿野雞二吃展現DIY互動趣味

在眾多菜色中，最具氣勢的莫過於「招牌桶子烤鹿野雞」。這道料理與常見的脆皮雞不同，是採用桶子烤的傳統技法，利用桶內熱氣循環，將香醇肉汁與炭烤香氣緊緊鎖在雞肉裡，呈現皮酥肉嫩且多汁的完美狀態。最受好評的「2吃」設計，第一吃品嚐原汁原味的炭香，第二吃則由食客親手進行DIY。透過餐廳準備的手工現揉餅皮，依序放入切片雞肉、黃瓜絲與蔥段，並淋上特製醬料捲起食用。餅皮的韌度與蔬菜的爽脆交織，不僅提升了美味層次，更讓家人在相互捲餅的過程中增加互動，讓媽媽露出欣慰的笑容。

▲招牌主菜「招牌桶子烤鹿野雞（2吃）」，結合炭香多汁的烤雞與DIY餅皮捲雞體驗，趣味十足 。圖／芭達桑原住民主題餐廳提供；窩客島編輯李維唐整理

牡蠣臘味米糕打造海味與油脂的完美共鳴

除了吸睛的主菜，主食的選擇更是決定一餐完整性的關鍵。今年餐廳推出的「牡蠣臘味米糕」，被定位為能收束整場香氣的定錨主食。主廚運用日式清爽的烹調手法平衡了傳統米糕的油香感，並大膽加入新鮮牡蠣提升鮮甜度。每一粒糯米都維持Q彈且粒粒分明，搭配臘味的鹹香，讓整道主食風味飽滿而不顯沉重。這種海陸融合的滋味，不僅讓食客一口接一口，更像是一場精心安排的家宴儀式，讓前序菜色的鮮味在口中得到完美的延續與昇華。

▲「牡蠣臘味米糕」將鮮甜海味與鹹香臘味完美交疊，是今年母親節家宴中最具記憶點的驚喜主食 。圖／芭達桑原住民主題餐廳提供；窩客島編輯李維唐整理



部落甜點雙輝映為節慶畫下溫柔句點

盛宴的最後一哩路，由「部落甜點雙輝映」擔綱演出。芭達桑不採單一選項，而是同時呈現「大良鮮奶卷」與「原住民都侖」。大良鮮奶卷以其細膩的奶香與乾淨的尾韻，精準捕捉了媽媽們喜愛的清爽口感。而原住民都侖則展現了強烈的文化識別度，提供了一種在其他地方難以複製的獨特滋味。兩款甜點一剛一柔，讓餐後的滿足感不僅僅停留在甜味，更化作一種被溫柔照顧的幸福回憶。正如餐廳所言，母親節最珍貴的是家人齊聚一堂的節奏，透過這些易於分享與拍照的佳餚，讓今年的母親節成為全家人反覆回味的溫暖章節。

▲「部落甜點雙輝映」包含大良鮮奶卷與原住民都侖，以柔順與獨特風味為餐後畫下溫柔收尾 。圖／芭達桑原住民主題餐廳提供；窩客島編輯李維唐整理





2026芭達桑原住民主題餐廳母親節限定盛宴

活動時間：2026/5/1（五）至2026/5/12（日），其中5/9、5/10兩日完整供應三款套餐

活動內容：

媽咪輕享宴：2-3人份，售價2899元+10%

女王寵愛宴：4-5人份，售價5800元+10%

全家獻愛盛宴：8-10人份，售價10800元+10%







