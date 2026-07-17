不是看看致敬、真的正版授權！毛寶 x SOU・SOU 期間限定聯名包裝贈禮「化妝包、可愛擦手巾」一定要搶。

居家品牌毛寶攜手日本SOU・SOU推出限定聯名瓶身，把京都質感美學融入日常家務。資深編輯李維唐表示，這類跨界合作不僅打破清潔用品的傳統印象，更能藉由經典印花精準打中注重生活儀式感的新世代消費者。

當陽光穿過窗簾微照在陽台上，洗衣服不再只是繁瑣的日常家務，而是一場沉澱心情的生活儀式。知名居家清潔品牌毛寶與日本超人氣設計品牌SOU·SOU展開精彩跨界合作，隆重推出期間限定聯名包裝，以「SOU DAILY, SOU CLEAN」為核心理念，將日本經典美學元素優雅帶入台灣家庭的清潔日常。本次合作重磅挑選毛寶旗下4款極具代表性的熱銷清潔產品，包含專為精緻與貼身衣物設計的毛寶貼身衣物手洗精，兩款不同香氣，以及深受家庭喜愛的毛寶防蟎抗菌冷洗精與去漬神器毛寶粉領精酵素衣物去漬劑。換上限定新裝後，亮眼圖紋瞬間提升了家中的角落設計感，顛覆大眾對傳統清潔用品的既定印象。

▲毛寶與日本超人氣品牌SOU・SOU攜手推出期間限定聯名包裝，將經典美學帶入居家清潔日常。 圖／毛寶提供；窩客島編輯李維唐整理



經典十數躍上瓶身，溫柔守護貼身衣物健康

在SOU·SOU所有讓人傾心的設計中，最廣為人知的莫過於代表時間與生活節奏的十數圖騰。本次毛寶貼身衣物手洗精以清爽可愛的數字搭配鮮明色彩重新打扮。主打優雅香氣的玫瑰天竺葵香氣以及帶有3D微晶球香氛技術的果漾西西里香氣，在滿滿的可愛數字妝點下，呼應著每天用心照顧自己的良好習慣。在強大功能性方面，產品採用椰子油與棕櫚油等植物系中性溫和配方，洗滌時不僅溫和不傷手，更特別添加親膚因子以減少衣物纖維與肌膚的摩擦。高達99.9%的洗淨抑菌力，能有效抑制金黃色葡萄球菌、白色念珠菌和大腸桿菌等常見病菌，給予私密衣物最細緻與安心的防護。

▲限量贈送的「SO-SU-U十數和圓點擦手巾」與「微笑擦手巾」，掛在洗手台旁瞬間提升居家質感。 圖／毛寶提供；窩客島編輯李維唐整理

▲質感爆棚的「SO-SU-U十數昆化妝包」，印上活潑的經典數字圖騰，兼具實用與收藏價值。 圖／毛寶提供；窩客島編輯李維唐整理

微笑花朵綻放角落，強效清潔機能讓心情煥然一新

來自日本京都的SOU·SOU以創造全新日本文化為初衷，擅長將傳統紋樣化為時髦語彙。其中帶著手繪質感的微笑花朵圖案，象徵著溫暖與日常生活裡的微小幸福。討喜的粉紅與粉藍微笑花分別出現在毛寶防蟎抗菌冷洗精與毛寶粉領精上。毛寶防蟎抗菌冷洗精以植物性中性洗滌配方維護衣物機能，溫和守護衣物結構不變形，同時具備強效抑菌與抑制塵蟎效果。而被許多女生譽為衣櫥救星的毛寶粉領精，則具備強大的三重去污因子，免去辛苦搓揉的繁複步驟，面對衣領汗漬、食品污漬或化粧品殘留，僅需輕鬆一噴並靜待幾分鐘，就能瞬效恢復潔白。

滿額限量好禮相送，極具價值的日系質感收藏

為了感謝廣大消費者的支持，毛寶特別為本次聯名規劃了豐富的限量贈品活動。自7月24日至8月6日止，凡於全聯及大全聯購買任1件聯名包裝商品，即可隨貨隨機獲得SO-SU-U十數和圓點擦手巾或微笑擦手巾1件。喜愛精緻包款的收藏控更不能錯過，即日起至8月4日在寶雅、即日起至7月30日在毛寶兔宅配網、7月15日至7月30日在萬家福、以及7月20日至8月10日於PChome毛寶品牌館，購買任2件聯名系列商品，即可免費獲贈極具質感的限量SO-SU-U十數昆化妝包1件。所有贈品數量有限送完為止，是設計迷與品牌粉絲絕不能錯過的收藏良機。

▲購買毛寶x SOU・SOU聯名系列指定商品，即可獲得限定擦手巾或十數昆化妝包等豐富好禮。 圖／毛寶提供；窩客島編輯李維唐整理





毛寶 x SOU・SOU 期間限定聯名包裝贈禮活動

活動時間：即日起至2026年8月10日止（各通路活動時間不同，詳見活動內容）

活動內容：

第一重優惠（滿1件送擦手巾）：7/24-8/6於全聯及大全聯購買任1件聯名包裝商品，隨貨隨機贈送限量「SO-SU-U十數和圓點擦手巾」或「微笑擦手巾」一件。

第二重優惠（滿2件送化妝包）：購買任2件聯名包裝商品，即贈限量「SO-SU-U十數昆化妝包」一件。通路時間為寶雅（即日起-8/4）、毛寶兔宅配網（即日起-7/30）、萬家福（7/15-7/30）、PChome毛寶品牌館（7/20-8/10）。

實體通路：全聯福利中心、大全聯、寶雅、萬家福門市。