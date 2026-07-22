尋回台港晨間記憶！台北凱撒王朝餐廳推出早安台港味，現蒸港點搭配經典台菜熱騰騰上桌。

台北凱撒王朝餐廳推出早安台港味，現蒸蝦餃皇與燒賣搭配經典台式熱炒，帶來全新晨間饗宴。資深編輯李維唐表示，這次台港風味碰撞讓早餐選擇更豐富，非常值得饕客親自體驗。

台北凱撒大飯店王朝餐廳推出全新晨間飲食企劃「王朝早安 當港點遇上台味」，將傳統道地的港式點心與深具在地情懷的台灣熱炒完美結合，為喜愛多元美食的饕客打造耳目一新的早晨用餐體驗。這項活動不僅打破傳統早餐與港式飲茶的界線，更將職人手作的精緻度融入晨間餐桌，讓人在陽光灑落的舒適空間裡，細細品嚐台港兩地飲食文化的火花碰撞。



▲週末限定「王朝早安」套餐每人320元起，可自由搭配主食、小吃與經典港點。圖／台北凱撒大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

職人現蒸港式點心，開啟濃郁港味晨間時光

這一次的晨間菜單特別強調新鮮與現做，由專業港點廚藝團隊每日嚴選食材，手作推出多款經典港式點心。從皮薄餡豐且滿載鮮美蝦仁的晶瑩蝦餃皇、香氣四溢的蟹黃蒸燒賣，到質地綿密且帶有濃厚臘香味的現蒸臘味蘿蔔糕，每一道菜色都經過精確的時間與火候控制，完美鎖住食材的鮮甜與軟嫩口感。當熱氣騰騰的蒸籠在桌上打開，蒸氣夾帶陣陣麵香與肉香飄散開來，讓造訪王朝餐廳的賓客能以最地道的港仔風味開啟活力充沛的一天。



▲精選古早味台式主食與現蒸港點，交織出兼具傳統與現代的晨間饗宴。圖／台北凱撒大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

經典在地台味熱炒，帶來熟悉且豐厚的土地溫暖

除了令人垂涎的港式蒸點之外，王朝餐廳更特別加入多道深具台灣在地特色的熱炒菜餚，滿足偏好熱騰騰鹹香口感的饕客需求。廚師團隊選用台灣在地產地直送的時令蔬菜與鮮美肉品，以大火快炒鎖住食材甜味，推出包含台式九層塔炒蛤蜊、經典客家炒肉絲以及香氣濃郁的古早味紅燒肉等靈魂台菜。這些熱炒菜餚鹹香適中且層次豐富，不僅能搭配香濃白米飯一同享用，更與清爽的港式點心形成絕佳對比，讓晨間餐桌呈現出豐富多變的飲食地貌。



舒適空間與限時超值體驗，聚會與獨享的優質首選

為了讓廣大消費者能夠輕鬆享受這場台港美食饗宴，台北凱撒大飯店王朝餐廳特別提供極具吸引力的體驗方案，讓不管是早起尋找美食的上班族、親友聚會，或是喜愛慢活享用晨餐的民眾都能盡情滿足。王朝餐廳擁有優雅寬敞的用餐環境與貼心無微不至的服務品質，讓賓客在品嚐美食的同時，也能享受一段從容不迫的晨間時光。這次活動為限時登場，邀請所有對美食有堅持的讀者親自蒞臨體驗，感受港式風味與台式熱炒交織而成的極致美味。

▲台北凱撒王朝中餐廳推出「王朝早安」晨間盛宴，提供親民精緻的台港美味。圖／台北凱撒大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理







王朝早安 當港點遇上台味

供應時間：每週六、日上午10:00至下午14:30。

消費方式與價格：每人套餐最低320元起，可額外加購其他品項。

套餐內容（以下四類各任選一款）：

主食（三選一）：台式米粉湯、香菇肉粥、乾炒豬肉河粉。

開胃小菜：燒焦皮蛋凍、冰梅釀番茄、醋溜雲耳、秘製無花果、順德嗆魚皮。

特色台式小吃：古早味白菜滷、蠔油芥藍、清炒高麗菜、白切豬頭肉、燒烤高粱酒香腸。

經典港點：蘿蔔絲酥餅、原味小籠包、蜜汁叉燒酥、松露鮮蝦餃、魚子蒸燒賣、蠔油叉燒包、梅汁蒸排骨、蠔油炆鳳爪。





平日午餐限定「港點自由配」活動

供應時間：週一至週五上午11:30至下午14:30。

優惠方案（加贈楊枝甘露或椰汁西米露甜品一份）：

3道方案：480元。

5道方案：680元。

7道方案：880元。

精選12道港點內容：松露鮮蝦餃、魚子蒸燒賣、香茵魚翅餃、蠔油叉燒包、梅汁蒸排骨、蠔油炆鳳爪、蘿蔔絲酥餅、蜜汁叉燒酥、葫蘆鹹水餃、脆皮馬蹄條、日式炸麻糬、臘味蘿蔔糕。





台北凱撒大飯店 王朝餐廳

地址：台北市中正區忠孝西路一段38號2樓

電話：02-2311-5151

官方網站：https://taipei.caesarpark.com.tw/

除了台北凱撒王朝餐廳的特色早點，大台北地區還有許多不可錯過的飯店美食等待饕客發掘

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