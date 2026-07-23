不自我介紹也不留IG！韓國MZ世代改揪陌生人玩「警察抓小偷」，見面直接開跑的零壓力社交。

不用自我介紹與交代彼此的人生，玩完遊戲就說掰掰。編輯王瀅瀅表示，真的超適合下班後只想跑一跑的I人啊～

暮色低垂的韓國公園裡，最近常能看到一幅有趣的畫面。一群二三十歲的大人圍成一圈，簡單交代一下活動範圍跟「監獄」設在哪，下一秒直接在沙地跟樹叢間賣力狂奔！伴隨著「快跑啦」、「抓到你了」的尖叫跟大笑，有人就算摔倒弄得滿身泥巴，也玩得不亦樂乎。這可不是什麼快閃表演，而是最近在韓國年輕人之間紅透半邊天的夜間活動——「警察抓小偷」。



▲太陽西下後的首爾公園，一群身穿厚外套的二三十歲大人正頂著寒風圍圈，準備展開一場屬於大人的夜間追逐戰。

見面就開玩，玩完就散的零壓力社交

這股被簡稱為「警盜」的風潮，主要是在在地二手交易與社群平台Karrot，或是通訊軟體的開放聊天室發起的。跟平常那些要顧慮交際應酬、目的性超強的聚會不同，這種遊戲最大的亮點就是「大家都是陌生人」。現場根本不用尷尬自我介紹，也不問姓名、年齡或工作，做完伸展操直接分組開玩。盡情奔跑個兩小時，結束後大家互相道個辛苦就拍拍屁股各自回家。這種不需要花心思維持、完全沒有後續社交壓力的「鬆散關係」，剛好戳中了現代人既想有人陪、又怕社交疲乏的矛盾心理。

▲參加者多半是素未謀面的陌生人，不自我介紹也不留聯絡方式，見面做完暖身操就直接開玩。

白天當大人，下班當小孩

除了社交起來零負擔，能徹底甩開日常壓力、重溫小時候的快樂才是大家玩到停不下來的原因。天天面對日複一日的的生活，很多上班族跟年輕人下班後選擇放下手機，用最原始的奔跑來釋放壓力。就有專家分析，把童年遊戲重新包裝成一種「潮文化」，不僅展現了年輕人的幽默感，遊戲中的「匿名性」也讓人不用再偽裝或證明什麼。在這個有點冷漠的城市裡，大家因為一場追逐跟分著吃的小零食，反而找回了最純粹的快樂與溫度。

▲暫時放下工作包袱與手機，背上貼著扮演角色的紙條，即使在沙地上跌倒弄得滿身泥巴，也沉浸在重溫童年的快樂中。

免花大錢消費，專屬現代人的情感解藥

在人際關係複雜又容易社交疲倦的現在，這種「見面就玩、玩完掰掰」的童年遊戲，簡直是專屬現代人的精神避風港。它不需要昂貴的消費，也不用投入長期的感情成本，單純靠著奔跑的汗水與歡笑，就能在孤獨的都市生活裡帶來最簡單的溫暖。如果你最近也在人際關係裡感到有點喘不過氣，不妨也幫自己找個能大聲狂笑的「公園角落」，來試試這種專屬於現代人的紓壓解藥吧！

▲這場靠著奔跑汗水與分享零食建立的「鬆散社交」，成為現代人在孤獨都市裡最簡單的抒壓解藥。

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