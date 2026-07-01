肉控必吃！台北花園大酒店平日899元肋眼牛排吃到飽，再加碼吃主廚特製燒肉。

炎炎夏日正是聚餐好時機。台北花園大酒店饗聚廚房自2026年7月20日起推出肉饗美食節，以肋眼牛排與世界燉肉為主角，搶攻暑期餐飲商機。對此資深編輯李維唐表示，主題式肉食活動結合異國風味與現場互動服務，不僅能有效提升消費者的聚餐意願，更是今年夏季不容錯過的飯店吃到飽亮點。
炎炎夏日正是與親朋好友相聚大口吃肉的絕佳時機。坐落於萬華與西門商圈的台北花園大酒店，以獨特的在地文化與熱情款待聞名。旗下深受饕客喜愛的饗聚廚房，將於2026年7月20日至9月30日隆重推出期間限定的「肉饗美食節Meat Me」主題活動。這場專為肉食愛好者量身打造的豪邁盛宴，匯集了歐陸燉肉、美式燒烤、日式鍋物及亞洲特色料理等多國美饌，讓人彷彿用舌尖展開一場環遊世界的美味冒險。無論是平日午晚餐或是假日下午茶，成人每位只要899元起加10%，即可盡情無限享用豐盛的百匯餐檯，滿足對頂級肉品的無限渴望。
嚴選世界肉食文化帶來極致視覺與味蕾雙重饗宴
走進餐廳，首先映入眼簾的是令人垂涎三尺的熱食區，空氣中瀰漫著濃郁的肉香。主廚團隊以世界各地的肉食文化為靈感，精心烹調出多款經典異國料理。匈牙利牛頰肉選用軟嫩的牛頰部位，融入紅酒、番茄與多種香料，經過長時間慢火細細燉煮，讓每一纖維都充分吸飽醬汁精華，達到入口即化的神級口感。法式香橙烤鴨則展現了法式料理的優雅與細膩，主廚用新鮮柳橙汁與特製香料將鴨肉醃漬入味，再送入高溫烘烤，烤至外皮金黃酥脆，切開時鴨肉鮮嫩多汁，酸甜的果香與豐腴的油脂香氣在口中完美交織，讓人一吃就上癮。喜愛日式風味的讀者更不能錯過日式豚肉壽喜燒，鮮嫩的豬肉片搭配洋蔥、豆腐與時蔬，在鹹甜交融的日式特製醬汁中熬煮，襯托出肉質最純粹的鮮甜口感。
現切區頂級肋眼牛排與德式豬腳展現豪邁肉食魅力
除了熱騰騰的燉煮料理，開放廚房現切區更是這場美食節的靈魂所在。深受肉食控追捧的爐烤肋眼牛排，嚴選高品質牛肉，採用低溫慢烤方式精準鎖住飽滿肉汁。當廚師在餐檯前現切上桌時，那帶有粉嫩色澤的斷面與豐富的油脂香氣撲鼻而來，每一口都能品嚐到牛肉最原始、最濃郁的極致風味。旁邊還有外皮烤得嘎嘣脆、肉質紮實有彈性的德國豬腳與香料肉腸，完美呈現德式經典肉食文化的豪邁與爽快。冷菜區的精采程度也不遑多讓，燻香甘蔗雞遵循傳統工法燻製，肉質細嫩之餘，更帶有淡淡的甘蔗煙燻香氣，令人回味無窮。搭配酸辣鮮甜交織的泰式涼拌木瓜，清爽開胃的口感正好為豐富的肉食饗宴帶來完美的平衡。
假日加碼主廚精選主餐與桌邊手搖鈴料理驚喜連連
若選擇在假日午晚餐時段前來用餐，體驗將會更加升級。每位成人不僅能享用自助餐檯，還能額外獲贈主廚精選主菜三選一，包含了說明太子雞肉串、西班牙蒜味炒海鮮以及超人氣的美式BBQ豬肋排。這道美式BBQ豬肋排由主廚反覆刷上特製醬汁細心烤製，骨肉輕易分離，軟嫩多汁且香氣四溢。更令人驚喜的是假日限定的桌邊手搖鈴料理，當鈴聲響起，服務生便會送上爐烤阿根廷青醬豬梅花，將經典的阿根廷青醬融合香芹、大蒜與橄欖油調製，搭配鮮美帶有嚼勁的豬梅花肉，大口咬下，濃厚的南美洲風情瞬間在舌尖炸開。到了9月25日至9月28日的中秋節與教師節連假期間，餐廳更貼心推出節慶限定秘製燒肉佐新鮮生菜，直接將充滿儀式感的燒烤文化搬上餐桌，營造濃郁的過節歡聚氛圍。
特色啤酒無限暢飲與懷舊艋舺冰果室打造完美結尾
大口吃肉的同時，自然少不了沁涼的飲品相伴。活動期間餐檯同步供應多款國內外特色啤酒無限暢飲，讓賓客可以一口經典肉食、一口沁涼啤酒，享受最極致的暢快感。當正餐享用完畢後，甜點區還準備了充滿趣味的日式手作三笠燒體驗，以及深受大人小孩喜愛的艋舺冰果室主題區。這裡提供多款懷舊冰品與豐富的特色配料，讓大家可以隨心所欲調配專屬的復古剉冰，為這場豐盛又滿足的盛夏肉食饗宴劃下甜蜜且沁涼的句點。天成飯店集團品牌行銷公關行銷長趙芝綺也表示，近年主題肉食活動深受市場青睞，本次活動集結多元國度的經典料理與互動式服務，期盼能讓客人在熱鬧的氛圍中大飽口福，盡情享受盛夏的歡聚食光。
肉饗美食節 Meat Me
活動時間：2026年7月20日至9月30日止
專屬餐飲優惠
- 平日午餐、晚餐及假日下午茶：成人每位899元+10%，可無限享用豐盛百匯餐檯，並加贈桌邊手搖鈴限定料理「爐烤洋蔥豬里肌」。
- 假日午餐及晚餐時段：成人每位1099元+10%，除自助餐檯外，加碼贈送主廚精選主菜三選一（明太子雞肉串、西班牙蒜味炒海鮮、美式BBQ豬肋排）。
- 假日下午茶加購好康：享主餐加購優惠價每份99元+10%（原價每份380元+10%），並加贈桌邊手搖鈴限定料理「爐烤阿根廷青醬豬梅花」。
- 中秋與教師節連假限定：9月25日至9月28日期間，加碼供應節慶限定秘製燒肉佐新鮮生菜。
- 會員點數回饋：消費可累積 Cosmos CLUB 會員點數。
嚴選餐檯特色菜單
- 冷盤前菜：燻香甘蔗雞、歐風冷肉起司盤、和風洋蔥燻鮭魚、日式烤鯖魚、冰梅蟹味棒春捲、地中海水果洋芋沙拉、泰式涼拌木瓜
- 熱食美饌：匈牙利牛頰肉、法式香橙烤鴨、椒鹽鮮蟹、塔香三杯淡菜、辣味蕃茄牛肚、日式豚肉壽喜燒、地中海鐵鍋燉鮮魚、蕈菇香料奶油咖哩雞、美式焗烤培根白花椰
- 開放廚房現切區：爐烤肋眼牛排、德國豬腳與香料肉腸、爐烤鮮時蔬
- 湯品與甜點：啤酒切達起司濃湯、萬華蘿蔔排骨湯、日式手作三笠燒、艋舺冰果室主題區懷舊冰品
- 暢飲系列：活動期間同步供應多款各國特色啤酒無限暢飲（未滿18歲禁止飲酒）
台北花園大酒店 饗聚廚房
店家地址：台北市中正區中華路二段1號
訂位專線：(02)2312-1000
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