2026波隆那插畫展！華山波隆那插畫展連逛2館，四大主題展區一次看。

插畫迷必衝！2026波隆那插畫展在華山連2館展出，編輯鄭亦庭表示：打造超可愛企鵝、大熊打卡點，也適合帶小孩來逛。

2026波隆那插畫展在華山！有著「插畫界奧斯卡」之稱的《波隆那世界插畫大獎展》，即日起至9月28日在華山西4館、西5館連兩館展出，本次華山波隆那插畫展集結全球78位藝術家、共390幅作品，規劃四大主題展區，帶領大眾了解多元的當代插畫，非常適合爸媽帶小朋友、或跟親友一起來，沈浸在充滿童趣的插畫世界中，暑假華山展覽開逛。



▲2026波隆那世界插畫大獎展即日起在華山連兩館展出，四大主題展區一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲插畫迷衝華山！被譽為插畫界奧斯卡美譽的「波隆那插畫展」，今年於華山展出390幅作品，也適合親子一起來逛。(攝影：鄭亦庭)





華山波隆那插畫展四大主題展區

▲華山波隆那插畫展將觀展體驗規劃成一段探索旅程，打造四大主題展區。(攝影：鄭亦庭)





華山波隆那插畫展

▲華山波隆那插畫展！第四展區「世界的故事」以開放的世界地圖、行李箱呈現，各國插畫家交織成巨大的敘事地圖。(攝影：鄭亦庭)





華山波隆那插畫展周邊必買

▲華山波隆那插畫展周邊必買！一系列、帆布袋、T恤、口袋杯等波隆那插畫展周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲2026波隆那世界插畫大獎展即日起在華山連兩館展出，四大主題展區一次看。(攝影：鄭亦庭)





華山波隆那世界插畫大獎展 展覽資訊

華山波隆那世界插畫大獎展 票價資訊

2026暑假必逛華山展覽、快閃店

本次華山波隆那插畫展以「透過插畫，看見想像與世界」為核心，將觀展體驗規劃成一段探索旅程，打造四大主題展區，第一展區「想像之門」展出龍、夜色、奇幻生物等充滿奇幻場景的插畫，帶領大家進入想像的世界，第二展區「生活的詩」則由插畫家以溫柔筆觸描摹關係、情感與時間，在家庭與童年記憶裡，關於媽媽、家、情緒以及那些說不出口的小小在意，都收納進圖像中，在展區中也跟巨型紅龍插畫牆、企鵝吃魚等療癒打卡點合照。走進第三展區「圖像實驗室」，就像進入白盒般的實驗空間，讓大家觀看插畫線條、色塊、材質等，發現圖像本身就能是一種思考與遊戲，第四展區「世界的故事」以遼闊的「世界地圖」呈現，展區中央以打開的行李箱為佈置，還有企鵝立牌可以打卡，展出來自不同國家、文化背景的作品，讓大小朋友觀看各國插畫作品。華山波隆那插畫展除了多幅插畫作品外，也將展出的插畫做成一系列周邊商品，從日常最實用的吸水杯墊、造型磁鐵、筆記本、兩用雨傘、帆布袋、T恤，到質感保溫瓶、隨行口袋杯以及大容量冰壩杯等生活小物，每個周邊都有這次波隆那插畫展的作品，此外，展區內每區都有集章處，讓你逛完展覽順路集出一張明信片。展覽日期：即日起9月28日（一）展覽時間：週一至週日 10:00－18:00（17:00 停止售票、入場）展覽地點：華山1914文化創意產業園區西4館、西5館(臺北市中正區梅花里八德路一段1號)一般票390元愛心票195元免票(未滿3歲兒童，需出示相關有效證件正本，由至少一位成人持票陪同入場)

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▲2026波隆那世界插畫大獎展即日起在華山連兩館展出，四大主題展區一次看。(攝影：鄭亦庭)

