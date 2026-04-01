金曲歌后A-Lin按摩成癮！tokuyo音波S玩美椅跨時代登場，4大科技打造居家行動頌缽。

健康家電市場迎來革命性突破，tokuyo推出首創音波共振技術的旗艦按摩椅。資深編輯李維唐表示，這標誌著居家按摩從單純機械運作轉向數據驅動的全感官健康管理，不僅提升了舒壓深度，更精準對接現代人身心釋壓的剛性需求。

當具備穿透力歌聲的金曲歌后A-Lin，遇上跨時代的音波療癒科技，一場關於身心靈的親密邂逅就此展開。健康按摩器材領導品牌tokuyo正式發表2026年度旗艦力作「音波S玩美椅」（TC-770），並邀請天生歌姬A-Lin擔任代言人。這場合作被A-Lin形容為找到「最懂她的知音」，不僅揭開了她聚光燈外私生活能量祕訣，更首度展示了如何透過音波共振技術，讓按摩不再只是傳統的揉捏，而是提升至數據導向的精準健康管理層次。

▲金曲歌后A-Lin受邀擔任tokuyo音波S玩美椅年度代言人，大方分享靠按摩椅撐腰的能量祕訣。圖／tokuyo提供；窩客島編輯李維唐整理



舒壓神隊友撐腰：A-Lin揭祕按摩椅成癮者的心路歷程

長期處於高強度巡演與工作的A-Lin，私下坦言自己是不折不扣的「按摩椅重度成癮者」。因為表演需求必須長時間穿著高跟鞋，腰部長時間累積了極大的負擔。她幽默自爆，不論是在大賣場、百貨公司甚至是機場，只要看到按摩設備，絕對會衝上去試坐。閱「椅」無數的她感性表示，直到遇見「音波S玩美椅」，才真正感受到細膩呵護。A-Lin形容這款按摩椅就像是「量身打造的高級訂製服」，透過4DX智能音波機芯與SL柔性長導軌的完美配合，精準校準了疲憊的身心，徹底撐住她最需要舒緩的腰部。

▲tokuyo音波S玩美椅推出木質棕與霧岩灰兩款質感新色，完美融入各種現代居家美學風格。圖／tokuyo提供；窩客島編輯李維唐整理

音波共振專利技術：讓肌肉隨金曲旋律深呼吸

tokuyo研發團隊歷時近2年打磨，推出業界唯一的「音波共振技術」。這項技術擁有30-300Hz全頻段共振，是人體感官最舒適的頻率。A-Lin在拍攝廣告時驚訝發現，這台機器竟然「聽得懂她的歌」。當她播放自己的抒情經典時，按摩椅能感應樂曲頻率，強度與律動會隨旋律飽滿擴張或變得輕柔綿密。這種「聽覺帶動觸覺」的沉浸式藝術氛圍，讓A-Lin直呼拍廣告簡直是在做SPA。她更感性分享，這種頻率震動原理就像身體的「行動頌缽」，能重新清理身體能量，甚至想在母親節送一台給媽媽，讓母親在歌聲與音波中獲得雙重療癒。

雙AI智慧數據讀心術：精準偵測天后疲勞指數

現代智慧家電追求精準管理，「音波S玩美椅」植入了強大的數位核心，搭載「雙AI疲勞偵測生態系統」。在活動現場，A-Lin親自進行實測，透過PPG光學感應即時解密生理數據。看著螢幕顯示的數據，A-Lin自嘲壓力真的很大，巡演累積的痠痛點完全逃不過機器的「讀心術」。這項科技結合雲端大數據運算，能根據使用者的體型與壓力分佈，自動產出專屬的按摩路徑。搭配具備0至10公分深淺調整的「4DX智能音波機芯」，以及模擬零重力懸浮的「SL柔性長導軌」，確保每一處痠痛都能得到精準解碼與釋壓。

▲金曲歌后A-Lin受邀擔任tokuyo音波S玩美椅年度代言人，大方分享靠按摩椅撐腰的能量祕訣。圖／tokuyo提供；窩客島編輯李維唐整理



母親節限時回饋：找尋療癒避風港不再繞路

針對2026年母親節商機，tokuyo推出木質棕與霧岩灰兩款高雅色系，定價119,000元，新品限時優惠價89,900元。即日起至5月11日，於指定據點購買更享有雙重好禮回饋，包含無線溫感刮刮揉頸枕及雙頻舒眠枕。A-Lin在活動最後更一時興起，現場加碼獻唱新歌〈繞路〉，並一語雙關地幽默喊話，要找最好的按摩椅真的不要再「繞路」了，直接選擇tokuyo「音波S玩美椅」，體驗身心合一的穿透力療癒。

▲tokuyo年度旗艦力作音波S玩美椅（木質棕），以音波共振技術與SL柔性長導軌打造極致放鬆體驗。圖／tokuyo提供；窩客島編輯李維唐整理





tokuyo音波S玩美椅新品上市暨母親節優惠

活動時間：即日起至2026年5月11日星期一

活動內容：