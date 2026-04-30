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五一勞動節買一送一！五一勞動節4大超商優惠統整，9大速食 餐廳買一送一優惠一次看。

五一勞動節51勞動節連假
2026-04-30 09:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:各品牌提供
編輯 張人尹

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五一勞動節超商優惠、勞動節速食優惠、餐廳買一送一優惠一次看，編輯張人尹表示，今年勞動節成為國定假日連休三天，把握優惠吃一波。

2026年的五一勞動節首次成為國定假日，不論你是勞工、學生、老師通通休假一天，3天連假期間不只好好休息，優惠小確幸更是要好好把握。這次窩客島整理2025年五一勞動節連假優惠，集結9大品牌、4大超商五一勞動節優惠，還有大小朋友要吃的漢堡炸雞速食優惠、餐廳買一送一等，這次勞動節三天假期就吃爆。

▲五一勞動節買一送一！五一勞動節4大超商優惠統整，9大速食 餐廳買一送一優惠一次看。
▲五一勞動節買一送一！五一勞動節4大超商優惠統整，9大速食 餐廳買一送一優惠一次看。

萊爾富買一送一

國際珍奶日、五一勞動節咖啡買一送一！萊爾富這次同步推出多款指定飲品優惠，在4/29起從珍奶、咖啡通通推出限定優惠，下殺買一送一，讓粉絲不論是在辦公室揪團喝、或出遊途中都能有優惠小確幸。同時超人氣「果C果昔」系列也推出夏季鞥恨，天氣越熱越能爽爽喝。

全文介紹：萊爾富買一送一！國際珍奶日 萊爾富波霸奶茶買一送一，勞動節咖啡買一送一。
▲萊爾富自4/29起推出珍奶與咖啡買一送一優惠，鎖定連假與節日檔期帶動飲品需求。
▲萊爾富自4/29起推出珍奶與咖啡買一送一優惠，鎖定連假與節日檔期帶動飲品需求。

全家買一送一

勞動節連假就是要犒賞自己！全家這次火力全開，要幫所有上班族打氣應援。不僅有超吸睛的「發光招牌吊飾」滿額免費送，最受期待的霜淇淋更祭出買 2 送 2 的震撼優惠。針對越來越熱的天氣，店內也同步推出台灣在地甘蔗青茶與多款日本直送冰品。無論是想要囤貨特濃拿鐵，還是想找解膩的酷繽沙，這次豐富的活動絕對能讓你在假期中感受滿滿的幸福感，輕鬆點亮職場好心情。

全文介紹：全家買一送一！全家51勞動節8大優惠，霜淇淋買二送二 送復古燈牌。
▲全家霜淇淋買二送二五一勞動節優惠。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲全家霜淇淋買二送二五一勞動節優惠。(攝影：編輯 鄭雅之)

7-ELEVEN 美式51杯送51杯

7-11這次結合國際珍奶節、五一勞動節同步推出優惠，除了一杯珍珠奶茶下殺30元起、珍珠飲品任選2杯99元等，4月29日至5月3日加碼CITY TEA現萃茶琥珀小葉奶茶、梔子花奶青、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2。此外，咖啡控也要搶4/28~5/7在APP限量推出的「特大杯濃萃美式買51送51杯」以及特大杯厚乳拿鐵51杯2400元、特大杯濃萃拿鐵51杯2200元等優惠，美式5折、拿鐵最低一杯43元，咖啡控通通要跟上。

7-11線上 OPENPOINT APP限量優惠

活動期間：4/28~5/7
必搶推薦：
特大杯濃萃美式買51送51杯
特大杯厚乳拿鐵51杯2400元
特大杯濃萃拿鐵51杯2200元
中杯精品拿鐵/中杯精品馥列白任選51杯2800元
▲7-11五一勞動節特大杯濃萃美式買51送51杯，國際珍奶節加碼珍奶最低33元開喝。
▲7-11五一勞動節特大杯濃萃美式買51送51杯，國際珍奶節加碼珍奶最低33元開喝。


OKmart 買 2 送 1

這次勞動節OKCAFE特別針對咖啡控，在04月29日至05月01日，限時3天推出「特大咖分享優惠」，凡購買特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列），享同品項買2送1。線上買也有優惠，在04月29日至05月01日限時3天，OKmall線上商城買「特大杯莊園美式／拿鐵」（冰、熱，含極淬系列）享「買6送3」優惠，同時最高再享「買20送12並加贈300點會員點數」，換算單杯最低不到40元，適合咖啡控一次囤貨。

▲OKcafe五一勞動節推家特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列），同品項買2送1優惠。
▲OKcafe五一勞動節推家特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列），同品項買2送1優惠。


TGI FRIDAYS豬肋排買1送1

身為美式休閒餐廳的開創者，TGI FRIDAYS秉持「在這裡，天天歡樂星期五」的品牌精神，特別挑選品牌最負盛名、長年蟬聯銷量第一名的「炭烤豬肋排」作為本次勞動節的主打星。在5月1日當天，消費者只需在全台門市出示指定的活動畫面，即可享有全系列炭烤豬肋排買1送1的超值回饋。

全文介紹：2026勞動節優惠開跑！TGI FRIDAYS豬肋排買1送1與德州鮮切牛排999元限時搶吃。
▲TGI FRIDAYS 經典熱銷第一名的炭烤豬肋排，於勞動節當天祭出買1送1超值優惠犒賞職場社畜。 圖／TGI FRIDAYS提供；窩客島編輯李維唐整理
▲TGI FRIDAYS 經典熱銷第一名的炭烤豬肋排，於勞動節當天祭出買1送1超值優惠犒賞職場社畜。 圖／TGI FRIDAYS提供；窩客島編輯李維唐整理


摩斯買一送一

摩斯優惠券省錢包！5月報稅季讓不少粉絲開始精打細算，連三餐都會特別在意價格與份量。摩斯漢堡為了幫粉絲們拯救荷包，在5月推出「MOS超值省」網路優惠券，從早餐、午晚餐、點心組合、分享餐都有不同優惠搭配，讓粉絲在忙碌生活中依然能找到省錢又有飽足感的選擇。

全文介紹：摩斯優惠券清單！MOS超值省優惠券 飲料10元 早餐45元，勞動節咖啡買一送一。
▲摩斯漢堡5月推出多時段優惠活動，從早餐到晚餐都有不同組合選擇，讓粉絲在報稅季也能輕鬆安排用餐。（攝影：張人尹）
▲摩斯漢堡5月推出多時段優惠活動，從早餐到晚餐都有不同組合選擇，讓粉絲在報稅季也能輕鬆安排用餐。（攝影：張人尹）

麥當勞 買5送5

這次麥當勞不只有超搶手鋼彈公仔，五一勞動節也有咖啡優惠回饋粉絲。在4/28-5/11期間，於麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」推出金選美式咖啡（冰/熱）、金選那堤（冰/熱）買5送5量購優惠，各品項限量售完為止。同時，麥當勞也針對5月母親節，於歡樂送推出「我愛媽咪餐」最低 76 折起，總共五款多人共享餐組，每款統一優惠價520元，讓粉絲們提早幫媽咪慶祝母親節。
▲麥當勞LINE官方帳號推出金選美式咖啡（冰/熱）、金選那堤（冰/熱）買5送5量購優惠。
▲麥當勞LINE官方帳號推出金選美式咖啡（冰/熱）、金選那堤（冰/熱）買5送5量購優惠。


三商炸雞 買一送一

這次三商炸雞在五一勞動節推出限定炸雞買一送一優惠，讓上班族們放假好好宅在家嗑炸雞，吃到爽。這次活動期間在4/29-5/4，無論內用或外帶都可享有「6隻酥炸雞腿買一送一」優惠，149元就能吃12塊雞，口味提供原味胡椒、川香椒麻、香檸起司，共三種口味任選。炸雞控不論自己吃、揪團吃都能吃超爽。
▲三商炸雞推出檸檬炸雞Party，6塊檸檬雞翅以199元優惠登場，主打清爽酸香與酥脆口感。
▲三商炸雞五一勞動節優惠，6隻酥炸雞腿內用外帶皆享買一送一。


肯德基 炸雞加蛋撻55折

看準五一勞動節三天連假的聚餐需求，肯德基特別自即日起至5/11，快閃推出多組超狂優惠，外帶、外送都適用。其中推薦聚餐必吃「就醬吃歡聚分饗桶」399元吃到6塊炸雞桶加6顆原味蛋撻，直接下殺55折。此外還有話題新品「爆脆無骨雞腿霸分享盒」、「開心果蛋撻禮盒」以及「薯餅雙入組」通通可享優惠，最夯新品趁這波連假就跟上。
▲肯德基開心果脆粒蛋撻禮盒於4/28至5/11限時販售，鎖定母親節送禮與聚會需求粉絲。
▲肯德基勞動節優惠下殺55折，最夯新品開心果脆粒蛋撻禮盒也有專屬折扣。



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