送蒙奇奇周邊！五桐號「藍莓優格蜜桃雪泥」超消暑，4款蒙奇奇加價購39元就有。

編輯 鄭雅之 表示，這次五桐號與蒙奇奇的聯名完美戳中台韓少女心，高顏值藍莓新品更將掀起新一波社群打卡熱潮。

蒙奇奇來賣萌了！高溫轟炸的夏日午後，讓人好想喝杯冰涼的飲料轉換心情。超人氣手搖飲五桐號在7月16日推出讓人尖叫的全新企劃，找來紅遍日韓的超萌角色蒙奇奇驚喜聯名，不僅量身打造極具視覺感的超可愛蒙奇奇飲料杯、封膜，還貼心準備多款精緻實用的日常加購小物，就是要用可愛力量陪伴大家消暑。



▲五桐號蒙奇奇聯名活動推出四款不同設計的療癒紙杯，吸睛的黃色格子與點點造型讓人超想收藏，(攝影：鄭雅之)

▲高顏值的「藍莓優格蜜桃雪泥」搭配繽紛的蒙奇奇裝飾牆，成為今夏社群上最洗版的吸睛畫面，(攝影：鄭雅之)





五桐號聯名蒙奇奇！萌度爆表風靡日韓

這隻風靡無數人的毛茸茸小可愛，憑藉著標誌性的吸手手動作與圓滾滾大眼睛，近期更在韓國掀起現象級的搶購熱潮，現在終於降臨台灣手搖界。這次化身五桐號杯身上的主角，讓大家邊喝飲料邊拿著拍照，每一口都充滿被治癒的幸福感，絕對會成為社群平台上最受矚目的洗版話題。



▲五桐號攜手蒙奇奇推出「立體時鐘」與「立體絨毛筆」等多款限定加購周邊，萌翻天的造型準備引爆搶購潮，(攝影：鄭雅之)





夏日必喝藍莓新品！酸甜滋味清爽消暑

為了迎接這次的聯名，店家特別調配兩款全新果香新品，「藍莓優格蜜桃雪泥」將濃郁優格與藍莓交織成綿密冰沙，再揉入香甜的水蜜桃果粒，口感層次極為豐富，而「藍莓茉莉厚奶」則完美平衡了清新綠茶與溫潤鮮奶，入口能感受到清雅的花香與酸甜莓果味，是夏日下午茶的輕盈新選擇。



▲全新「藍莓茉莉厚奶」與「藍莓優格蜜桃雪泥」搭配超萌限定杯身，打造最療癒的夏日手搖體驗，(攝影：鄭雅之)





限量蒙奇奇周邊！搶攻粉絲收藏荷包

除了好喝的飲料之外，辦公桌必備的療癒周邊更是這次的搶購重點，只要在店內消費滿150元就能輕鬆加購，首波能把質感「立體時鐘」、「壓克力立夾」與「泡棉貼紙」帶回家，8月14日起還會加碼推出七夕限定的「立體絨毛筆」，柔軟好摸的筆身設計真的超級誘人，喜歡的朋友絕對要定好鬧鐘準時去排隊。



▲辦公桌必備的實用「蒙奇奇壓克力立夾」共推出三款隨機出貨，滿足粉絲全套蒐集的慾望，(攝影：鄭雅之)

▲立體蓬鬆手感的「蒙奇奇泡棉貼紙」，首週購買兩杯新品就能免費帶回家，(攝影：鄭雅之)

五桐號藍莓飲料 新品資訊

藍莓優格蜜桃雪泥：售價99元。

藍莓茉莉厚奶：售價79元。





五桐號Ｘ蒙奇奇 聯名活動

首週限量贈送活動

自7月16日至7月23日止，於全台五桐號門市購買藍莓新品任2杯，即可免費獲得 Monchhichi 聯名泡棉貼紙乙份（原加購價39元），數量有限送完為止。





門市滿額加購

活動內容：單筆消費滿150元即可享有限量聯名商品的加價購資格。加價購商品：

Monchhichi 蒙奇奇立體時鐘：加購價499元。

Monchhichi 蒙奇奇壓克力立夾（共3款，隨機出貨）：加購價69元。

Monchhichi 蒙奇奇泡棉貼紙：加購價39元。





七夕限定加購

自8月14日起推出Monchhichi 蒙奇奇立體絨毛筆（共2款，隨機出貨）：加購價199元。





飲料控必喝消暑新品！

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看更多五桐號Ｘ蒙奇奇聯名

▲多款精心設計的蒙奇奇造型杯膜與杯身，讓飲料控在炎熱夏日裡也能被可愛力量治癒，(攝影：鄭雅之)

▲夢幻消暑的「藍莓優格蜜桃雪泥」頂部鋪滿整匙飽滿的水蜜桃果粒與新鮮藍莓點綴，(攝影：鄭雅之)

▲五桐號門市玻璃窗換上滿滿的蒙奇奇可愛插畫，吸引粉絲前來拍照打卡，(攝影：鄭雅之)