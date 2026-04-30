▲五一勞動節買一送一！五一勞動節4大超商優惠統整，9大速食 餐廳買一送一優惠一次看。

五一勞動節超商優惠、勞動節速食優惠、餐廳買一送一優惠一次看，編輯張人尹表示，今年勞動節成為國定假日連休三天，把握優惠吃一波。
2026年的五一勞動節首次成為國定假日，不論你是勞工、學生、老師通通休假一天，3天連假期間不只好好休息，優惠小確幸更是要好好把握。這次窩客島整理2025年五一勞動節連假優惠，集結9大品牌、4大超商五一勞動節優惠，還有大小朋友要吃的漢堡炸雞速食優惠、餐廳買一送一等，這次勞動節三天假期就吃爆。
萊爾富買一送一國際珍奶日、五一勞動節咖啡買一送一！萊爾富這次同步推出多款指定飲品優惠，在4/29起從珍奶、咖啡通通推出限定優惠，下殺買一送一，讓粉絲不論是在辦公室揪團喝、或出遊途中都能有優惠小確幸。同時超人氣「果C果昔」系列也推出夏季鞥恨，天氣越熱越能爽爽喝。
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全家買一送一勞動節連假就是要犒賞自己！全家這次火力全開，要幫所有上班族打氣應援。不僅有超吸睛的「發光招牌吊飾」滿額免費送，最受期待的霜淇淋更祭出買 2 送 2 的震撼優惠。針對越來越熱的天氣，店內也同步推出台灣在地甘蔗青茶與多款日本直送冰品。無論是想要囤貨特濃拿鐵，還是想找解膩的酷繽沙，這次豐富的活動絕對能讓你在假期中感受滿滿的幸福感，輕鬆點亮職場好心情。
全文介紹：全家買一送一！全家51勞動節8大優惠，霜淇淋買二送二 送復古燈牌。
7-ELEVEN 美式51杯送51杯7-11這次結合國際珍奶節、五一勞動節同步推出優惠，除了一杯珍珠奶茶下殺30元起、珍珠飲品任選2杯99元等，4月29日至5月3日加碼CITY TEA現萃茶琥珀小葉奶茶、梔子花奶青、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2。此外，咖啡控也要搶4/28~5/7在APP限量推出的「特大杯濃萃美式買51送51杯」以及特大杯厚乳拿鐵51杯2400元、特大杯濃萃拿鐵51杯2200元等優惠，美式5折、拿鐵最低一杯43元，咖啡控通通要跟上。
7-11線上 OPENPOINT APP限量優惠活動期間：4/28~5/7
必搶推薦：
特大杯濃萃美式買51送51杯
特大杯厚乳拿鐵51杯2400元
特大杯濃萃拿鐵51杯2200元
中杯精品拿鐵/中杯精品馥列白任選51杯2800元
OKmart 買 2 送 1這次勞動節OKCAFE特別針對咖啡控，在04月29日至05月01日，限時3天推出「特大咖分享優惠」，凡購買特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列），享同品項買2送1。線上買也有優惠，在04月29日至05月01日限時3天，OKmall線上商城買「特大杯莊園美式／拿鐵」（冰、熱，含極淬系列）享「買6送3」優惠，同時最高再享「買20送12並加贈300點會員點數」，換算單杯最低不到40元，適合咖啡控一次囤貨。
TGI FRIDAYS豬肋排買1送1身為美式休閒餐廳的開創者，TGI FRIDAYS秉持「在這裡，天天歡樂星期五」的品牌精神，特別挑選品牌最負盛名、長年蟬聯銷量第一名的「炭烤豬肋排」作為本次勞動節的主打星。在5月1日當天，消費者只需在全台門市出示指定的活動畫面，即可享有全系列炭烤豬肋排買1送1的超值回饋。
全文介紹：2026勞動節優惠開跑！TGI FRIDAYS豬肋排買1送1與德州鮮切牛排999元限時搶吃。
摩斯買一送一摩斯優惠券省錢包！5月報稅季讓不少粉絲開始精打細算，連三餐都會特別在意價格與份量。摩斯漢堡為了幫粉絲們拯救荷包，在5月推出「MOS超值省」網路優惠券，從早餐、午晚餐、點心組合、分享餐都有不同優惠搭配，讓粉絲在忙碌生活中依然能找到省錢又有飽足感的選擇。
全文介紹：摩斯優惠券清單！MOS超值省優惠券 飲料10元 早餐45元，勞動節咖啡買一送一。