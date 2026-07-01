肉控必吃！台北花園大酒店平日899元肋眼牛排吃到飽，再加碼吃主廚特製燒肉。

炎炎夏日正是聚餐好時機。台北花園大酒店饗聚廚房自2026年7月20日起推出肉饗美食節，以肋眼牛排與世界燉肉為主角，搶攻暑期餐飲商機。對此資深編輯李維唐表示，主題式肉食活動結合異國風味與現場互動服務，不僅能有效提升消費者的聚餐意願，更是今年夏季不容錯過的飯店吃到飽亮點。

炎炎夏日正是與親朋好友相聚大口吃肉的絕佳時機。坐落於萬華與西門商圈的台北花園大酒店，以獨特的在地文化與熱情款待聞名。旗下深受饕客喜愛的饗聚廚房，將於2026年7月20日至9月30日隆重推出期間限定的「肉饗美食節Meat Me」主題活動。這場專為肉食愛好者量身打造的豪邁盛宴，匯集了歐陸燉肉、美式燒烤、日式鍋物及亞洲特色料理等多國美饌，讓人彷彿用舌尖展開一場環遊世界的美味冒險。無論是平日午晚餐或是假日下午茶，成人每位只要899元起加10%，即可盡情無限享用豐盛的百匯餐檯，滿足對頂級肉品的無限渴望。

▲台北花園大酒店饗聚廚房自2026年7月20日至9月30日推出肉饗美食節，以大口吃肉為主題，匯集歐陸燉肉、美式燒烤、日式鍋物及亞洲特色料理等多國美饌，打造期間限定的豪邁肉食饗宴。圖／台北花園大酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



嚴選世界肉食文化帶來極致視覺與味蕾雙重饗宴

走進餐廳，首先映入眼簾的是令人垂涎三尺的熱食區，空氣中瀰漫著濃郁的肉香。主廚團隊以世界各地的肉食文化為靈感，精心烹調出多款經典異國料理。匈牙利牛頰肉選用軟嫩的牛頰部位，融入紅酒、番茄與多種香料，經過長時間慢火細細燉煮，讓每一纖維都充分吸飽醬汁精華，達到入口即化的神級口感。法式香橙烤鴨則展現了法式料理的優雅與細膩，主廚用新鮮柳橙汁與特製香料將鴨肉醃漬入味，再送入高溫烘烤，烤至外皮金黃酥脆，切開時鴨肉鮮嫩多汁，酸甜的果香與豐腴的油脂香氣在口中完美交織，讓人一吃就上癮。喜愛日式風味的讀者更不能錯過日式豚肉壽喜燒，鮮嫩的豬肉片搭配洋蔥、豆腐與時蔬，在鹹甜交融的日式特製醬汁中熬煮，襯托出肉質最純粹的鮮甜口感。

▲台北花園大酒店饗聚廚房開放廚房現切區提供爐烤肋眼牛排，嚴選優質牛肉以低溫慢烤方式鎖住肉汁，現切上桌時仍保有鮮嫩多汁口感與豐富油脂香氣，每一口皆展現牛肉最純粹的濃郁風味。圖／台北花園大酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

現切區頂級肋眼牛排與德式豬腳展現豪邁肉食魅力

除了熱騰騰的燉煮料理，開放廚房現切區更是這場美食節的靈魂所在。深受肉食控追捧的爐烤肋眼牛排，嚴選高品質牛肉，採用低溫慢烤方式精準鎖住飽滿肉汁。當廚師在餐檯前現切上桌時，那帶有粉嫩色澤的斷面與豐富的油脂香氣撲鼻而來，每一口都能品嚐到牛肉最原始、最濃郁的極致風味。旁邊還有外皮烤得嘎嘣脆、肉質紮實有彈性的德國豬腳與香料肉腸，完美呈現德式經典肉食文化的豪邁與爽快。冷菜區的精采程度也不遑多讓，燻香甘蔗雞遵循傳統工法燻製，肉質細嫩之餘，更帶有淡淡的甘蔗煙燻香氣，令人回味無窮。搭配酸辣鮮甜交織的泰式涼拌木瓜，清爽開胃的口感正好為豐富的肉食饗宴帶來完美的平衡。

▲台北花園大酒店肉饗美食節活動期間假日午餐及晚餐時段推出桌邊手搖鈴限定料理，爐烤阿根廷青醬豬梅花，以阿根廷經典青醬融合香芹、大蒜及橄欖油調製，搭配鮮嫩豬梅花肉，展現濃厚南美料理風情。圖／台北花園大酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



假日加碼主廚精選主餐與桌邊手搖鈴料理驚喜連連

若選擇在假日午晚餐時段前來用餐，體驗將會更加升級。每位成人不僅能享用自助餐檯，還能額外獲贈主廚精選主菜三選一，包含了說明太子雞肉串、西班牙蒜味炒海鮮以及超人氣的美式BBQ豬肋排。這道美式BBQ豬肋排由主廚反覆刷上特製醬汁細心烤製，骨肉輕易分離，軟嫩多汁且香氣四溢。更令人驚喜的是假日限定的桌邊手搖鈴料理，當鈴聲響起，服務生便會送上爐烤阿根廷青醬豬梅花，將經典的阿根廷青醬融合香芹、大蒜與橄欖油調製，搭配鮮美帶有嚼勁的豬梅花肉，大口咬下，濃厚的南美洲風情瞬間在舌尖炸開。到了9月25日至9月28日的中秋節與教師節連假期間，餐廳更貼心推出節慶限定秘製燒肉佐新鮮生菜，直接將充滿儀式感的燒烤文化搬上餐桌，營造濃郁的過節歡聚氛圍。

▲台北花園大酒店肉饗美食節活動期間假日午、晚餐每位成人再加贈主廚精選主菜三選一，包括明太子雞肉串、西班牙蒜味炒海鮮及美式BBQ豬肋排等人氣料理。圖／台北花園大酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

特色啤酒無限暢飲與懷舊艋舺冰果室打造完美結尾

大口吃肉的同時，自然少不了沁涼的飲品相伴。活動期間餐檯同步供應多款國內外特色啤酒無限暢飲，讓賓客可以一口經典肉食、一口沁涼啤酒，享受最極致的暢快感。當正餐享用完畢後，甜點區還準備了充滿趣味的日式手作三笠燒體驗，以及深受大人小孩喜愛的艋舺冰果室主題區。這裡提供多款懷舊冰品與豐富的特色配料，讓大家可以隨心所欲調配專屬的復古剉冰，為這場豐盛又滿足的盛夏肉食饗宴劃下甜蜜且沁涼的句點。天成飯店集團品牌行銷公關行銷長趙芝綺也表示，近年主題肉食活動深受市場青睞，本次活動集結多元國度的經典料理與互動式服務，期盼能讓客人在熱鬧的氛圍中大飽口福，盡情享受盛夏的歡聚食光。

▲台北花園大酒店肉饗美食節甜點區則推出日式手作三笠燒體驗，現做鬆軟餅皮，由賓客親手搭配紅豆泥、奶油及多款配料自由組合，打造專屬甜點風味，為豐盛肉食饗宴增添互動樂趣與甜蜜收尾。圖／台北花園大酒店提供；窩客島編輯李維唐整理











肉饗美食節 Meat Me

活動時間：2026年7月20日至9月30日止

專屬餐飲優惠

平日午餐、晚餐及假日下午茶：成人每位899元+10%，可無限享用豐盛百匯餐檯，並加贈桌邊手搖鈴限定料理「爐烤洋蔥豬里肌」。

假日午餐及晚餐時段：成人每位1099元+10%，除自助餐檯外，加碼贈送主廚精選主菜三選一（明太子雞肉串、西班牙蒜味炒海鮮、美式BBQ豬肋排）。

假日下午茶加購好康：享主餐加購優惠價每份99元+10%（原價每份380元+10%），並加贈桌邊手搖鈴限定料理「爐烤阿根廷青醬豬梅花」。

中秋與教師節連假限定：9月25日至9月28日期間，加碼供應節慶限定秘製燒肉佐新鮮生菜。

會員點數回饋：消費可累積 Cosmos CLUB 會員點數。

嚴選餐檯特色菜單

冷盤前菜：燻香甘蔗雞、歐風冷肉起司盤、和風洋蔥燻鮭魚、日式烤鯖魚、冰梅蟹味棒春捲、地中海水果洋芋沙拉、泰式涼拌木瓜

熱食美饌：匈牙利牛頰肉、法式香橙烤鴨、椒鹽鮮蟹、塔香三杯淡菜、辣味蕃茄牛肚、日式豚肉壽喜燒、地中海鐵鍋燉鮮魚、蕈菇香料奶油咖哩雞、美式焗烤培根白花椰

開放廚房現切區：爐烤肋眼牛排、德國豬腳與香料肉腸、爐烤鮮時蔬

湯品與甜點：啤酒切達起司濃湯、萬華蘿蔔排骨湯、日式手作三笠燒、艋舺冰果室主題區懷舊冰品

暢飲系列：活動期間同步供應多款各國特色啤酒無限暢飲（未滿18歲禁止飲酒）

台北花園大酒店 饗聚廚房

店家地址：台北市中正區中華路二段1號

訂位專線：(02)2312-1000

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