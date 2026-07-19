漢堡王優惠現省130元！華堡日1元洋蔥圈加購，新品「芒果堡」酸甜開胃。

漢堡王7月超狂優惠！華堡日、海鮮堡現省百元，更推獵奇芒果鳳梨堡。編輯 鄭雅之 表示，芒果醬搭火烤牛肉酸甜解膩，是必吃速食新品。

速食控絕對不能錯過這次的超狂活動，漢堡王在7月推出一系列讓人心動的限時好康，不僅有大家最期待的華堡日，還有超劃算的海鮮堡套餐，甚至大膽推出令人驚豔的芒果與鳳梨系列新口味漢堡，不管是想要省荷包吃飽飽，還是想挑戰最新的獵奇風味，這次的活動都能滿足所有饕客的胃口。



▲期間限定的芒果皇家華堡搭配清涼消暑的鳳梨綠茶，酸甜時令水果醬汁與經典火烤牛肉意外地解膩爽口。(攝影：鄭雅之)

▲漢堡王強勢推出期間限定芒果鳳梨季，獵奇的芒果皇家華堡與芒果Q彈海老堡雙雙登場，搭配鳳梨綠茶打造最暢快的水果風味饗宴。(攝影：鄭雅之)





漢堡王華堡日省下130元

人氣經典的火烤牛肉漢堡這次再度迎來狂歡節日，從7月17日開始連續3天，分量十足的5吋皇家華堡套餐直接下殺到169元，讓肉控們可以用超佛心的價格大飽口福，更讓人驚喜的是，只要再多花1元硬幣，就能輕鬆加購原價美味的洋蔥圈，用170元的超低預算享受滿滿的飽足感，絕對是週末聚餐的最完美選擇。



▲漢堡王人氣最高的5吋經典皇家華堡配上冰涼飲品，是華堡日必搶的超省好康，厚實火烤牛肉鎖住滿滿肉汁，是最經典的速食美味。(攝影：鄭雅之)





海鮮堡套餐現省121元

肉控吃完換海鮮控享福，從7月20日接力登場的嗨浪季，推出特價99元的華鱈魚堡餐，百元有找就能輕鬆解決一餐，還有119元的Q彈海老堡餐，最過癮的莫過於159元的雙堡獨享餐，一次帶走兩款招牌海鮮堡，總共讓人現省下121元，讓食量大的大胃王直呼實在太劃算。



▲漢堡王大玩優惠推出超狂皇家華堡與海鮮堡特惠餐，澎湃分量讓人直呼過癮。(攝影：鄭雅之)





芒果皇家華堡大膽登場

夏天就是要吃水果，漢堡王將在7月21日大膽挑戰饕客的味蕾，把香甜的時令芒果做成特製醬汁，搭配經典火烤牛肉與鮮美蝦排，推出全新期間限定的水果風味漢堡，酸甜滋味意外地解膩爽口，再配上一杯清涼消暑的特調水果綠茶，這種奇妙的鹹甜混搭風味，絕對會引爆全台吃貨的開箱風潮。



▲全新登場的芒果Q彈海老堡，將鮮美蝦排結合清新時令芒果醬，酸甜獨特風味襯托出海鮮的鮮甜，是今年必吃的清爽系海鮮堡。(攝影：鄭雅之)

▲芒果皇家華堡，將香甜芒果做成滑順特製醬汁，大刀闊斧加入經典火烤牛肉堡中，打造今夏最獵奇的水果漢堡。(攝影：鄭雅之)

漢堡王優惠活動

華堡日活動

活動時間：2026年7月17日至2026年7月19日（正餐時間至打烊前30分鐘）。

活動內容：華堡套餐特價169元（含皇家華堡、小薯、中飲），加1元可加購小份洋蔥圈（每份套餐限購一份）。

適用門市：全台門市（機場店、科技廠店、兒童樂園店除外）。





活動時間：2026年7月17日至2026年7月19日（正餐時間至打烊前30分鐘）。 活動內容：華堡套餐特價169元（含皇家華堡、小薯、中飲），加1元可加購小份洋蔥圈（每份套餐限購一份）。 適用門市：全台門市（機場店、科技廠店、兒童樂園店除外）。 嗨浪季活動

活動時間：2026年7月20日至2026年8月9日（正餐時間至打烊前30分鐘）。

活動內容：華鱈魚堡餐99元、Q彈海老堡餐119元、嗨浪雙堡獨享餐159元（皆含小薯與中飲）。

適用門市：全台門市（機場店、科技廠店、兒童樂園店除外）。





活動時間：2026年7月20日至2026年8月9日（正餐時間至打烊前30分鐘）。 活動內容：華鱈魚堡餐99元、Q彈海老堡餐119元、嗨浪雙堡獨享餐159元（皆含小薯與中飲）。 適用門市：全台門市（機場店、科技廠店、兒童樂園店除外）。 芒果鳳梨季新登場

活動時間：2026年7月21日至2026年9月7日（正餐時間至打烊前30分鐘）。

活動內容：芒果皇家華堡套餐229元、芒果Q彈海老堡套餐199元（套餐皆含點心與鳳梨綠茶）；鳳梨綠茶單點48元，購買任一漢堡或點心可以20元加購。





美食優惠小確幸要跟上！

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