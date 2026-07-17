TGI FRIDAYS暑假超夯399元漢堡桶登場！名字有JOHN享五款沾醬吃到飽。

迎接暑假聚餐熱潮，TGI FRIDAYS推出399元「沾醬迷你起司漢堡桶」，搭配多款獨家沾醬搶攻歡聚商機。資深編輯李維唐表示，這次品牌大玩諧音梗並推出平價組合，不僅提升用餐趣味，更是夏日聚會的高CP值首選。

炎炎夏日迎來暑期聚餐熱潮，親朋好友成群出遊時，兼具份量與CP值的餐點往往成為話題首選。美式料理品牌TGI FRIDAYS看準暑期同樂需求，於2026年7月14日至8月31日推出「搭JOHN好，醬吃剛剛好」夏日限定菜單，打造兼具趣味與實惠的歡聚饗宴。

▲TGI FRIDAYS推出全新「搭 JOHN 好」夏日限定菜單，包含沾醬迷你起司漢堡桶、開胃新品與網美系飲品。圖／TGI FRIDAYS提供；窩客島編輯李維唐整理



399元歡聚首選！沾醬迷你起司漢堡桶搶攻暑假聚餐商機

本次限定菜單的核心亮點「沾醬迷你起司漢堡桶」，以一桶399元的平價策略切入歡聚市場。桶內包含四顆嚴選布里歐麵包製作的迷你起司漢堡，包覆多汁牛肉漢堡排、起司、新鮮生菜與番茄，同時隨附金黃薯條與酥脆脆餅。為了提升用餐的互動樂趣，套餐提供五款獨特風味沾醬任選一款，不論是用力沾下漢堡或是搭配副餐，都能輕鬆組合出多元風味。

▲外酥內軟的開胃新品「松露炸薯球」，一口咬下帶有滿滿松露香氣。圖／TGI FRIDAYS提供；窩客島編輯李維唐整理

五款獨家沾醬華麗登場！從松露香氣到焦糖海鹽全包辦

為了滿足不同饕客的味蕾，TGI FRIDAYS研發出五款風格鮮明的靈魂沾醬。喜歡濃郁質感的食客可選擇融合滑順美乃滋與巴西里的「松露美乃滋」；偏好層次感的人則不能錯過甜辣交織的「嗆辣蜂蜜」與韓式風味「香甜洋釀」。偏好重口味的民眾能嘗試結合番茄肉醬與東方椒麻香氣的「麻辣肉醬」，或是甜中帶鹹、尾韻悠長的「焦糖海鹽」，讓每一口沾醬都能激盪出全新感受。

▲歡聚首選「沾醬迷你起司漢堡桶」搭配五款獨家風味沾醬，隨心打造豐富味蕾層次。圖／TGI FRIDAYS提供；窩客島編輯李維唐整理



姓名對中JOHN享沾醬吃到飽！加碼開胃新品與夏日網美系飲品

為增添用餐話題，品牌大玩諧音梗舉辦「揪JOHN省」活動。四人同行只要其中一人的姓名、名片或社群帳號帶有「JOHN」字樣，點購漢堡桶即可享有五款沾醬吃到飽優惠，並能獲得專屬胸章，憑章再訪全台門市皆可續享此權益。此外，點購漢堡桶顧客還可以149元優惠價加購「松露炸薯球」、「波隆那通心起司磚」或「南方玉米肋排」等開胃新品。搭配「開心果聖代」或「湛藍氣泡檸檬」等夏日特調飲品，並完成社群指定分享任務，還能享新品飲品買一送一優惠。

▲金黃爽脆的「南方玉米肋排」，撒上帕米森起司與辛香調味料，口感香甜解膩。圖／TGI FRIDAYS提供；窩客島編輯李維唐整理





搭JOHN好，醬吃剛剛好「揪JOHN省」活動

活動時間：2026年7月14日至2026年8月31日

活動內容：

揪JOHN省優惠：四人同行只要其中一人的姓名、名片或社群帳號帶有「JOHN」字樣，點購「沾醬迷你起司漢堡桶」即享五款漢堡沾醬吃到飽，並可獲專屬胸章，憑章再訪全台門市同享沾醬吃到飽。

飲品買一送一：點購漢堡桶並於社群分享最喜歡的沾醬、追蹤官方Instagram @tgifridaystaiwan，即享全新飲品系列任選買一送一。

開胃菜加價購：點購漢堡桶可享149元優惠價加購「松露炸薯球」、「波隆那通心起司磚」或「南方玉米肋排」。





TGI FRIDAYS 星期五餐廳（全台門市適用）

官方網站：https://tgifridays.com.tw/

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