炸雞控嗨吃！肯德基無麵包「三層咔啦雞腿堡」只賣2週，蛋撻買6送6超划算。

肯德基重磅推出「無麵包三層咔啦雞腿堡」，並重現經典波浪薯條，絕對是今夏最欠吃的爆量速食。編輯 鄭雅之 表示：這是什麼邪惡美食，必須吃爆啊！

炸雞控吃爆！肯德基於7月28日至8月10日震撼推出了超狂的「霸霸霸」系列「三層咔啦雞腿堡」。這回不只經典款爆量回歸，還驚喜加碼濃厚系「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡」，讓炸雞控大口吃無麵包炸雞堡超過癮。再加上大家敲破碗的「勁脆波浪薯」重出江湖，套餐驚喜價188元起，這次回歸千萬不要再錯過了。



▲肯德基無麵包咔啦雞腿堡，雙手掌握爆量肉感炸雞享用極致美味。

▲肯德基炸雞堡霸氣疊起，肉控必吃限時快閃三層咔啦雞腿堡震撼視覺。





濃郁花生熔岩咔啦雞腿堡霸氣登場

新品「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡」主打無麵包震撼感，直接以3片厚實雞腿排取代外層漢堡麵包。濃郁帶有顆粒感的香濃花生醬宛如熔岩般傾瀉而下，完美包覆微辣多汁的肉質。搭配綿密起司片，一口咬下鹹甜交織超過癮。回歸的「霸霸霸咔啦雞腿堡」同樣無麵包加持，帶來極致爽快的肉感體驗。



▲肯德基最強三層咔啦雞腿堡回歸，經典原味霸霸霸咔啦雞腿堡與全新花生熔岩咔啦雞腿堡限時登場。





敲碗成功經典波浪薯條

粉絲敲碗多年的經典口感這次真的實現了。全新登場的「勁脆波浪薯」裹上特殊黃金金黃酥皮，炸出外酥內鬆的極致涮嘴滋味。特殊波浪切面更能牢牢附著特製沾醬，每一口都極致夠味。單點只要59元，主餐加價即可輕鬆升級，無論是下午茶小憩還是宅家追劇都是絕佳的嘴饞救星。



▲肯德基經典勁脆波浪薯條金黃登場，波浪切面吸附沾醬更添美味爽脆。





蛋撻買6送6優惠要吃

這波限定美味於7月28日起開賣，超值「霸霸霸波浪薯套餐」優惠價188元起，使用PK雙饗卡APP預訂享2.5%點數回饋。另外即日起至7月27日「挺你到炸」活動持續開炸，包含蛋撻買6送6、7塊咔啦脆雞299元及「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡套餐」買一送一等超狂優惠，趕緊揪團開吃。



▲肯德基原味蛋撻限時享超值買六送六優惠，外酥內嫩金黃塔皮帶來療癒甜點享受。

肯德基 霸霸霸咔啦雞腿堡系列

販售期間：7月28日至8月10日限時兩週

品項：

霸霸霸咔啦雞腿堡：單點149元

霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡：單點159元

霸霸霸波浪薯套餐：內含霸霸霸咔啦雞腿堡、勁脆波浪薯、小杯可樂，特價188元（原價241元，享78折）

花生霸霸霸波浪薯套餐：內含霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡、勁脆波浪薯、小杯可樂，特價198元（原價251元，享79折）

勁脆波浪薯：單點59元、加點價56元、主餐升級套餐加購價39元

優惠：APP獨家好康：使用PK雙饗卡APP購買即享最高2.5%點數回饋無上限，新會員註冊加碼送原味蛋撻兌換券一份。





肯德基 挺你到炸限時優惠

活動時間：即日起至7月27日，外帶、外送、車道取餐均適用

優惠內容：

代碼50541：原味蛋撻買6顆送6顆（共12顆），享5折優惠

代碼50483：激省7雞桶，7塊咔啦脆雞特價299元

代碼50542：大阪燒雙蝦咔啦海陸堡套餐買一送一（內含大阪燒雙蝦咔啦海陸堡2個、小杯百事可樂2杯），特價188元

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