2026雲朗夏季旅展搶先開跑！2200元聯合住宿券全台玩透透，日月潭雲品湖景房、君品威靈頓牛排餐券超狂優惠全攻略。

雲朗觀光2026夏季旅展即日起線上開跑，推出2200元聯合住宿券與頂級湖景房等多款超值餐宿商品。資深編輯李維唐表示，本次旅展主打彈性組合與分眾服務，不論是小資家庭還是追求隱世慢旅的頂級客群，都能在此找到最聰明的夏日度假配置，高靈活度商品更是今年國旅抗漲的必搶亮點。

隨著盛夏蟬鳴與國旅連假商機同步升溫，現代人對於旅行的定義，早已從走馬看花的行程，轉變為追求心靈放鬆與高品質的深度款待 。雲朗觀光集團今年全面啟動「2026年夏季旅展」，線上旅展自即日起至7月21日率先展開為期14天的限時搶購，而實體旅展則將於7月17日至7月20日進駐台北世貿展覽1館 。本次旅展特別針對精打細算的旅人與嚮往奢華慢活的度假客，規劃出一系列靈活度極高的商品，包含低門檻即可入手的明星商品聯合住宿券、萬元有找的雲品山景房、以及星級老饕最愛的君品牛排餐券，全方位點亮專屬於今年的夏日度假地圖 。

▲2026年夏季旅展強勢登場，雲朗觀光「雲朗聯合住宿券」每張售價2200元，主打彈性靈活配置，可自由規劃平日入住旗下飯店與秘境據點。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲雲朗觀光旗下文創慢旅據點，包含結合老屋美學的寶桑町屋及精緻輕奢的蘇卡利漫活，皆可搭配聯合住宿券進行靈活配置入住。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理

雲朗聯合住宿券2200元靈活配置，從熱情港都玩到人文嘉義與礁溪溫泉

作為每年旅展萬眾矚目的焦點，最具指標性的「雲朗聯合住宿券」今年維持每張2200元的超值價格強勢登場 。這款商品的迷人之處在於其隨心所欲的彈性組合方式，讓旅人能夠依據當下的心情與旅伴人數自由配置 。持券一張即可雙人入住翰品酒店高雄雅緻客房，或在兆品酒店嘉義體驗經典舒適的經典客房或雅緻客房 。想要感受礁溪暖湯的家庭客，只需持一張券並加價400元，即可入住品文旅礁溪文漾家庭房 。

若是想讓假期規格升級，持券兩張則可選擇入住充滿歐洲古堡美學的君品酒店雅緻客房，或是直接升等至翰品高雄豪華套房並細品飯店加贈的紅酒 。對於喜愛日式風情的旅客，兆品嘉義和式房或老屋美學綻放的寶桑町屋日式町屋雙房，都是洗滌疲憊的絕佳選擇 。此外，持兩張券加價400元還能入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並享受兩位12歲以下小孩免費入住及翌日早餐的溫馨家庭禮遇 。

▲雲品溫泉酒店豪華湖景套房平日住宿券，每張28888元，除包含一泊二食美饌外，更可尊享雲水行政酒廊頂級全日餐飲款待，飽覽日月潭水天一色美景。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理

君品酒店尊榮禮遇，解鎖行政客房翰林軒與經典湖景客房

當旅行的步伐邁入深度品味的階段，持券張數的累加將解鎖更極致的尊榮款待 。持券三張能入住君品酒店行政客房，踏入專屬的翰林軒VIP Lounge，在靜謐空間中悠閒享用輕食飲料 。持券四張的規劃更加多元，除了適合四人結伴入住君品酒店豪華客房，亦可雙人入住君璽雅緻客房，享受旺日及假日皆不加價的超狂優惠，並同時坐擁翰林軒與茶苑的雙重頂級服務 。

同樣持券四張，平日亦能攜手入住中台灣度假首選的雲品溫泉酒店經典山景客房，在翠綠山巒包圍下品嚐丹彤西餐廳的精緻早餐 。持券五張的旅人能將奢華感推向極致，入住君品酒店君品套房並獨享雙重行政禮遇，或在雲品溫泉酒店尊榮山景客房度過一泊二食的完美假期 。若追求更開闊的視覺震撼，持券七張即可雙人入住雲品溫泉酒店經典湖景客房，將日月潭如詩如畫的水天一色盡收眼底 。

▲持雲朗聯合住宿券四張除可四人入住君品酒店豪華客房，亦可雙人入住君品酒店君璽雅緻客房，平日及假日皆不加價，並享翰林軒VIP Lounge及茶苑雙重禮遇。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理

蘇卡利漫活隱世秘境一泊三食，解鎖頂級奢華慢旅的終極想像

針對那些渴望遠離塵囂、尋找心靈綠洲的頂級客群，雲朗觀光今年特別在產品策略中強化了精緻款待體驗 。持券九張即可解鎖集團旗下的奢華慢旅據點蘇卡利漫活，入住山盟或不朽客房 。在這座隱世秘境中，旅人將展開一場一泊三食的感官饗宴，從精緻下午茶、奢華晚餐到晨曦早餐，在沉穩內斂的氛圍中徹底放鬆充電，細品慢活步調 。

除了聯合住宿券的多元組合，雲品溫泉酒店今年更針對追求極致大自然洗禮的旅客，推出兩款平日限量的夢幻逸品 。雲品尊榮湖景客房平日住宿券每張18888元，雙人入住尊榮湖景客房，不僅包含豐富的丹彤西餐廳雙人早晚餐，還能全日進出僅接待10歲以上貴賓的雲水行政酒廊，享受不被打擾的奢華餐飲款待 。若渴望更為寬敞尊貴的舒壓空間，雲品豪華湖景套房平日住宿券每張28888元，21坪的大器格局融合了一大床與日式榻榻米，讓日月潭的靈動波光成為假期中最美的背景 。

▲雲品溫泉酒店「尊榮湖景客房平日住宿券」每張18888元，主打雙人一泊二食頂級度假，入住期間能盡情享用雲水行政酒廊的奢華全日餐飲禮遇。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理



君品茶苑頂級威靈頓牛排雙人券，星級美饌平假日皆適用

除了住宿的極致享受，餐飲體驗同樣是今年旅展不容錯過的亮點 。本次主推的「君品酒店茶苑精選牛排雙人套餐券」每張僅需1880元，且平假日皆可使用，無疑是老饕們的福音 。雙人共享的主餐可在頂級爐烤肋眼牛排16盎司或工序繁複的經典老靈魂威靈頓牛排之中二擇一，搭配焦香烤玉米、綿密洋芋泥與酸甜番茄等配菜

整套星級美饌從豐盛的開胃前菜到甜點一應俱全，每位賓客皆能獨享現烤佛卡夏麵包、清爽凱薩沙拉、濃郁蛤蜊巧達湯、香氣四溢的香料鮮蝦焗通心粉，最後以絲滑的芝麻巧克力慕斯與香醇咖啡或茶為饗宴畫下完美句點 。無論是作為浪漫約會還是親友聚餐，這張餐券都提供了無可挑剔的儀式感 。為了回饋長期支持的消費者，雲朗線上旅展更貼心規劃了限時抽獎活動，凡於7月14日前在網路上完成下單的幸運兒，就有機會免費將雲朗聯合住宿券或君品茶苑雙人牛排套餐券抱回家，在盛夏來臨之際，為自己與摯愛預約一場說走就走的精彩假期 。

▲雲朗線上旅展推出早鳥下單限時抽獎，凡於7月14日前下單的消費者，即有機會抽中雲朗聯合住宿券及君品牛排雙人套餐券。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理

▲超值餐券首推君品酒店「茶苑精選牛排雙人套餐券」，每張1880元，平假日皆適用，可品嚐頂級爐烤肋眼牛排16盎司或經典威靈頓牛排。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理





2026年雲朗觀光夏季旅展

活動時間

線上旅展：即日起至2026年7月21日

實體旅展：2026年7月17日至7月20日（台北世貿展覽1館）

住宿優惠

雲朗聯合住宿券：每張2200元，可依張數彈性入住旗下飯店（如翰品高雄、兆品嘉義、品文旅礁溪、君品酒店、雲品溫泉酒店、寶桑町屋、蘇卡利漫活）。

雲品尊榮湖景客房平日住宿券：每張18888元，含平日尊榮湖景客房雙人入住乙晚、丹彤早晚餐各2客、雲水行政酒廊禮遇。

雲品豪華湖景套房平日住宿券：每張28888元，含21坪豪華湖景套房雙人入住乙晚、丹彤早晚餐各2客、雲水行政酒廊禮遇。

餐飲優惠

君品酒店茶苑精選牛排雙人套餐券：每張1880元，主餐可選頂級爐烤肋眼牛排16盎司或老靈魂威靈頓牛排，含全套雙人套餐餐點，平假日午晚餐皆適用。

限定抽獎

早鳥下單抽：7月14日前完成線上旅展下單，可抽「雲朗聯合住宿券」或「君品茶苑精選牛排雙人套餐券」。

社群互動抽：參與雲朗觀光粉絲團活動貼文互動，有機會獲得「君品茶苑精選牛排雙人套餐券」。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

掌握了旅展最划算的搶購心法之後，不妨接著延伸閱讀以下報導，為自己和家人規劃一場更具深度與在地文創美學的精緻假期

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