真的能飛上天！迪士尼《玩具總動員5》推高科技版巴斯光年，一鍵起降飛向宇宙浩瀚無垠。

看完電影大家都在敲碗的高科技版巴斯真的來啦～～編輯王瀅瀅表示，這算是童年回憶夢想成真的一種啊QQ

每次《玩具總動員》推出續集，大家最關心的是又有什麼酷玩具 ？隨著前陣子《玩具總動員5》正式上映並掀起觀影熱潮，片中未來感十足的新型巴斯光年吸引了所有人目光。玩具大廠美泰兒（MATTEL）手腳很快，直接把大銀幕的科技魔法變成現實，推出兩款讓人心動的玩具：主打逼真音效與大翅膀的「飛行模式高科技版巴斯光年」，以及真的能飛上天的「遙控飛行高科技版巴斯光年」，用不同玩法滿足粉絲對太空的幻想。



▲《玩具總動員5》全新登場的高科技版巴斯光年，完美還原銀幕造型，兼具動態與科技感。

27公分高搭35種音效！完美還原電影的太空騎警

想收藏經典巴斯的粉絲，這款大尺寸的飛行模式高科技版巴斯光年（Flight Mode Hi-Tech Edition Buzz Lightyear）是首選。他擁有約27公分的身高，拿在手上份量感十足，比例與電影一模一樣。不僅全關節可動、頭盔能手動開關，只要連按兩次他胸前的紅色大按鈕，雙翼就會伴隨音效帥氣展開。按下其他小按鈕還能聽到超過35種電影對白。看著這個深信自己是太空騎警的玩具，一秒就能帶你重溫電影最純粹的感動！

▲按壓胸前大紅色按鈕即可觸發兩段式分裂雙翼展開，還能重溫超過35種電影原音。

一鍵起降超簡單！能懸停與特技演出的高科技巴斯

另一款遙控飛行高科技版巴斯光年遙控動作公仔（Flying RC Hi-Tech Edition Buzz Lightyear Action Figure Remote Controlled）直接帶你飛上天！玩具配備類似遊戲手把的遙控器，操作非常簡單，具備一鍵起降功能，讓8歲以上孩子也能輕鬆上手。它擁有「滯空懸停」和「特技飛行」兩種模式，能做出360度靈活動作。為了在室內玩得安心，機身採用輕量且耐摔的材質，真的實現了巴斯翱翔天際的經典場面。

▲配備直覺的遊戲手把式遙控器，輕量耐摔的巴斯光年能在室內靈活施展360度特技飛行。

30年童年無價！買一份長大後的星際情懷

雖然這系列科技感十足的巴斯光年玩具才剛亮相就引發熱烈討論，但網路上也不乏一些務實的聲音，有部分網友反應，若是單純買給家中小孩當作日常消耗性的玩具，其價格定位確實顯得稍微貴了一點。不過換個角度想，距離《玩具總動員》第一集問世至今，不知不覺已經走過了30年的漫長歲月，當年守在電視機前、看著安弟在玩具腳下寫下名字的那群孩子，如今早就已經長大成人，甚至擁有了自己的家庭。在這個時候，花點小錢買回自己珍貴的童年，還能陪孩子創造專屬於新世代的星際冒險回憶，這份感動其實非常划算！

▲腳底寫著名字的男孩女孩長大了，如今與孩子一起用新版玩具延續這份無價的童年情懷。

目前兩款巴斯都可在MATTEL官網上找到商品資訊與販售管道；另外迪士尼線上商店與遊樂園園內商店也有販售另一款的新版巴斯光年，而且售價相對親民。不過目前以上介紹的高科技版巴斯光年台灣都尚未有上架的消息，若想入手的朋友可考慮找代購入手，或直接飛去國外迪士尼樂園現場抱回家啦。

▲迪士尼線上商店也獨家推出7吋變形版巴斯光年，包含手動摺疊雙翼與微型螺旋槳設計，且售價更親民。

高科技版巴斯光年商品資訊：

MATTEL

Disney and Pixar Toy Story 5 Flight Mode Hi-Tech Edition Buzz Lightyear 12" Scale Figure $38.87（約台幣1258元）

Disney and Pixar Toy Story 5 Flying RC Hi-Tech Edition Buzz Lightyear Action Figure Remote Controlled $75.57（約台幣2446元）

Disney Store

Buzz Lightyear Transforming Action Figure – Toy Story 5 – 7'' $19.99（約台幣647元）

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