不只海景好拍！後龍一日遊，從百年隧道逛到老宅甜點，6大私房景點這樣玩。

可別以為後龍只有海景吸睛！這座小鎮其實藏著不少驚喜，在地美食、私房美景一次解鎖。

2026年新開幕的百變影城文創園區，不僅為苗栗後龍注入新能量，也讓不少人重新注意到這座海線小鎮。不過，後龍的迷人之處，從不在於新景點與否，無論是沿著海岸漫步，還是在老街與客庄、閩南日常相遇，都讓人不自覺放慢步調，重新感受後龍之美。



▲提到後龍，可不只海線精彩！從客家圓樓、百年隧道到老街甜點，一日走訪6大私房景點。（部落客：捲捲頭。品味生活、靜怡＆大顆呆）

▲後龍美食同樣不容小覷！從高CP值牛肉麵、新鮮海產到精緻甜點通通有，絕對能滿足吃貨們的口腹之欲。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告、旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣、大手牽小手。玩樂趣）

走進客家圓樓，感受客庄文化

說起後龍最為知名的代表地標，便不能不提到「客家圓樓」，這座以福建土樓為靈感打造的圓形建築頗為吸睛，搭配湖畔景色更顯優美。圓樓內除有不定時的展演活動外，二樓更作為展區引介客家文化。一樓販賣區特別販售客家擂茶，可以現場DIY自製，相當推薦親子來此體驗。





客家圓樓

地址：台灣苗栗縣後龍鎮新港三路295號

電話：037-732940

更多介紹可見「捲捲頭。品味生活」文章：【苗栗親子景點】客家圓樓半日遊＋好玩的DIY客家擂茶~~



▲「客家圓樓」不只外觀吸睛，館內還設有展示空間可深入認識客庄文化，記得體驗手作擂茶，感受更道地的客家風情。（部落客：捲捲頭。品味生活）

走訪牛師父，大啖紅燒牛肉麵

中午時段，來碗熱騰騰的牛肉麵再適合不過。「牛師父牛肉麵」鄰近火車站，在後龍擁有高人氣，每日限量供應，常常下午時段便銷售一空。招牌紅燒湯頭長時間熬煮，濃郁且帶有淡淡甘甜，再加上牛肉燉得軟嫩入味，搭配Q彈麵條相當有滿足感，不少在地人也會專程回訪，是後龍不容錯過的美食代表。





牛師父牛肉麵

地址：台灣苗栗縣後龍鎮南龍里重德新村119號

電話：037-721791

更多介紹可見「雞蛋糕生活美學專題報告」文章：【苗栗食記】後龍牛師父牛肉麵 - 份量超多高CP值，排隊才吃得到的御膳牛肉麵



▲「牛師父牛肉麵」份量實在又有飽足感，高CP值讓不少在地人甘願排隊也要吃到。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

登上好望角，吹海風看風車

午後，來到苗栗海線最受歡迎的看海景點「好望角」。沿著園區步道向上走，遼闊的視野能將海岸線、山巒與風力發電機全都收入眼底，偶爾還能看見遠處火車從旁行經，絕美景色值得收藏。





好望角

地址：苗栗縣後龍鎮半天寮好望角

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：苗栗後龍景點 ❙ 半天寮好望角 ❙ 絕美海景步道、順遊海角樂園賞夕陽!



▲登上「好望角」制高點，遼闊海岸線與大片風力發電機一覽無遺，吹著海風遠眺海景，療癒感滿分。（部落客：靜怡＆大顆呆）

▲傍晚留在好望角看夕陽也是絕佳選擇，唯美夕陽搭配遠方風力發電機的剪影，畫面浪漫又難忘。（部落客：靜怡＆大顆呆）

穿梭過港隧道，走進百年舊時光

接續，來到有著濃厚舊時代氛圍的「過港隧道」。這處擁有百年歷史的海線鐵路隧道，自重新整修後，在隧道內設置七彩燈火，形成迷幻的「金色隧道」，如今已是在地熱門的健行、自行車景點，適合串連周邊景點，順路來此感受後龍的百年風華。





過港隧道

地址：苗栗縣後龍鎮南港里14鄰114-1號

更多介紹可見「阿萍阿裕玩樂誌」文章：探索後龍過港隧道秘境，百年歷史隧道光影之旅



▲「過港隧道」保留濃厚的舊時代氛圍，神似《神隱少女》中的場景，相當適合安排來此感受後龍的百年時光。（部落客：阿萍阿裕玩樂誌）

▲「過港隧道」內如今加入七彩燈光點綴，化身健行散步、騎行自行車的人氣景點。（部落客：阿萍阿裕玩樂誌）

重成商號嗑甜點，復古咖啡廳必拍

特地來到後龍，當然也要解鎖在地甜點。隱身街邊的「重成商號」，一樓看似是一般的柑仔店，二樓卻是以古樸花磚、老件傢俱與古物佈置而成的咖啡廳。店內蛋糕種類豐富外，茶飲、咖啡更是選擇多樣，精緻餐點搭配獨特的美學氛圍，讓後龍的午後增添迷人韻味。





重成商號

地址：台灣苗栗縣56-1號海寶里

電話：037-432128

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▲「重成商號」保留花磚地板與許多老物件，復古空間裡帶著獨特美感，在這裡點份甜點、喝杯茶，來一場屬於老屋的老派浪漫。（部落客：旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣）

▲店內甜點選擇豐富又相當精緻，從濃郁焦糖起士蛋糕到綿密的紫心地瓜慕斯，無一不讓人驚艷。（部落客：旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣）

阿水飯店嚐海鮮，新鮮海產最滿足

後龍的最後一站，不妨以人氣老字號「阿水飯店」作為收尾。這家餐廳頗具個性，即便是平日也不開放預訂，待人數到齊後才能入座。店內以新鮮海產料理聞名，熱炒、招牌海鮮都有高水準，份量實在的料理與穩定樸實的好滋味，絕對能滿足所有饕客的味蕾。





阿水飯店

地址：台灣苗栗縣後龍鎮中龍街183-2號

電話：037-722767

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▲「阿水飯店」即便平日也不開放預約，總是吸引不少人現場排隊等候，份量實在的新鮮海產與穩定好滋味，讓許多饕客吃過一次就成回頭客。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

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