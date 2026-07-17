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東區楓之谷主題餐廳！免費送楓之谷周邊 杯墊，菇菇寶貝貝果堡 雪吉拉奶昔必吃。

楓之谷楓之谷餐廳台北美食IP
2026-07-17 12:40文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

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楓之谷主題餐廳在東區！楓之谷盛夏派對嘉年華即日起至8/30快閃凱岩咖啡忠孝店，編輯鄭亦庭表示：點餐就送限定楓之谷周邊小物。

楓之谷主題餐廳送特典！凱岩咖啡與超人氣遊戲《楓之谷》聯名，即日起至8月30日在凱岩咖啡忠孝店推出期間限定「楓之谷盛夏派對嘉年華」，不僅打造楓之谷夏日店裝，也將經典菇菇寶貝、綠水靈與雪吉拉化身餐點，點餐就送限定特典，還同步販售多款限定楓之谷周邊，讓鐵粉們能一邊拍網美照，還能帶走楓之谷周邊。

▲楓之谷主題餐廳！凱岩咖啡楓之谷盛夏派對嘉年華，限定餐點、飲料送楓之谷周邊小物。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳！凱岩咖啡楓之谷盛夏派對嘉年華，限定餐點、飲料送楓之谷周邊小物。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳！楓之谷菇菇寶貝貝果堡、雪吉拉奶昔，打卡、滿額禮一次看。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳！楓之谷菇菇寶貝貝果堡、雪吉拉奶昔，打卡、滿額禮一次看。(攝影：鄭亦庭)

楓之谷主題餐廳送楓之谷角色周邊

楓之谷主題餐廳內外都換上楓之谷夏日主題，並打造楓之谷角色野餐打卡區，可以跟甜甜圈菇菇寶貝、開著冰淇淋車的雪吉拉等立牌，一起拍出野餐照，餐點部分將菇菇寶貝、雪吉拉跟石之精靈靈都變成超可愛的餐點，必點主餐包括菇菇寶貝貝果三明治、周年慶派對炸物盒、粉豆粉紅醬義大利麵；甜點有綠水靈波堤甜甜圈、雪吉拉杯子蛋糕、石之精靈果凍塔，只要點主餐、甜點，就能拿到楓之谷主題餐墊、角色雷射貼紙。
▲楓之谷下午茶！綠水靈波堤甜甜圈、雪吉拉杯子蛋糕等3款楓之谷甜點，送角色雷射貼紙。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷下午茶！綠水靈波堤甜甜圈、雪吉拉杯子蛋糕等3款楓之谷甜點，送角色雷射貼紙。(攝影：鄭亦庭)

點楓之谷主題飲料贈品

除了楓之谷角色主題主餐、甜點，也推出7款聯名飲品，包含雪吉拉香草冰淇淋奶昔、石之精靈藍柑橘氣泡飲、綠水靈青蘋果風味氣泡飲等，其中「菇菇寶貝焦糖布丁紅茶拿鐵」更是霸氣地放入一整顆香甜布丁，只要點飲品，就能獲得對應的角色吸管套，特別推薦必點有著隨機拉花的「奶蓋奶茶」，就有楓之谷角色杯墊，共13款隨機贈送，超可愛角色拉花鐵粉必拍。
▲楓之谷主題餐廳推出雪吉拉香草冰淇淋奶昔、菇菇寶貝焦糖布丁紅茶拿鐵等飲料，點就送對應楓之谷角色吸管套。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳推出雪吉拉香草冰淇淋奶昔、菇菇寶貝焦糖布丁紅茶拿鐵等飲料，點就送對應楓之谷角色吸管套。(攝影：鄭亦庭)

限定楓之谷周邊必買

本次楓之谷主題餐廳也推出多款楓之谷聯名周邊，將布丁菇菇寶貝、綠水靈甜甜圈等造型角色都做成盲抽刺繡徽章、金屬徽章、手機夾片、攪拌棒造型壓克力擺飾等周邊，現場也有串串鑰匙圈、壓克力萬年暦、側吸冰箱貼等，還能預購超實用的菇菇寶貝植絨地墊、坐墊、點心盤，如果只想買周邊，也能直接來商售區購買，滿額送你場景透卡、小飯友。
▲楓之谷全新限定周邊！楓之谷菇菇寶貝、雪吉拉側吸冰箱貼等角色周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷全新限定周邊！楓之谷菇菇寶貝、雪吉拉側吸冰箱貼等角色周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳滿額贈品！消費滿額送立體場景透卡、迷你小飯友。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳滿額贈品！消費滿額送立體場景透卡、迷你小飯友。(攝影：鄭亦庭)

楓之谷盛夏派對嘉年華 x Cayenne Café 

活動日期：2026/7/16（四）- 2026/8/30（日）
活動時間：11:00-20:30（最後供餐時間20:00）
活動地址：台北市大安區忠孝東路四段205巷7弄7號1樓

楓之谷盛夏派對嘉年華 x Cayenne Café 活動贈品資訊

用餐禮：凡來店用餐，即可獲得主題餐墊紙一張
餐點禮：凡消費主餐或甜點，即可獲得角色雷射貼紙一張（共6款）
飲品禮：凡消費特調飲品，即可獲得角色吸管套一個（共6款）
奶蓋禮：凡消費奶蓋飲品，即可獲得角色收藏杯墊一張（共13款，對應圖樣贈送）
打卡禮：來店消費並完成社群打卡，即可獲得造型票根，完成google好評再加碼一張（共2款，隨機贈送)
滿額贈：來店消費周邊+餐點，滿600元送立體場景透卡一張（共2款，可累贈）
滿1000元，送造型小飯友一個（共10款，可累贈）

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更多 楓之谷盛夏派對嘉年華 照片：

▲楓之谷主題餐廳推薦必點！有著隨機拉花的「奶蓋奶茶」，送楓之谷角色杯墊。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳推薦必點！有著隨機拉花的「奶蓋奶茶」，送楓之谷角色杯墊。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳全新限定周邊！布丁菇菇寶貝盲抽刺繡徽章、金屬徽章等。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳全新限定周邊！布丁菇菇寶貝盲抽刺繡徽章、金屬徽章等。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳！凱岩咖啡楓之谷盛夏派對嘉年華，打造楓之谷角色野餐打卡區。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳！凱岩咖啡楓之谷盛夏派對嘉年華，打造楓之谷角色野餐打卡區。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳打卡就送！凱岩咖啡楓之谷盛夏派對嘉年華，來店消費並完成社群打卡，即可獲得造型票。(攝影：鄭亦庭)
▲楓之谷主題餐廳打卡就送！凱岩咖啡楓之谷盛夏派對嘉年華，來店消費並完成社群打卡，即可獲得造型票。(攝影：鄭亦庭)

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