送蒙奇奇周邊！五桐號「藍莓優格蜜桃雪泥」超消暑，4款蒙奇奇加價購39元就有。

編輯 鄭雅之 表示，這次五桐號與蒙奇奇的聯名完美戳中台韓少女心，高顏值藍莓新品更將掀起新一波社群打卡熱潮。
蒙奇奇來賣萌了！高溫轟炸的夏日午後，讓人好想喝杯冰涼的飲料轉換心情。超人氣手搖飲五桐號在7月16日推出讓人尖叫的全新企劃，找來紅遍日韓的超萌角色蒙奇奇驚喜聯名，不僅量身打造極具視覺感的超可愛蒙奇奇飲料杯、封膜，還貼心準備多款精緻實用的日常加購小物，就是要用可愛力量陪伴大家消暑。
五桐號聯名蒙奇奇！萌度爆表風靡日韓
這隻風靡無數人的毛茸茸小可愛，憑藉著標誌性的吸手手動作與圓滾滾大眼睛，近期更在韓國掀起現象級的搶購熱潮，現在終於降臨台灣手搖界。這次化身五桐號杯身上的主角，讓大家邊喝飲料邊拿著拍照，每一口都充滿被治癒的幸福感，絕對會成為社群平台上最受矚目的洗版話題。
夏日必喝藍莓新品！酸甜滋味清爽消暑
為了迎接這次的聯名，店家特別調配兩款全新果香新品，「藍莓優格蜜桃雪泥」將濃郁優格與藍莓交織成綿密冰沙，再揉入香甜的水蜜桃果粒，口感層次極為豐富，而「藍莓茉莉厚奶」則完美平衡了清新綠茶與溫潤鮮奶，入口能感受到清雅的花香與酸甜莓果味，是夏日下午茶的輕盈新選擇。
限量蒙奇奇周邊！搶攻粉絲收藏荷包
除了好喝的飲料之外，辦公桌必備的療癒周邊更是這次的搶購重點，只要在店內消費滿150元就能輕鬆加購，首波能把質感「立體時鐘」、「壓克力立夾」與「泡棉貼紙」帶回家，8月14日起還會加碼推出七夕限定的「立體絨毛筆」，柔軟好摸的筆身設計真的超級誘人，喜歡的朋友絕對要定好鬧鐘準時去排隊。
五桐號藍莓飲料 新品資訊
- 藍莓優格蜜桃雪泥：售價99元。
- 藍莓茉莉厚奶：售價79元。
五桐號Ｘ蒙奇奇 聯名活動
首週限量贈送活動
- 自7月16日至7月23日止，於全台五桐號門市購買藍莓新品任2杯，即可免費獲得 Monchhichi 聯名泡棉貼紙乙份（原加購價39元），數量有限送完為止。
門市滿額加購
活動內容：單筆消費滿150元即可享有限量聯名商品的加價購資格。加價購商品：
- Monchhichi 蒙奇奇立體時鐘：加購價499元。
- Monchhichi 蒙奇奇壓克力立夾（共3款，隨機出貨）：加購價69元。
- Monchhichi 蒙奇奇泡棉貼紙：加購價39元。
七夕限定加購
- 自8月14日起推出Monchhichi 蒙奇奇立體絨毛筆（共2款，隨機出貨）：加購價199元。
飲料控必喝消暑新品！
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