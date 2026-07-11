抹茶控的新甜點！辻利茶舗7款新品，百香抹茶漂浮、芒果抹茶聖代超消暑。

編輯 鄭雅之 表示，抹茶控最愛「辻利茶舗」夏天必吃芒果抹茶系列回來了！竟然還加碼焙茶甜點也太幸福了吧！

炎熱的夏天正式宣告來臨，這時候最需要來點冰涼的甜品拯救食慾！深受饕客喜愛的京都百年茶舖「辻利茶舗」，這次特別把台灣人在夏天最無法抗拒的現採濃郁芒果，還有酸甜解膩的百香果，兩者一起加進最經典的宇治抹茶中。全新的芒夏茶韻系列商品除了飲品之外，更驚喜加碼兩款全台甜點控都會瘋狂的限量手作點心。



▲「辻利茶舗」芒夏茶韻系列推出多款夏日限定冰品甜點，以盛產芒果與百香果結合經典宇治抹茶。

▲「芒夏蕨餅煎茶」與「初夏百香焙茶」將水果香氣融入日本茶中，清爽果香平衡茶韻是盛夏消暑飲品。





盛夏消暑水果系抹茶飲品推薦

想一秒趕走悶熱，點這杯準沒錯。引領潮流的「辻利茶舗」這次把口感Ｑ彈的「芒夏蕨餅煎茶」推薦給大眾，將香甜的芒果蕨餅放進清爽的小倉煎茶，果香與茶香的搭配相當新鮮。如果喜歡焙茶的抹茶控，則可以選擇加入了百香煎茶凍的「初夏百香焙茶」。不論是再搭配抹茶霜淇淋的漂浮系列，還是多層次的果昔，喝一口就超級消暑。



▲「初夏百香抹茶漂浮」與「芒夏蕨餅果昔漂浮」加入濃郁冰淇淋，為抹茶控帶來層次豐富的消暑享受。





打卡必備芒果抹茶百匯超滿足

除了用喝的飲料，店裡最吸睛的顏值擔當絕對是盛夏百匯。這款名為「芒夏茶韻盛夏百匯」的冰品，裡面放滿了澎湃的芒果果丁與手工芒果蕨餅，再疊上濃郁的抹茶香堤與抹茶霜淇淋。百年老字號「辻利茶舗」最後還放上經典的茶箱最中餅與軟Ｑ糰子，層次豐富的乳香與果香在嘴裡化開，拍起照來更是好看，儀式感直接滿點。



▲「芒夏茶韻盛夏百匯」集結豐富芒果果丁與抹茶霜淇淋，搭配經典茶箱最中餅是打卡必備冰品。





內用限量焙茶手作甜點必點

除了滿滿的水果風情，這次「辻利茶舗」還精心研磨了石臼等級的宇治焙茶粉，推出兩款大受好評的手作焙茶點心。其中「宇治焙茶布丁」融合鮮奶油與日本三溫糖，讓廣大抹茶控可以吃到絲滑綿密的口感。而加入了蘭姆葡萄乾的「焙香蘭姆葡萄慕斯蛋糕」，則用微醺酒香搭配焙茶甘納許，演繹出豐富的成熟風味，這兩款都只有內用才能吃到。



▲「焙香蘭姆葡萄慕斯蛋糕」是辻利茶舗推出的手作焙茶甜點，手工餅乾搭配微醺酒香展現大人系風味。

▲「宇治焙茶布丁」結合日本三溫糖與細緻宇治焙茶粉，是抹茶控內用必吃的絲滑溫潤回甘極品。

辻利茶舗台北遠百信義店 店家資訊

地址：台北市信義區松仁路58號B3F，遠百信義A13

電話：0227251878





辻利茶舗 夏日新品

清爽系飲品：芒夏蕨餅煎茶 145元，初夏百香焙茶 145元，兩款只限冷飲。

漂浮系飲品：芒夏蕨餅果昔漂浮 215元、初夏百香抹茶漂浮 215元

打卡系冰品：芒夏茶韻盛夏百匯 245元，內含豐富芒果果丁與抹茶霜淇淋。

手作系甜點，宇治焙茶布丁 150元、焙香蘭姆葡萄慕斯蛋糕 220元，每日數量有限售完為止。





甜點控要吃的新品！

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