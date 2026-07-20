UG買一送一！白桃烏龍 白桃奶茶3款新品開喝，再送鏡子吊飾。

手搖飲控準備開喝！編輯 鄭雅之 表示，UG白桃烏龍系列完美融合蜜桃香與茶韻，搭配科技感撕撕杯互動抽買一送一更增添午茶樂趣。

飲料控拼人品喝UG買一送一！UG在2026年夏季推出白桃烏龍系列飲品，主打香甜果香與厚實茶韻的完美結合。這次新品不僅帶來3款消暑茶飲，更在7月24日推出科技感十足的撕撕杯，只要撕開杯身就有機會抽中買一送一等限定好禮。會員在8月3日前購買指定組合還能現賺50點點數，甚至有機會把限量幻銀澎澎鏡子吊飾帶回家。

▲於7月24日推出的白桃烏龍系列專屬撕撕杯，融入極光虹彩與未來美學設計，極具時尚科技感與收藏價值。 ▲於7月24日推出的白桃烏龍系列專屬撕撕杯，融入極光虹彩與未來美學設計，極具時尚科技感與收藏價值。





精選3款白桃茶飲風味大公開

這次的新品陣容非常堅強，喜愛純茶的人必點白桃烏龍純茶，天然蜜桃香氣伴隨回甘的茶湯，口感輕盈又解膩。奶茶愛好者則不能錯過白桃烏龍UG奶茶，滑順的乳香完美平衡了茶香與果香。另外還有白桃烏龍鮮奶茶，融入滿滿的國產鮮乳，醇厚乳香帶來極致圓潤的飽滿風味，每一口都讓人沉浸在幸福的午茶時光。

▲深受奶茶控喜愛的白桃烏龍UG奶茶與鮮奶茶，絲滑乳香完美揉合馥郁果香，每一口都能感受到厚奶交織出的醇厚層次感。





撕撕杯優惠喝買一送一

除了好喝的飲品之外，品牌更將杯身打造得如同外星極光般耀眼，金屬光澤搭配夢幻粉桃色調，拿在手上立刻成為全場焦點。最特別的是這次首度將互動遊戲藏進杯身，只要動手撕開指定區域，就有機會抽中免費飲品或是買一送一等限定好禮。加入會員購買新品，還有機會把實用又時尚的限量幻銀澎澎鏡子吊飾帶回家。

▲UG手搖飲限定的科技感撕撕杯，撕開杯身指定區域就有機會免費兌換幻銀澎澎鏡吊飾或買一送一等驚喜限定好禮。

UG白桃飲料系列新品資訊

白桃烏龍純茶 50元。

白桃烏龍．UG奶茶 80元。

白桃烏龍．鮮奶茶 80元。





UG限定組合與優惠活動

桃氣滿滿組特惠

組合內容：白桃烏龍UG奶茶2杯，附贈白桃款雙杯保冷袋1個。

優惠價格：特價160元（原價167元）。

加碼活動：7月21日至8月3日期間，UG會員購買此組合可額外獲得會員點數50點，點數可累計，本活動不適用於外送平台。





組合內容：白桃烏龍UG奶茶2杯，附贈白桃款雙杯保冷袋1個。 優惠價格：特價160元（原價167元）。 加碼活動：7月21日至8月3日期間，UG會員購買此組合可額外獲得會員點數50點，點數可累計，本活動不適用於外送平台。 白桃限定撕撕杯活動

活動期間：7月24日起至售完為止。

活動內容：撕開杯身指定區域，即有機會抽中免費飲品、買一送一等獎項。

兌換限制：中獎聯僅限門市臨櫃於隔次消費使用，不適用於線上平台與外送平台。





活動期間：7月24日起至售完為止。 活動內容：撕開杯身指定區域，即有機會抽中免費飲品、買一送一等獎項。 兌換限制：中獎聯僅限門市臨櫃於隔次消費使用，不適用於線上平台與外送平台。 限量幻銀澎澎鏡子吊飾抽獎

活動期間：7月21日至8月31日。

活動內容：UG會員於門市現場掃碼驗證，或透過線上點單購買白桃系列任一品項，即可獲得1次抽獎資格，購買越多杯中獎機會越高。





飲料控的買一送一都要喝！

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▲UG白桃烏龍系列飲品搭配專屬極光杯身，夢幻粉桃色調拿在手上立刻成為焦點，成功引爆辦公室下午茶的討論話題。 ▲盛夏必喝的清爽白桃烏龍純茶，天然蜜桃香氣伴隨溫潤茶韻，最適合手搖飲控消暑解膩。

▲UG全新上市的白桃烏龍系列等3款盛夏推薦新品，香甜果香結合回甘烏龍茶韻，帶來極致清爽的下午茶新選擇。