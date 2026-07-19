吉伊卡哇杯買一送一！7-11飲料第二杯0元，吉伊卡哇加價購27款超萌。

吉伊卡哇飲料杯超萌！7-ELEVEN這次再度引爆粉絲的少女心，為了慶祝超萌的吉伊卡哇動畫電影即將在全台大螢幕上映，特別集結多款熱門角色，在全台門市熱烈推出限定版的手搖飲主題杯。現場不僅有抽抽樂雙件最低0元與買1送1等飲品好康，還有各式各樣讓荷包失守的集點周邊，更有打卡送限量精美小卡的活動，讓粉絲就近開喝搶好康。



▲全台小七門市換上超萌吉伊卡哇聯名杯，買指定飲品還能參加飲料抽抽樂活動。

▲造型軟式地墊擁有精緻可愛圖樣與密集防滑紋理，讓粉絲腳踏舒適又能美化空間。





限量吉伊卡哇杯！飲料抽抽樂第二杯0元

這次超商特別讓旗下的人氣現調手搖飲換上新衣服，把最可愛的吉伊卡哇、小八貓、兔兔等主角一次集結在限定杯身上，讓人拿在手上就覺得超級治癒。消費者只要在活動期間購買指定的飲品，任選2件就能參加歡樂的飲料抽抽樂活動，最低竟然只要0元就能帶回家，還有多款超人氣的果茶與冰沙，限時加碼買1送1或買2送2的超值好康。



▲7-ELEVEN推出吉伊卡哇劇場版人魚島的秘密手搖飲聯名主題設計杯。





吉伊卡哇集點！限定門市打卡送好禮

緊接著登場的吉伊卡哇全店精品集點活動更是重頭戲，推出包含趴姿玩偶、盲盒、睡燈、隨身包包、甚至是實用的保溫杯等多款吸睛好物，滿足大家的收藏慾望。為了讓大家拍得過癮，台北、台中與高雄更打造了期間限定的主題包店，只要在現場拍照打卡並公開分享到社群，就能免費領取每店限量的精美膠捲風小卡一張。



▲全店精品集點活動推出超吸睛的毛絨室室內拖鞋，小可愛萌萌大臉療癒感滿分。





週末優惠！咖啡冰品買一送一

除了令人瘋狂的吉伊卡哇系列，門市更在週末推出限時3天的超值五六日活動。內容包含熱銷的風味拿鐵第2杯只要10元，還有西西里檸檬氣泡咖啡等指定風味飲品任選2杯99元，以及青梅冰茶買2送2等超劃算組合。現場連同進口無糖咖啡、果實冰，甚至是指定款的熱門泡麵也都有買1送1優惠，絕對是週末囤貨的絕佳時機。



▲吉伊卡哇全新全店精品集點活動搶先暖身，不可思議茶BAR驚喜推出聯名設計杯。

▲多種排列方式的吉伊卡哇六角壁磚拼圖，特殊膠面設計讓粉絲自由組合佈置。

7-11 吉伊卡哇主題杯與抽抽樂

7月22日起購買指定飲品，任選2件最低0元起。

7月24日至7月26日：CITY TEA杏仁豆腐冰沙買1送1、懷舊鳳梨冰買1送1、香鑽水果茶買2送2、愛文芒果冰青茶2杯120元。

7月22日至7月24日：不思議茶BAR芭雷夢青茶/烏龍茶買2送2。

限定主題店打卡送禮：於台北捷盟門市、台中鑫華鑫門市、高雄高昇門市進行主題包店，打卡上傳社群並公開分享，即可領取特典膠捲風小卡一張，每店限量1000張。





7-11週末優惠

超值五六日限定活動：7月17日至7月19日

優惠內容：享CITY CAFE奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元；西西里檸檬氣泡咖啡、真果芭樂氣泡咖啡任選2杯99元；榛果摩卡高蛋白拿鐵特價59元；CITY TEA青梅冰茶買2送2；CITY PEARL黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元。另有UCC無糖咖啡、森永葡萄果實冰買2送2；農心海鮮味烏龍麵、味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1。





7-11吉伊卡哇精品集點 活動資訊

門市快閃購：2026年7月22日 15點00分起至2026年9月1日 23點59分止（當筆消費不限金額，報會員手機號碼即可直接加價購）。

集點商品：

趴姿玩偶盲盒：加價購 199 元/款

雲睡眠燈盲盒：加價購 199 元/款

渾圓杯鈦陶瓷（770ml）：加價購 899 元/款

純透渾圓杯（880ml）：加價購 799 元/款

餐墊餐具組：加價購 299 元/款

花園鞋（尺寸36、38、40）：加價購 499 元/款

室外拖鞋（尺寸36、38、40）：加價購 499 元/款

毛絨室內拖鞋：加價購 699 元/款

手提斜背包：加價購 599 元/款

曬娃雙面斜背包：加價購 449 元/款

曬娃手提包：加價購 449 元/款

迷你拼圖（80片）：加價購 360 元/款

六角壁磚拼圖（56片）：加價購 245 元/款

雙面戴牛仔漁夫帽：加價購 390 元/款

吉伊卡哇地墊：加價購 169 元/款

美人魚浴巾：加價購 389 元/款

造型軟式地墊：加價購 149 元/款

寬版短T：加價購 390 元/款

寬版口袋膠章短T：加價購 390 元/款

伸縮票卡零錢包：加價購 199 元/款

吉伊卡哇保溫杯：加價購 399 元/款

束口水桶包：加價購 459 元/款

吉伊卡哇後背包：加價購 699 元/款

雙層零錢包：加價購 279 元/款

手機掛繩：加價購 229 元/款

伸縮票卡夾：加價購 179 元/款

荷葉邊購物袋：加價購 399 元/款





療癒小物新品很需要！

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看更多7-11吉伊卡哇精品集點

▲擁有精緻立體貼布的吉伊卡哇花園鞋與室外拖鞋，多種尺寸讓粉絲輕鬆收藏。

▲超實用吉伊卡哇渾圓杯鈦陶瓷與純透渾圓杯加價購登場，寬口防漏設計更安心。

▲方便隨身攜帶的吉伊卡哇餐墊餐具組，內含可反覆清洗的收納袋。

▲吸水性佳且背面防滑不傷地板的吉伊卡哇地墊，觸感柔軟舒適又能防潮氣。

▲雙層真空結構的吉伊卡哇保溫杯，擁有超強長效保冰與保溫功能。