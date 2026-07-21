暑假吃到飽再加碼！士林萬麗海鮮盛宴大升級，鱈場蟹腳活鮑魚與日系慢活下午茶全面開吃。

暑假到了，想找頂級吃到飽聚餐嗎？資深編輯李維唐表示，這次台北士林萬麗酒店士林廚房的海鮮盛宴升級，不只保留位上尊榮感，還加入日系慢活下午茶，是極具高CP值的奢華首選！

炎炎夏日正是闔家大小與親朋好友相聚大啖海鮮的好時機。座落於綠意環繞環境中的台北士林萬麗酒店，館內1樓著名的士林廚房全日自助餐廳，為了滿足饕客對頂級食材的渴望，宣布即日起正式啟動全新海鮮盛宴餐檯升級計畫，從位上精緻料理到自助餐檯的嚴選海陸陣容皆全面升級，為台北市的夏日吃到飽市場注入強烈話題。

▲台北士林萬麗酒店士林廚房升級海鮮盛宴餐檯，無限供應松葉蟹與各式澎湃海味。 圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理



頂級位上料理尊榮上桌，平日饗用鱈場蟹腳與南非活鮑魚

這次士林廚房以高質感海鮮作為主題靈魂，著重於呈現食材本質的鮮甜與精緻擺盤。平日午晚餐時段每位1580元加10%，凡到場用餐的賓客皆可直接享有主廚精心準備的半隻鱈場蟹腳以及南非活鮑魚位上料理各乙份，讓桌邊用餐體驗瞬間提升。除了位上佳餚，自助餐檯更提供松葉蟹與鮮美扇貝等深受大眾喜愛的海味項目無限量取用。針對熱愛高檔肉品與極致海鮮的食客，假日午晚餐時段每位1680元加10%，料理內容再次加碼，推出龍蝦與海大蝦位上料理，餐檯同步進階提供北海道生食級干貝、鮮甜海蝦以及現場切片的香濃和牛，不論偏好澎湃海味還是頂級肉食，都能在此獲得飽足與層次豐富的雙重味蕾享受。

▲平日午晚餐位上尊榮料理主打半隻鱈場蟹腳與鮮美南非活鮑魚。 圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理

週末午後日系慢活下午茶，悠閒享受愜意百匯時光

除了午晚餐時段的重磅海陸饗宴外，士林廚房同時針對喜愛慢步調生活型態的族群，推出了全新的週末午後慢活下午茶。每週六與週日下午15點至17點限時供應，每人僅需980元加10%起即可輕鬆入場。下午茶餐檯靈感汲取自日系精緻飲食文化，特別備妥現切爐烤牛肉、極鮮現切生魚片、各式手作握壽司、現烤熱騰騰披薩與經典義大利麵，搭配豐富繽紛的手作甜點與嚴選特調飲品，完美打破傳統下午茶僅有甜食的刻板印象，成為週末假期姊妹淘約會與家庭聚餐的理想好去處。

▲日系主題餐檯嚴選現切生魚片與炙燒握壽司，為下午茶與百匯時光增添多元選擇。 圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理



經典招牌窯烤片皮鴨，現場刀工片鴨演繹五星級風味

親友聚餐時除了自助百匯，絕不能錯過招牌窯烤片皮鴨二吃四人饗宴。該款片皮鴨嚴選優質櫻桃鴨並以高溫窯爐用心炙烤，皮薄金黃香脆且肉質多汁鮮嫩，搭配主廚現場親自展現的片鴨秀，視覺與香氣同步綻放。第二吃還可依照個人口味選擇湯頭濃郁回甘的鹹菜燉鴨湯或是香氣逼人的京醬爆鴨架，為聚會帶來極致滿足的五星級饗宴體驗。

▲招牌窯烤片皮鴨嚴選優質櫻桃鴨高溫炙烤，外皮金黃香脆且肉質鮮嫩多汁。 圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理









台北士林萬麗酒店「士林廚房」

地址：臺北市士林區中山北路五段470巷8號

電話：(02)8861-2389

士林廚房海鮮盛宴（平日午晚餐，每位1,580元+10%）： 享半隻鱈場蟹腳及南非活鮑魚位上料理各乙份，餐檯無限供應松葉蟹與扇貝等海味食材。

士林廚房海鮮盛宴（假日午晚餐，每位1,680元+10%）： 享龍蝦與海大蝦位上料理各乙份，餐檯加碼無限供應北海道生食級干貝、鮮甜海蝦與現場切片和牛。

週末午後慢活下午茶（每位980元+10%起）： 提供日系主題百匯，包含現切爐烤牛肉、現切生魚片、手作握壽司、現烤披薩、義大利麵、多款手作甜點與嚴選飲品。

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