薄巧派愛了！亞尼克「特濃薄荷巧克力生乳捲」雙倍加量回歸，YTM盲盒也有。

薄荷巧克力狂潮來襲，亞尼克今夏推雙倍爆濃薄荷巧克力生乳捲，挑戰涼感極限！編輯 鄭雅之 表示，夏天連吃甜點都要有沁涼感！

薄荷巧克力控又有新甜點了！亞尼克先前推出薄荷巧克力生乳捲，就被薄巧派說是寶寶版薄荷巧克力、不夠涼爽、吃不過癮，這些心聲亞尼克都聽到了，這次一口氣推出薄荷巧克力加倍的7款爆濃系列，而脆上爆紅的YTM蛋糕販賣機也加入「雙倍爆濃薄荷巧克力生乳捲」品項，大大滿足薄巧派的甜點胃。更同步推出極具視覺效果的父親節俏皮造型蛋糕，用滿滿的沁涼美味與驚喜，陪伴所有甜點控在今年暑假吃甜點也能享受薄巧的沁涼感。

▲特濃薄荷巧克力脆片生乳捲厚實內餡，感受黃金比例薄荷醬與奶霜交織的極致冰涼。(攝影：鄭雅之)

▲薄荷巧克力派切片灑滿比利時巧克力脆片，輕盈奶霜清新解膩，層次豐富。(攝影：鄭雅之)





亞尼克雙倍薄荷巧克力甜點超沁涼

這次最受矚目的巨星絕對是「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」，主廚毫不手軟地加入雙倍份量的義大利頂級薄荷醬，將其融入招牌北海道奶霜中，內餡更拌入多道工序製成的比利時巧克力脆片，搭配口感綿密柔軟的特黑巧克力泡芙蛋糕，外層再撒上香醇巧克力豆，每一口都讓人瞬間感受到強大的涼感。



▲亞尼克推特濃薄荷巧克力脆片生乳捲，雙倍薄荷醬與巧克力脆片冰涼清爽，夏天消暑首選。(攝影：鄭雅之)





夢幻薄巧甜點切片一人午茶

除了主打生乳捲之外，同步登場的「薄荷巧克力派」在酥脆派皮上灑滿細緻脆片，散發迷人的大人風味，還有回歸人氣王「薄荷巧克力黑酷曲」，利用魔幻綠色磅蛋糕碎粒打造吸睛視覺，而升級版的「薄荷巧克力蛋糕」則堆疊出濃郁與清涼的絕妙平衡，多款新品絕對能滿足所有薄巧控挑剔的味蕾。



▲亞尼克薄巧派對推生乳捲、派與蛋糕等新品推切片一人下午茶，重度薄荷控必吃。(攝影：鄭雅之)





YTM生乳捲盲盒也吃得到限定款

隨著台中旗艦店迎來改裝新氣象，全台高達87個站點的YTM蛋糕販賣機也同步發動盲盒攻勢，期間限定推出5款人氣口味讓大家碰運氣，每盒均一價392元，幸運兒不僅有機會抽中單價極高的「宇治抹茶生乳捲」與爆紅的「三顆布丁生乳捲」，還能搶先一嚐最新「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」的魅力。



▲亞尼克門市櫥窗陳列最新款特濃薄荷巧克力脆片生乳捲，吸引薄巧派朝聖搶購。(攝影：鄭雅之)



▲特濃薄荷巧克力脆片生乳捲選用特黑巧克力蛋糕，外層點綴巧克力豆，滿滿雙倍薄荷涼感。(攝影：鄭雅之)

動漫風格老爸造型蛋糕超吸睛

迎接即將到來的節慶，亞尼克特別打造充滿動漫風格的「酷酷歐多桑」造型蛋糕，從髮型到眼神都由師傅巧手雕琢，將平時嚴肅的老爸化身成超萌甜點，另外還有微醺酒感與咖啡香氣交織的「提拉米蘇派」，以及料好實在的「芋見布丁」，只要在7月31日前預購指定品項，就能享有超划算的早鳥折扣。



▲亞尼克父親節推超萌酷酷歐多桑造型蛋糕，經典生乳捲化身俏皮老爸溫馨過節。(攝影：鄭雅之)

▲改版升級薄荷巧克力蛋糕以巧克力蛋糕搭配薄荷奶霜，披覆73％巧克力淋面，奢華消暑。(攝影：鄭雅之)

亞尼克 薄荷巧克力系列 售價資訊

特濃薄荷巧克力脆片生乳捲： 售價565元，另有12公分獨享捲售價495元，切片售價138元。

薄荷巧克力派： 8吋售價980元，切片售價168元。

薄荷巧克力黑酷曲： 6吋售價495元。

薄荷巧克力蛋糕： 6吋售價1280元，切片售價178元。

販售時間： 即日起至9月30日止。品項、售價：





亞尼克父親節蛋糕推薦

酷酷歐多桑造型蛋糕： 6吋售價980元，8吋售價1280元。

提拉米蘇派： 8吋售價1050元，切片售價178元。

芋見布丁蛋糕： 6吋售價990元，8吋售價1490元。





早鳥預購優惠： 即日起至7月31日止，凡預購指定父親節蛋糕酷酷歐多桑與薄荷巧克力蛋糕，即享單顆95折優惠，兩顆享88折優惠。品項：

亞尼克YTM蛋糕販賣機生乳捲盲盒

售價：每盒售價392元，內含5款隨機口味：

特濃薄荷巧克力脆片生乳捲、三顆布丁生乳捲、宇治抹茶生乳捲、黃豆粉蕨餅生乳捲、原味生乳捲





甜點控的2026新甜點清單必吃！

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