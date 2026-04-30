不只海景好拍！後龍一日遊，從百年隧道逛到老宅甜點，6大私房景點這樣玩。

可別以為後龍只有海景吸睛！這座小鎮其實藏著不少驚喜，在地美食、私房美景一次解鎖。
2026年新開幕的百變影城文創園區，不僅為苗栗後龍注入新能量，也讓不少人重新注意到這座海線小鎮。不過，後龍的迷人之處，從不在於新景點與否，無論是沿著海岸漫步，還是在老街與客庄、閩南日常相遇，都讓人不自覺放慢步調，重新感受後龍之美。
走進客家圓樓，感受客庄文化
說起後龍最為知名的代表地標，便不能不提到「客家圓樓」，這座以福建土樓為靈感打造的圓形建築頗為吸睛，搭配湖畔景色更顯優美。圓樓內除有不定時的展演活動外，二樓更作為展區引介客家文化。一樓販賣區特別販售客家擂茶，可以現場DIY自製，相當推薦親子來此體驗。
客家圓樓
地址：台灣苗栗縣後龍鎮新港三路295號
電話：037-732940
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走訪牛師父，大啖紅燒牛肉麵
中午時段，來碗熱騰騰的牛肉麵再適合不過。「牛師父牛肉麵」鄰近火車站，在後龍擁有高人氣，每日限量供應，常常下午時段便銷售一空。招牌紅燒湯頭長時間熬煮，濃郁且帶有淡淡甘甜，再加上牛肉燉得軟嫩入味，搭配Q彈麵條相當有滿足感，不少在地人也會專程回訪，是後龍不容錯過的美食代表。
牛師父牛肉麵
地址：台灣苗栗縣後龍鎮南龍里重德新村119號
電話：037-721791
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登上好望角，吹海風看風車
午後，來到苗栗海線最受歡迎的看海景點「好望角」。沿著園區步道向上走，遼闊的視野能將海岸線、山巒與風力發電機全都收入眼底，偶爾還能看見遠處火車從旁行經，絕美景色值得收藏。
好望角
地址：苗栗縣後龍鎮半天寮好望角
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穿梭過港隧道，走進百年舊時光
接續，來到有著濃厚舊時代氛圍的「過港隧道」。這處擁有百年歷史的海線鐵路隧道，自重新整修後，在隧道內設置七彩燈火，形成迷幻的「金色隧道」，如今已是在地熱門的健行、自行車景點，適合串連周邊景點，順路來此感受後龍的百年風華。
過港隧道
地址：苗栗縣後龍鎮南港里14鄰114-1號
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重成商號嗑甜點，復古咖啡廳必拍
特地來到後龍，當然也要解鎖在地甜點。隱身街邊的「重成商號」，一樓看似是一般的柑仔店，二樓卻是以古樸花磚、老件傢俱與古物佈置而成的咖啡廳。店內蛋糕種類豐富外，茶飲、咖啡更是選擇多樣，精緻餐點搭配獨特的美學氛圍，讓後龍的午後增添迷人韻味。
重成商號
地址：台灣苗栗縣56-1號海寶里
電話：037-432128
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阿水飯店嚐海鮮，新鮮海產最滿足
後龍的最後一站，不妨以人氣老字號「阿水飯店」作為收尾。這家餐廳頗具個性，即便是平日也不開放預訂，待人數到齊後才能入座。店內以新鮮海產料理聞名，熱炒、招牌海鮮都有高水準，份量實在的料理與穩定樸實的好滋味，絕對能滿足所有饕客的味蕾。
阿水飯店
地址：台灣苗栗縣後龍鎮中龍街183-2號
電話：037-722767
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