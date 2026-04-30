五一勞動節超商優惠、勞動節速食優惠、餐廳買一送一優惠一次看，編輯張人尹表示，今年勞動節成為國定假日連休三天，把握優惠吃一波。

2026年的五一勞動節首次成為國定假日，不論你是勞工、學生、老師通通休假一天，3天連假期間不只好好休息，優惠小確幸更是要好好把握。這次窩客島整理2025年五一勞動節連假優惠，集結9大品牌、4大超商五一勞動節優惠，還有大小朋友要吃的漢堡炸雞速食優惠、餐廳買一送一等，這次勞動節三天假期就吃爆。

▲五一勞動節買一送一！五一勞動節4大超商優惠統整，9大速食 餐廳買一送一優惠一次看。



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▲萊爾富自4/29起推出珍奶與咖啡買一送一優惠，鎖定連假與節日檔期帶動飲品需求。

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▲全家霜淇淋買二送二五一勞動節優惠。(攝影：編輯 鄭雅之)

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▲7-11五一勞動節特大杯濃萃美式買51送51杯，國際珍奶節加碼珍奶最低33元開喝。

OKmart 買 2 送 1

▲OKcafe五一勞動節推家特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列），同品項買2送1優惠。

TGI FRIDAYS豬肋排買1送1

▲TGI FRIDAYS 經典熱銷第一名的炭烤豬肋排，於勞動節當天祭出買1送1超值優惠犒賞職場社畜。 圖／TGI FRIDAYS提供；窩客島編輯李維唐整理

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▲摩斯漢堡5月推出多時段優惠活動，從早餐到晚餐都有不同組合選擇，讓粉絲在報稅季也能輕鬆安排用餐。（攝影：張人尹）

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▲麥當勞LINE官方帳號推出金選美式咖啡（冰/熱）、金選那堤（冰/熱）買5送5量購優惠。

三商炸雞 買一送一

▲三商炸雞五一勞動節優惠，6隻酥炸雞腿內用外帶皆享買一送一。

肯德基 炸雞加蛋撻55折

▲肯德基勞動節優惠下殺55折，最夯新品開心果脆粒蛋撻禮盒也有專屬折扣。



