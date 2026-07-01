台北江浙菜名店上海鄉村推買1送1！東方Tapas拼盤配傳承43年經典烤方極致消暑。

台北老字號江浙菜上海鄉村驚豔轉型，今夏將傳統盆頭菜打造為東方Tapas，更祭出紅白酒買1送1限時好康。資深編輯李維唐表示，這種中式餐酒館的創新模式成功引領了夏日飲宴新風潮。

當盛夏的熱浪襲捲台北街頭，味蕾似乎也隨著氣溫升高而逐漸沉睡。此時，一場融合東方傳統底蘊與西方微醺情調的餐酒盛宴，正悄悄在城市角落寫下海派優雅交織的全新篇章。知名江浙料理品牌上海鄉村在今年夏天打破大眾對中式餐廳的刻板印象，別出心裁地將源自上海的「盆頭菜」文化，轉譯為如同西班牙小酒館靈魂般的「東方Tapas」概念，為饕客們在炎熱的季節裡提供一份舒心解方。

▲上海鄉村推出多款中式開胃菜與當令時蔬，為酷暑中食慾不振的饕客們提供完美的消暑解方。圖／上海鄉村提供，窩客島編輯李維唐整理



上海盆頭菜轉身東方Tapas，俱樂部拼盤驚豔饕客味蕾

走進全新開幕且鄰近台北車站的承德本家，明亮舒適且充滿現代社交感的空間讓人眼前一亮。這是品牌第三代薛峰繼帶領團隊寫下的新故事，在保有老字號傳統的同時，更注入了當代餐酒館的輕鬆節奏。過往在江浙餐館中作為序曲，預先烹製的小份量「盆頭菜」，如今在主廚的巧思下變身為共享的「俱樂部」拼盤。這盤要價508元的開胃組合，一口氣收納了寧式燻魚、脆皮素鵝與蟲草脆蜇頭三款經典。



寧式燻魚選用腥味淡雅的鱸魚，經由高溫炸收工序將鮮美牢牢鎖住，外酥內嫩且吸飽了鹹甜醬汁。脆皮素鵝則以金黃多汁的豆皮包裹香菇絲、豆乾絲與紅蘿蔔絲，展現不輸葷食的豐腴層次。特選海蜇品種製作的蟲草脆蜇頭，歷經1日走水工序，微酸醋香中帶著蟲草花的甘甜，爽脆無比。這三味在濃與淡、酥脆與柔嫩之間巧妙轉折，宛如一場精彩的味覺交響樂。另一道每份298元的「芋巢麻辣牛肚筋」，則將滷得入味且帶著淡淡花椒香的牛肚與牛筋，盛裝在油炸芋絲築成的金黃小巢中，酥鬆、柔韌與彈牙的立體口感在舌尖同時綻放。

▲全新演繹的俱樂部開胃拼盤包含寧式燻魚與脆皮素鵝等多款經典，在輕鬆氛圍中開啟一頓美好的飯局。圖／上海鄉村提供，窩客島編輯李維唐整理

尋覓綠竹筍的清甜本色，招牌干炸季節筍與蘿蔓葉蝦鬆一葉包鮮

隨著餐期推進，時令的鮮甜成為餐桌上的主角。長年熱銷的「干炸季節筍」每份558元，完美詮釋了夏天吃筍的最高境界。主廚將飽滿多汁的綠竹筍切塊下鍋炸香，再與分開高溫炸至薄如蟬翼、撒上薄糖的老鹹菜在鍋中輕拋混勻。入口時，老鹹菜的鹹甜與綠竹筍的清甜交織，白皙多汁的筍肉讓人一試難忘。



喜愛清爽口感的饕客更不能錯過每份468元的「蘿蔓葉蝦鬆」。這道菜極其考驗師傅的精湛刀工，將鮮蝦、豆薯等食材切成細丁後大火翻炒，完整保留了食材的鮮甜與鑊氣。用清脆的蘿蔓葉包裹入口，一葉之間盡是滿滿的鮮香，為浮躁的夏日帶來一抹綠意與清涼。

▲品牌長年熱銷的招牌干炸季節筍，將炸至透亮且薄如蟬翼的老鹹菜包裹著綠竹筍一同品嚐。圖／上海鄉村提供，窩客島編輯李維唐整理



鎮店烤方歷久彌新，傳承43年無香料慢火細滷的真功夫

在體驗了新穎的東方Tapas之後，餐桌上的重頭戲依然要回歸品牌歷經43年淬鍊的厚實底蘊。由創始人薛其尉於1982年創立的上海鄉村，歷經二代薛永祥的堅守，至今仍將「有家人的地方就是家鄉」的情感寄託於每道料理中。



每份598元的鎮店之寶「經典烤方」，完美演繹了江浙菜系中「㸆」的精妙工藝。主廚嚴選豬腹五花肉，精準控制肥瘦比例，堅持不添加任何香料，僅憑醬油、冰糖與雞骨等獨門秘方一同熬煮。歷經8小時的慢火細滷，讓滷汁精華徹底滲透至每一寸肉質肌理。上桌時的烤方色澤紅亮誘人，入口軟嫩即化、豐潤而不油膩，將上海菜味濃色艷的底蘊展現得淋漓盡致。

▲傳承超過40年的鎮店之寶經典烤方，完美演繹了上海菜慢火細滷且味濃色艷的頂級工藝。圖／上海鄉村提供，窩客島編輯李維唐整理

盛夏微醺盛宴限時開跑，紅白酒特調點購優惠串起歡聚時光

為了讓這場夏日餐敘更加完美，即日起至7月31日，上海鄉村旗下承德本家、天母別館、信義137、南京16等分店同步推出「微醺盛宴」活動。用餐點購精選紅酒、白酒或氣泡酒，週一至週四可享買1瓶送1瓶，週五至週日則享第2瓶半價優惠。



此外，在鄰近台北車站的承德本家分店內用點購「醺韻系列」特調，如帶有典雅香氣的桂花梅酒或烏龍茶梅酒，更可享有買2杯贈1杯的獨家好康。無論是老友敘舊、家族聚餐還是下班後的微醺時光，在輕鬆的節奏中點燃生活熱情，感受海派款待的浪漫與誠意。

▲微醺盛宴活動內用點購醺韻系列特調，可享有買2杯贈1杯的獨家限時優惠。圖／上海鄉村提供，窩客島編輯李維唐整理







上海鄉村 微醺盛宴

活動時間：即日起至7月31日

活動內容：內用點購精選紅酒、白酒或氣泡酒，週一至週四享買1瓶送1瓶，週五至週日享第2瓶半價優惠。承德本家分店內用點購「醺韻系列」特調，另享買2杯贈1杯優惠。

品嚐過創新的東方美饌之後，不妨讓我們繼續盤點各大餐飲品牌在今年夏天推出的限定強檔話題

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