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星巴克買一送一提神！9小時 近全品項買一送一，熬夜看世足冠軍戰也不怕。

世足賽世足冠軍戰星巴克買一送一
2026-07-17 21:30文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示，星巴克也太貼心！7/20熬夜看完世足冠軍賽，週一上班就先去喝星巴克買一送一提神。

熬夜看世足冠軍戰，上班先喝星巴克買一送一提神。在2026年7月20日凌晨3點迎來西班牙與阿根廷的頂尖對決，星巴克特別在最需要補足元氣的週一，推出大家最期待的買一送一好友分享日，讓熱血球迷在激情吶喊過後，依然能用最飽滿的精神開啟全新一週的工作。

▲星巴克買一送一9小時快閃，熬夜看世足冠軍戰也不怕。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克買一送一9小時快閃，熬夜看世足冠軍戰也不怕。(攝影：鄭雅之)

星巴克買一送一限時9小時快閃

這次的好友分享特惠活動從上午11點一路上演到晚上20點，只要大家在限定時間內前往實體門市，購買2杯大杯以上且冰熱與口味完全一致的指定飲料，其中1杯就由星巴克免費招待，每個人每次最多可以享有買二送二的限時好康，不論是跟同事分享還是自己享用都非常劃算。

▲星巴克7/20週一11:00-20:00來店即可享有買一送一優惠，熬夜看世足冠軍戰很需要提神。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克7/20週一11:00-20:00來店即可享有買一送一優惠，熬夜看世足冠軍戰很需要提神。(攝影：鄭雅之)

新品哈密瓜星冰樂與車道門市不適用！別白跑

出發排隊點餐前別忘了先看好品項，這次的好友分享不包含「哈密瓜伯爵茶那堤」和「哈密瓜吉利星冰樂」，另外像是手沖、典藏系列以及含酒精飲料等，也都不在這次的折扣名單中，同時活動也不適用於外送或車道服務，記得要到現場排隊領取才能享受到週一的最強優惠。

▲星巴克買一送一星冰樂、經典咖啡近全品項都有。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克買一送一星冰樂、經典咖啡近全品項都有。(攝影：鄭雅之)


星巴克買一送一好友分享日

活動日期：2026年7月20日
活動時間：早上11點至晚間20點
優惠內容：購買2杯大杯以上容量且冰熱與口味皆一致的飲料，其中1杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
注意事項：

  • 不適用服務為車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。
  • 不適用飲品為哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
  • 詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

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