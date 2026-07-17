東區楓之谷主題餐廳！免費送楓之谷周邊 杯墊，菇菇寶貝貝果堡 雪吉拉奶昔必吃。

楓之谷主題餐廳在東區！楓之谷盛夏派對嘉年華即日起至8/30快閃凱岩咖啡忠孝店，編輯鄭亦庭表示：點餐就送限定楓之谷周邊小物。
楓之谷主題餐廳送特典！凱岩咖啡與超人氣遊戲《楓之谷》聯名，即日起至8月30日在凱岩咖啡忠孝店推出期間限定「楓之谷盛夏派對嘉年華」，不僅打造楓之谷夏日店裝，也將經典菇菇寶貝、綠水靈與雪吉拉化身餐點，點餐就送限定特典，還同步販售多款限定楓之谷周邊，讓鐵粉們能一邊拍網美照，還能帶走楓之谷周邊。
楓之谷主題餐廳送楓之谷角色周邊楓之谷主題餐廳內外都換上楓之谷夏日主題，並打造楓之谷角色野餐打卡區，可以跟甜甜圈菇菇寶貝、開著冰淇淋車的雪吉拉等立牌，一起拍出野餐照，餐點部分將菇菇寶貝、雪吉拉跟石之精靈靈都變成超可愛的餐點，必點主餐包括菇菇寶貝貝果三明治、周年慶派對炸物盒、粉豆粉紅醬義大利麵；甜點有綠水靈波堤甜甜圈、雪吉拉杯子蛋糕、石之精靈果凍塔，只要點主餐、甜點，就能拿到楓之谷主題餐墊、角色雷射貼紙。
點楓之谷主題飲料贈品除了楓之谷角色主題主餐、甜點，也推出7款聯名飲品，包含雪吉拉香草冰淇淋奶昔、石之精靈藍柑橘氣泡飲、綠水靈青蘋果風味氣泡飲等，其中「菇菇寶貝焦糖布丁紅茶拿鐵」更是霸氣地放入一整顆香甜布丁，只要點飲品，就能獲得對應的角色吸管套，特別推薦必點有著隨機拉花的「奶蓋奶茶」，就有楓之谷角色杯墊，共13款隨機贈送，超可愛角色拉花鐵粉必拍。
限定楓之谷周邊必買本次楓之谷主題餐廳也推出多款楓之谷聯名周邊，將布丁菇菇寶貝、綠水靈甜甜圈等造型角色都做成盲抽刺繡徽章、金屬徽章、手機夾片、攪拌棒造型壓克力擺飾等周邊，現場也有串串鑰匙圈、壓克力萬年暦、側吸冰箱貼等，還能預購超實用的菇菇寶貝植絨地墊、坐墊、點心盤，如果只想買周邊，也能直接來商售區購買，滿額送你場景透卡、小飯友。
楓之谷盛夏派對嘉年華 x Cayenne Café活動日期：2026/7/16（四）- 2026/8/30（日）
活動時間：11:00-20:30（最後供餐時間20:00）
活動地址：台北市大安區忠孝東路四段205巷7弄7號1樓
楓之谷盛夏派對嘉年華 x Cayenne Café 活動贈品資訊用餐禮：凡來店用餐，即可獲得主題餐墊紙一張
餐點禮：凡消費主餐或甜點，即可獲得角色雷射貼紙一張（共6款）
飲品禮：凡消費特調飲品，即可獲得角色吸管套一個（共6款）
奶蓋禮：凡消費奶蓋飲品，即可獲得角色收藏杯墊一張（共13款，對應圖樣贈送）
打卡禮：來店消費並完成社群打卡，即可獲得造型票根，完成google好評再加碼一張（共2款，隨機贈送)
滿額贈：來店消費周邊+餐點，滿600元送立體場景透卡一張（共2款，可累贈）
滿1000元，送造型小飯友一個（共10款，可累贈）
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