漫博隱藏支線任務超誘人！營多麵經典口味免費試吃，消費滿額再轉驚喜扭蛋，動漫迷展場攻略千萬不可錯過這一項

一年一度集結動漫迷的大型盛事又來了！2026漫畫博覽會將於7月23日至7月27日在台北世貿一館登場，今年不只能一票逛到底，同步暢遊漫畫博覽會、台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展，對所有愛好者而言，更是搶限定、看表演、採購戰利品的年度嘉年華。



有經驗的都知道，逛漫博絕對要先擬定攻略才能不虛此行，從入場前查好重點活動、目標攤位，到中途補充體力，每一步都要預先規劃，才不會逛到一半體力條直接見底，入寶山卻抱憾而歸。



▲2026漫畫博覽會將於7月23日至7月27日在台北世貿一館登場，營多麵也將帶來免費試吃、展場優惠與滿額扭蛋抽獎，是動漫迷逛展途中不可錯過的美味補給

▲營多拌炒麵以天然香料、甜醬油、辣椒醬、雞肉風味調料與紅蔥酥堆疊出多層次南洋風味，快煮3分鐘就能吃到Q彈麵條與濃郁醬香。

如果想在漫博逛得盡興，除了鎖定出版社、限定特典與舞台活動，也別忘了把「美食補給」加進攻略裡。年年不缺席的「營多麵 Indomie」再度強勢進駐漫博，不只準備免費試吃，還推出任選口味15包150元以及限量天王杯組合等展場優惠，消費滿額轉驚喜扭蛋，這不僅是逛展中途補充能量的美味首選，更是今年漫博絕對不能錯過的必解支線任務！

3分鐘拌出南洋迷人風味

說到營多麵，主力明星商品「營多拌炒麵」的美好滋味光想到就令人垂涎三尺。和一般泡麵不同，它不是單一調味粉包，而是把天然香料、甜醬油、辣椒醬、雞肉風味調料與提味紅蔥酥層層堆疊，拌開的瞬間就能聞到濃郁香氣，彷彿一秒置身南洋。對喜歡異國料理感，或是追番時偏好配點美食的動漫迷來說，這種鹹香、微甜、帶一點辣感的多層次風味，讓人一吃上癮。



營多麵的料理方式也很符合動漫迷追番的快節奏，只要快煮3分鐘，將麵條瀝乾後加入獨立包裝的調料拌勻，就能完成一碗香氣滿溢、口感絕妙的拌炒麵。營多拌炒麵最迷人的地方在於「Q彈口感」與「靈魂獨特醬料」。麵條即便煮好依舊保有絕佳彈性，拌上醬料每一口都能吃到醬香濃郁的麵體，再以紅蔥酥補上迷人香氣，整體風味層次再升級。若想吃得更豐盛營養，也能自己加蛋、青菜或肉片，簡單幾分鐘就能升級成一餐。對動漫迷來說，這種能快速完成、價格親切的食物，剛好符合追番日常需求，一群同好一起煮來分食也很方便又實惠。





展場限定好康等你帶回家

今年營多麵在漫博現場準備的活動更是誠意滿滿，現場提供原味、辣味與辣味牛肉等多種口味免費試吃，讓第一次接觸營多麵的人可以先品嘗經典款原味拌炒麵的香氣，也讓原本就是熟客的行家，可以趁逛展的空檔，來一口熱騰騰、香噴噴的拌炒麵，快速補充能量，繼續未完的行程。



這次展場販售的口味也很豐富，除了提供試吃的3款經典風味，還有青檸牛肉風味，以及展場新口味香蔥雞肉、咖哩雞肉、辣味牛肋等風味。營多麵更配合動漫展推出任選口味15包150元的驚爆價以及外觀超吸睛的展場限定「天王杯」組合，單筆消費150元還可抽扭蛋一次，有機會獲得營多麵1箱、熱門動漫周邊商品、7-11禮券、電影票等贈品。現場還有IG分享動態打卡送驚喜小禮物的活動，從試吃、購買、轉扭蛋到IG動態打卡分享，豐富的規劃讓大家在享受破關樂趣的同時，還能滿載而歸！



▲營多麵於漫博展場推出任選口味15包150元驚爆價，單筆消費150元還可抽扭蛋，有機會獲得熱門動漫IP周邊、7-11禮券、電影票等好康。

追番美味時刻就靠它

漫博的快樂不只存在展場裡，回家後把戰利品一樣樣開箱、攤開、拍照、收藏，也是讓動漫迷沉浸享受的儀式感。這時如果再煮上一包營多拌炒麵，邊吃邊賞玩今天入手的限定商品，回想邂逅的同好、看過的表演，逛展的豐富五感就這樣完整地延續到家裡，珍藏在回憶中。



今年逛漫博，除了把本命攤位、舞台活動和限定周邊排進攻略，也記得將「營多麵」列入必訪清單。前往現場試吃、搶購展場限定價、轉扭蛋、打卡分享，把充滿南洋迷人香氣的美味帶回家。讓 2026 漫博的美好不只停留在展期，更能隨著營多麵獨特的風味與 Q 彈口感，一路延伸進你的追番日常，成為縈繞舌尖與心頭的美好回憶。