台北雞湯火鍋推薦！忠孝新生新開店「鮑福記」推買一送一，一鍋四吃超過癮。

結合經典粵式吊湯與活鮑現撈的「鮑福記」，以精緻的一鍋四吃新法，為台北宵夜市場注入高質感的味覺新靈魂。編輯 鄭雅之 表示：超濃郁黃金雞湯光喝湯就超幸福的誒！

台北黃金雞湯火鍋又多一間！捷運忠孝新生站周邊近日新開一間以雞湯鮑魚火鍋為主打的「鮑福記」，試營運期間就造成火鍋控的討論，濃郁的黃金雞湯讓愛吃鍋、愛喝湯的饕客直呼過癮。更值得推薦的是「鮑福記」營業到凌晨1點半宵夜場，提供台北深夜聚餐的全新餐飲選擇。為了歡慶開幕祭出限時加購花膠買一送一的優惠，省錢吃奢華食材的小資族千萬不要錯過。

▲費時慢火熬煮的濃郁黃金上湯色澤金黃誘人，搭配肉質軟嫩去骨的精選玉米雞，每一口都能嚐到醇厚細緻的甘甜滋味。(攝影：鄭雅之) ▲招牌鮑魚雞湯火鍋套餐份量十足，搭配現撈海鮮拼盤與豐富鮮蔬，為火鍋控帶來精緻的海陸盛宴。(攝影：鄭雅之)





黃金雞湯搭配現撈活鮑魚

靈魂黃金雞湯的湯頭精選老母雞與金華火腿，經過大火慢燉與過濾，呈現無雜質的金黃色澤，入口醇厚而不膩口。店家在店內裝設水族箱，強調活體鮑魚現撈現煮，比起市面熟鮑魚，下鍋煮8分鐘的口感更加清甜彈嫩，搭配專人剝蝦與煮海鮮的桌邊服務，完美展現山海交融的鮮美。內用每桌至少點小份鮑魚雞湯，售價1680元就能吃到半隻玉米雞、兩顆鮑魚、鳳螺、白蝦和菜盤、薄荷葉，大份鮑魚雞湯則是有整隻玉米雞，其餘配料則是四人份，再單點其他肉片、火鍋料等就能飽到天靈蓋。

▲費時慢火熬煮的濃郁黃金上湯呈現誘人色澤，搭配肉質軟嫩去骨的精選玉米雞，每一口都是醇厚細緻的甘甜滋味。(攝影：鄭雅之)





一鍋四吃特色玩法超吸睛

這裡的用餐儀式感更是亮點，「鮑福記」推出全台獨創的一鍋四吃玩法。建議可以先品嚐純粹的濃郁雞湯，接著加入手工松露和牛滑等配點，第三吃則是台灣比較少見的將新鮮薄荷葉加入鍋中，或是放在碗中淋上熱湯享用，薄荷的清香搭配濃郁雞湯意外很搭。最後更有專人桌邊服務，幫忙煮手工拉麵，讓麵條吸飽精華湯汁，若想要奢侈一點的話，還能加點升級配上特色花膠，補充滿滿的膠原蛋白。

▲將新鮮薄荷葉涮入黃金雞湯中，是「鮑福記」一鍋四吃中的獨特吃法，為濃郁湯頭帶出清新草本香氣。(攝影：鄭雅之)





開幕限時花膠買一送一

除了火鍋之外，店內招牌熟食麻辣鳳爪也絕對不能錯過。這款經典小吃經特製椒麻醬悉心滷製，呈現香辣過癮且軟爛入味的滋味，搭配7月底前花膠買一送一的超值活動，讓饕客吃得滿足，餐後還能再用精緻的「燕窩金箔冰淇淋」清口，為這頓精緻的深夜饗宴畫下完美句點。

▲「鮑福記」不容錯過的招牌熟食麻辣鳳爪，經特製椒麻醬悉心滷製，香辣過癮且軟爛入味，是火鍋控開胃的絕佳選擇。(攝影：鄭雅之) ▲精緻的「燕窩金箔冰淇淋」選用頂級金絲燕窩，冰淇淋上點綴奢華金箔，是餐後清口解膩的必吃港式甜點。(攝影：鄭雅之)

鮑福記 鮑魚雞湯火鍋 店家資訊

營業時間：17:30～01:30（最後點餐時間為00:00）

電話：0989-399-778

地址：台北市中正區金山南路一段8號

備註：低消為每桌一份「小份鮑魚雞湯鍋」，用餐時間為120分鐘。





鮑福記 鮑魚雞湯火鍋 開幕優惠

開幕特惠，於7月15日至7月31日期間，凡點購「鮑福記」鍋物即可享加購花膠599元買1送1。





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▲專人貼心提供桌邊服務，將油花均勻的頂級牛肉片輕輕涮入滾燙的雞湯中，吸附湯頭精華呈現滑嫩多汁的美味。(攝影：鄭雅之) ▲店家貼心提供尊榮的桌邊服務，由專人幫忙剝蝦，讓饕客不沾手就能輕鬆品嚐到最鮮美彈牙的蝦肉。(攝影：鄭雅之)

▲店內水族箱現撈的活鮑魚，由專人掌握八分鐘黃金時間，呈現最清甜彈嫩的口感。(攝影：鄭雅之)

▲店內設有專業水族箱，強調活體鮑魚現點現撈，確保每一顆鮑魚在下鍋時都維持最頂級的甘甜與彈牙口感。(攝影：鄭雅之)

▲專人貼心提供桌邊服務，將油花均勻的頂級牛肉片輕輕涮入滾燙的雞湯中，吸附湯頭精華呈現滑嫩多汁的美味。(攝影：鄭雅之)

▲匯聚海陸精華的黃金湯底，由專人桌邊服務煮手工拉麵，搭配花膠與魚翅，成就一碗奢華的上湯花膠麵。(攝影：鄭雅之)