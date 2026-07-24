萊爾富爆量芒果剉冰！倒滿愛文芒果果粒才69元，芋頭果昔買一送一消暑喝。

萊爾富又出招了！全新芒果粒粒煉乳剉冰一開賣就爆紅，爆量愛文芒果果粒優惠一杯才69元。編輯 鄭雅之 表示，果昔有第二杯半價、買一送一先來喝。

天氣熱到讓人完全提不起食欲，這時候最需要來點涼爽又解熱的超商輕食拯救好心情。萊爾富這次特別針對夏日推出多款消暑冰品與清爽輕食，不僅有滿滿果實的芒果剉冰，還有爆款果昔第二杯半價與涼麵超值組合，讓大家花小錢就能吃得超滿足。

▲Hi café芒果粒粒煉乳剉冰搭配特色果昔，爆量芒果果肉與香濃煉乳完美融合，帶來最療癒的夏日消暑體驗。 ▲果C果昔如蕉似妻搭配雪糕展現豐富層次，全系列19款果昔享有第二杯5折優惠，是超商消暑必喝清單。





爆量芒果剉冰優惠價才69元

今年最吸引人的重頭戲莫過於充滿果香的消暑冰飲，這次推出帶有濃郁台灣味的「芒果粒粒煉乳剉冰」，每一口都能吃到飽滿果肉與甜香煉乳。另外還有名字超可愛的「如蕉似妻」果昔，將香蕉與草莓現打混搭煉乳，口感宛如香濃聖代般療癒，讓人一喝就愛上。

▲Hi café芒果粒粒煉乳剉冰鋪滿香甜愛文芒果果粒，淋上濃醇飛燕煉乳，一口吃到豐富果肉口感超滿足。





芋頭系列果昔買一送一

除了新口味之外，全系列19款果C果昔通通享有第二杯半價好康。芋頭控更是不能錯過「芋仔憨吉」與「芋頭戀乳」的買一送一活動。如果想當正餐享用，購買「嘉義涼麵」或「椒香蔥油涼麵」等指定商品，再加購果昔就能享有99元超值價，兼顧美味與飽足感。

▲萊爾富果C果昔推出如蕉似妻新口味，將台灣香蕉與酸甜草莓現打混搭，搭配GODIVA雪糕享超值組合優惠價。





清爽搖搖杯沙拉49元開吃

想維持體態的朋友也有豐富的輕食選擇，全新的「蘋安火腿搖搖杯」與「地瓜彩蔬沙拉盒」等輕食只要49元起，搭配醬包或香蕉還可以各折10元。另外綁定行動支付消費還能享有現折10%優惠，輕鬆替日常開銷省荷包，不管是上班族還是學生族都能開心享受夏日清爽提案。

▲萊爾富推出多款夏日限定新品，包含芒果粒粒煉乳剉冰、如蕉似妻果昔與多款搖搖杯沙拉，搭配超值組合價與醬包折價優惠，打造豐富清爽的消暑提案。



萊爾富「芒果粒粒煉乳剉冰」新品

售價：特價69元，原價85元。





萊爾富消暑優惠

果C果昔全系列優惠：全系列19款果C果昔享第二杯5折。

芋頭控專屬優惠：芋仔憨吉與芋頭戀乳享買一送一。

涼麵果昔組合價：購買嘉義涼麵、椒香蔥油涼麵或特重系列涼麵任一品項，加購79元系列果C果昔，享超值合購價99元。

甜點控組合優惠：如蕉似妻果昔搭配 GODIVA 榛果蓉白巧克力流心雪糕，超值組合價159元。

輕食沙拉折價：購買沙拉搭配凱薩或和風醬包現省10元，加購單支香蕉再省10元。

行動支付回饋：即日起至2026年12月31日，於全台萊爾富門市使用 iPASS MONEY APP 綁定聯邦銀行信用卡付款，享筆筆現折10%優惠，等同打9折。

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