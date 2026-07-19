2026台灣美食展宜蘭綠舞飯店祭3.6折優惠！全新御膳套餐與萌寵咖啡廳線上開搶。

2026台灣美食展即日開跑，宜蘭綠舞飯店祭出3.6折起超強折扣，四人房一泊二食每人僅需2647元。資深編輯李維唐表示，這次結合日式園區與萌寵體驗的複合式餐券與住宿券，絕對是今年暑假高CP值宜蘭旅遊的首選。

當盛夏的熱浪襲來，許多人開始規劃兼具美食與放鬆的輕旅行，而結合沉浸式日式庭園體驗與頂級餐飲的宜蘭度假行程，始終是休閒首選。宜蘭綠舞國際觀光飯店配合2026台灣美食展，推出全年度最受矚目的限定票券組合，不僅祭出最低3.6折的超值折扣，更把線上購買服務延長至8月3日星期一，讓民眾不必頂著烈日前往展場，也能輕鬆搶購優惠行程。除了線上展覽之外，飯店也會在7月31日星期五至8月3日星期一期間，實體進駐台北世貿一館攤位編號A2910，現場展示多項結合日式美學與在地食材的經典餐券與住宿選擇。

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至8月3日星期一線上同步推出優惠。圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲入住期間可漫步5.7公頃日式主題園區，並享有浴衣、大正浪漫或動漫Cosplay體驗、黑RURU CAFE遊園、萌寵互動與雙人滑索卡比巴拉躍湖號，讓兩天一夜行程更豐富。圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

舌尖上的關東風情與全新御膳體驗

針對饕客最關心的美食饗宴，飯店這次集結旗下兩大主力餐廳蝶舞咖啡廳與日光璽舞壽喜燒割烹，推出雙廳平日餐券四人優惠組3560元，提供精緻西式料理與關東風壽喜燒的雙重選擇。其中日光璽舞壽喜燒特別堅持關東煮法的職人精神，透過醬汁細火慢燉，將美國板腱牛或宜蘭在地葛瑪蘭黑豚梅花的豐富油脂香氣完整釋放，再搭配當季生魚片、烤玉米筍與外酥內嫩的炸廣島牡蠣，輔以關山御用米的甘甜米香，交織出極具層次感的精緻和食。今年度首度登場的御膳套餐雙人餐券1400元起，更將主廚手路菜以精緻御膳儀式感呈現，滿足午間用餐對質感的追求。

▲日光璽舞壽喜燒主打關東風格，透過細火烹煮引出肉品油脂香氣與蔬菜清甜，主餐可選美國板腱牛或宜蘭在地葛瑪蘭黑豚梅花，搭配當季刺身、烤玉米筍、炸廣島牡蠣與關山御用米，從鮮味、炙烤香氣到酥炸口感層層展開。圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



輕旅行與四人同行高CP值假期

在住宿選擇方面，飯店精準掌握不同族群的度假需求，推出多元化的住宿方案。針對雙人輕旅行量身打造的玥山景客房，一泊一食5388元，一泊二食6788元，讓旅人能彈性規劃宜蘭在地探索或留居飯店享受美食。今年首度加開的嵐四人房型，則是家庭客群與好友揪團的熱門焦點，一泊一食7788元，一泊二食10588元，折算下來每人平均僅需2647元。入住的旅客能深入漫步於占地5.7公頃的日式主題園區，穿上經典浴衣、大正浪漫服飾或動漫Cosplay裝扮留下美照，還能體驗卡比巴拉躍湖號雙人滑索與萌寵互動，為假期創造豐富的視覺與感官記憶。

▲首次登場的御膳套餐雙人餐券1400元起，則集結日光璽舞主廚招牌菜色，以日式御膳形式呈現主餐、配菜與在地風味，讓旅客享受更具儀式感的午間餐敘。圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

萌寵咖啡廳與療癒系甜點時光

除了住宿與主餐之外，綠舞旗下極具話題性的萌寵咖啡廳品牌，也同步釋出超值折扣。人氣極高的黑RURU CAFE推出雙人下午茶餐券799元，包含招牌小漢堡、酥炸點心、特調飲品與精選甜點，用餐同時還能與瓦萊黑鼻羊及熊貓羊近距離接觸。而在宜蘭、台北南西及松菸商圈皆有據點的擼LALA Sweets，則推出雙人擼貓現金折抵券480元，可直接折抵600元的餐飲消費，讓貓奴們在濃郁甜點與可愛貓咪的環繞下，享受無比療癒的午後時光。

▲黑RURU CAFE雙人下午茶餐券兩人只要799元，可享招牌小漢堡、炸物、精選甜點及自選飲品，並近距離與瓦萊黑鼻羊及熊貓羊互動，為下午茶增添療癒亮點。圖／黑RURU CAFE提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲於宜蘭及台北南西和松菸商圈皆有分店的擼LALA Sweets雙人擼貓現金折抵券兩人只要480元，可折抵600元餐飲消費，在甜點與貓咪陪伴中享受療癒午後。圖／擼LALA Sweets提供；窩客島編輯李維唐整理





2026台灣美食展宜蘭綠舞國際觀光飯店線上與實體展覽優惠

活動時間

線上美食展：即日起至8月3日星期一

實體美食展：7月31日星期五至8月3日星期一

活動內容

票券優惠：全館票券最低3.6折起，線上即買即用

餐券優惠：蝶舞咖啡廳與日光璽舞壽喜燒割烹雙廳平日四人餐券3560元，全新御膳套餐雙人餐券1400元起

住宿優惠：玥山景客房雙人一泊一食5388元起、一泊二食6788元起；嵐四人房一泊一食7788元起、一泊二食10588元起，平均每人只要2647元

園區體驗：入住可享5.7公頃日式園區漫步、浴衣或Cosplay換裝體驗、卡比巴拉躍湖號雙人滑索與萌寵互動

萌寵咖啡廳：黑RURU CAFE雙人下午茶餐券799元，近距離互動瓦萊黑鼻羊與熊貓羊；擼LALA Sweets雙人擼貓現金折抵券480元可折抵600元

宜蘭綠舞國際觀光飯店

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

專線：(03)-9603 808

實體展覽攤位：台北世貿一館攤位編號A2910





如果您還在規劃接下來的假期行程，除了綠舞飯店的限定優惠之外，以下這些最新登場的旅遊與美食話題同樣值得您細細品味

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