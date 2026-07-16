199元炸雞桶先搶！三商炸雞59元泡菜豬排刈包超罪惡，速食控小確幸要吃。

速食控要吃！三商炸雞新品「是拉差泡菜豬排刈包」大份量吃超飽。編輯 鄭雅之 表示：一份才59元超佛心的啊！

在這個炎熱的暑假，許多速食控都在尋找不一樣的開胃美食，而這次絕對不能錯過全台話題度超高的新品。超人氣品牌「三商炸雞」強勢推出全新研發的創意料理「是拉差泡菜豬排刈包」，只要銅板價59元就能輕鬆開吃。同時深受大家喜愛的人氣七塊炸雞桶也祭出199元超殺折扣，並在新門市同步推出，讓所有饕客都能大飽口福。



▲三商炸雞推新登場的是拉差泡菜豬排刈包特價59元、人氣炸雞桶特價199元，限時優惠搶攻暑假美食商機。

▲三商炸雞人氣七塊炸雞原價455元活動特價199元，現炸雞肉外酥內嫩，是大份量聚會、看球賽與追劇的必吃推薦。





是拉差泡菜豬排刈包香辣爆汁

這款全新登場的「是拉差泡菜豬排刈包」將台灣傳統小吃華麗變身，選用炸到外酥內軟的酥炸刈包，夾入厚實多汁的日式炸豬排，再搭配酸甜爽脆的黃金泡菜，最後淋上畫龍點睛的香辣泰式是拉差醬。咬下去的瞬间能感受到酸、辣、香、脆等多層次滋味，原價99元現在限時嚐鮮價只要59元，真的非常划算。



▲全新是拉差泡菜豬排刈包在三商炸雞限時只要59元，香脆豬排夾入黃金泡菜與香辣醬，層次豐富是絕配的下午茶。





七塊炸雞桶199元分享超滿足

除了極具創意的刈包新品之外，人氣超高的七塊炸雞也同步推出限時大驚喜。現點現炸的金黃炸雞，外皮酥脆，一口咬下滿是香濃鮮甜的雞汁與鮮嫩肉質。原價455元的炸雞桶，現在限時特價只要199元，無論是週末追劇、看球賽或是朋友聚會，都是多人歡聚分享的超划算首選。



▲高CP值的三商炸雞人氣七塊炸雞桶限時特惠199元，滿滿金黃脆皮雞肉多汁入味，大份量一桶滿足多人聚餐需求。





台北車站與義大世界新門市

為了讓更多吃貨能夠輕鬆品嚐到現炸美味，三商炸雞也積極擴展門市版圖。除了在7月16日正式進駐人潮密集的台北車站K區商場，接著也在7月22日於南部度假勝地義大世界開設全新店面。不論是北部通勤族想要買個下午茶，還是南部出遊的旅客想要飽餐一頓，都能隨時隨地享受這份美味。



▲三商炸雞宣布進駐台北車站K區商場，搶攻北車美食商機，讓北車通勤族與饕客能輕鬆外帶現炸美味。





三商炸雞 拉差泡菜豬排刈包 新品資訊

活動期間：自即日起至7月31日為止。

售價：原價99元、活動嚐鮮特惠價59元。





三商炸雞優惠

活動期間：自即日起至7月31日為止。

優惠內容：七塊炸雞桶原價455元、限時活動特惠價199元。





三商炸雞 新開店

台北車站K區商場新門市於7月16日正式進駐。

義大世界新門市於7月22日盛大開幕。



以上活動優惠限內用與外帶使用，外送平台並不適用。





不只要吃炸雞療癒！飲料、甜點新品也要吃一輪

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