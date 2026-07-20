UG買一送一！白桃烏龍 白桃奶茶3款新品開喝，再送鏡子吊飾。

手搖飲控準備開喝！編輯 鄭雅之 表示，UG白桃烏龍系列完美融合蜜桃香與茶韻，搭配科技感撕撕杯互動抽買一送一更增添午茶樂趣。
飲料控拼人品喝UG買一送一！UG在2026年夏季推出白桃烏龍系列飲品，主打香甜果香與厚實茶韻的完美結合。這次新品不僅帶來3款消暑茶飲，更在7月24日推出科技感十足的撕撕杯，只要撕開杯身就有機會抽中買一送一等限定好禮。會員在8月3日前購買指定組合還能現賺50點點數，甚至有機會把限量幻銀澎澎鏡子吊飾帶回家。
精選3款白桃茶飲風味大公開
這次的新品陣容非常堅強，喜愛純茶的人必點白桃烏龍純茶，天然蜜桃香氣伴隨回甘的茶湯，口感輕盈又解膩。奶茶愛好者則不能錯過白桃烏龍UG奶茶，滑順的乳香完美平衡了茶香與果香。另外還有白桃烏龍鮮奶茶，融入滿滿的國產鮮乳，醇厚乳香帶來極致圓潤的飽滿風味，每一口都讓人沉浸在幸福的午茶時光。
撕撕杯優惠喝買一送一
除了好喝的飲品之外，品牌更將杯身打造得如同外星極光般耀眼，金屬光澤搭配夢幻粉桃色調，拿在手上立刻成為全場焦點。最特別的是這次首度將互動遊戲藏進杯身，只要動手撕開指定區域，就有機會抽中免費飲品或是買一送一等限定好禮。加入會員購買新品，還有機會把實用又時尚的限量幻銀澎澎鏡子吊飾帶回家。
UG白桃飲料系列新品資訊
- 白桃烏龍純茶 50元。
- 白桃烏龍．UG奶茶 80元。
- 白桃烏龍．鮮奶茶 80元。
UG限定組合與優惠活動
- 桃氣滿滿組特惠
組合內容：白桃烏龍UG奶茶2杯，附贈白桃款雙杯保冷袋1個。
優惠價格：特價160元（原價167元）。
加碼活動：7月21日至8月3日期間，UG會員購買此組合可額外獲得會員點數50點，點數可累計，本活動不適用於外送平台。
- 白桃限定撕撕杯活動
活動期間：7月24日起至售完為止。
活動內容：撕開杯身指定區域，即有機會抽中免費飲品、買一送一等獎項。
兌換限制：中獎聯僅限門市臨櫃於隔次消費使用，不適用於線上平台與外送平台。
- 限量幻銀澎澎鏡子吊飾抽獎
活動期間：7月21日至8月31日。
活動內容：UG會員於門市現場掃碼驗證，或透過線上點單購買白桃系列任一品項，即可獲得1次抽獎資格，購買越多杯中獎機會越高。
飲料控的買一送一都要喝！
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