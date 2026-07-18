好市多外送省500元！Uber Eats公開人氣必買清單，這間好市多鮮奶比烤雞更搶手。

編輯 鄭雅之 表示，這次週年慶最狂的就是最高現折500元超值優惠，加上首購免運與滿額88折，在萬物皆漲的時代直接幫大家省下大筆荷包，想撿便宜就必須立刻手刀下單。

深受大眾喜愛的Uber Eats與好市多攜手合作屆滿一週年，平台在過去一年陸續上架近3000款精選好物，不僅成功讓活躍用戶數大幅成長，更完美解決大家不想出門開車排隊以及辛苦搬運大型重物的痛點，為了和全台會員一同慶祝這個特別的時刻，雙方即日起至7月19日特別限時推出超級劃算的週年慶好康優惠，最高可以直接現折500元。



▲UberEats與好市多合作週年，提供免開車免搬運的外送服務，用App一鍵下單就能將各式生鮮與日用品配送到家。





榴槤控與家電必買清單

每次逛好市多只知道買烤雞嗎，這次Uber Eats公布的熱銷排行榜絕對會讓大家大吃一驚，像是氣味獨特的空運泰國金枕頭榴槤居然在短短一年內銷量狂飆30倍，成為水果界的隱藏版超級黑馬，而消暑必備的哈根達斯冰淇淋也穩坐冰品冠軍，甚至連除濕機與空氣清淨機等大型家電也通通都是外送熱門款。



▲想省錢必看好市多與UberEats雙會員優惠，選購大包裝時搭配專屬折扣碼，省時又劃算。





各地會員偏好大不同

全台各地好市多會員的採買習慣也充滿了有趣的地方特色，像是嘉義店就成為全台唯一全脂鮮乳銷量超越經典烤雞的獨特門市，而注重日常保養的北部人最愛石安牧場茶碗蒸，中部人習慣囤貨綜合維他命，南部人則偏好威德睡前益生菌，此外毛爸媽們也愛用外送購買貓罐頭與狗狗鮮食包，一鍵下單就能快速餵飽全家人。



▲經典好市多美式烤雞是家庭聚會與節慶備貨首選，在外送熱銷榜買氣超旺。





健身必備食材輕鬆備妥

隨著大眾對於健康飲食的重視，許多減脂運動族群與家庭主婦也開始習慣在Uber Eats上下單採買好市多的優質高蛋白生鮮，其中熱銷冠軍由方便好料理的冷凍蝦仁奪得，另外冷凍鮭魚、冷凍金目鱸魚排、冷凍豬梅花火鍋片與冷凍綜合莓果也通通高居排行榜前五名，讓大家每天都能輕鬆為全家人張羅營養美味的晚餐。



▲熱銷第一的好市多科克蘭冷凍蝦仁，免去殼去沙筋，是健康飲食與減脂必備食材。





補貨狂人與省錢大作戰

這份年度數據裡最狂的補貨王是來自高雄大順店的會員，一年下來居然下單高達237次且累計消費63萬元，幾乎每一單都必買美味的大烤雞，即日起至7月19日平台也推出超殺活動，新用戶消費滿1099元折150元，一般用戶輸入歡慶樂週年折扣碼滿3488元享88折，最高折500元且兩者皆享免運費。



▲石安牧場日式茶碗蒸是北部最愛即食補給，低卡又含優質蛋白質，是上班族的健康點心。

Uber Eats 好市多週年慶限定活動整理

活動期間：即日起至 2026 年 7 月 19 日止

好市多新客專屬優惠：首次訂購好市多生鮮雜貨，消費滿 1099 元折 150 元，並享 0 元外送費與免服務費。

全用戶回饋好康：輸入優惠碼「歡慶樂週年」，消費滿 3488 元可享 88 折優惠，單筆最高現折 500 元，並享有 0 元外送費與免服務費。

專區滿額加碼折：於指定專區訂購品項滿 1688 元，可再折抵 180 元。





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