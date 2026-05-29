綠到瘋掉香菜火鍋！海底撈香菜鍋9間門市限定，蒸海鮮鍋加碼開吃。

香菜大戰再度開打！海底撈重磅推出超狂香菜火鍋，高雄大遠百店更獨家祭出蒸海鮮新吃法。編輯 鄭雅之表示：香菜控覺得幸福！

每次提到香菜總會引發擁護者與反對派的激烈論戰，這次「海底撈」直接挑戰味蕾極限，在全台灣 9 家指定門市重磅推出「香菜火鍋」，要在火鍋控掀起最狂的綠色風暴，高雄大遠百店更搶先全台加碼祭出期間限定的蒸海鮮吃法，用上蒸下煮的全新靈魂組合，讓所有火鍋控和海鮮控通通為之瘋狂。



▲引爆話題的「海底撈香菜火鍋」翠綠湯頭與整碗新鮮香菜互相呼應，是全台香菜控絕不能錯過的爆棚系鍋底。

▲海底撈高雄大遠百店獨創蒸海鮮吃法，不鏽鋼蒸盤擺滿鮮蝦干貝，利用火鍋熱蒸氣鎖住鮮甜，旁附三款特調醬料。





海底撈香菜火鍋9間門市限定

這次「海底撈」把過往當作配角的香菜變成主角，推出讓香菜控完全失控的「香菜火鍋」，研發團隊特別用清爽甘甜的秘製湯頭當作基底，把滿滿的香菜精華全部熬煮進去，喝起來帶有草本的清香，湯頭煮沸時那股獨特的香氣撲鼻而來，更能襯托出肉片與蔬菜的鮮甜，目前全台灣只有 9 家限定門市才吃得到。若是想要更濃香菜的話，還可以在自助醬料區多拿一些香菜，香味再加倍。



▲海底撈香菜火鍋加入滿滿香菜，不管涮肉、煮海鮮都超搭。





高雄大遠百店獨家解鎖蒸氣火鍋吃法

除了話題十足的「香菜火鍋」之外，這次南部撈粉真的太幸福，高雄大遠百店特別引進不鏽鋼蒸盤，研發出全台首創的「蒸海鮮」特殊吃法，利用火鍋沸騰的純粹蒸氣把鮮蝦與蛤蠣等食材精準鎖鮮，店內還貼心準備「泰式檸檬醬」與「日式和風醬」還有「台式五味醬」，三款特調醬料讓海鮮吃起來更有層次。



▲期間限定的蒸氣火鍋精緻海鮮拼盤躺在冰塊上保鮮，搭配四格火鍋特製不鏽鋼蒸蓋，散發滿滿奢華生活風格。





撈粉必看限時限量極鮮體驗

想要體驗這種雙重感官盛宴的火鍋控一定要看清時間，這個超狂的「蒸海鮮」體驗只有在平日的特定時段登場，而且每餐期只有限量 40 組，店家希望透過這種創新的點心吃法，讓饕客在享用熱騰騰的鍋物時也能感受到滿滿的驚喜，愛吃海鮮與香菜的朋友們趕快拿起電話預約。



▲蒸氣火鍋的鍋上鍋設計備有泰式檸檬醬與台式五味醬等沾醬，搭配新鮮蛤蠣與肥美大蝦，令人垂涎三尺。

海底撈香菜火鍋 販售門市

台北市：台北微風南山店、台北慶城店

桃園市：桃園統領店

台中市：台中大遠百店、台中中友店

台南市：台南FOCUS店、台南南紡店

高雄市：高雄大遠百店、高雄巨蛋店





高雄大遠百店限定蒸海鮮活動

活動日期：即日起至 2026 年 6 月 18 日止

活動時段：限平日 11 點 00 分至 17 點 00 分

活動內容：凡於活動期間內點購海鮮類產品，即可免費升級體驗蒸海鮮鍋上鍋特殊吃法

專屬醬料：隨鍋附贈泰式檸檬醬、日式和風醬、台式五味醬共三款匠心特調沾醬

限量名額：為了維護服務品質，每日午餐期與晚餐期各自限量 40 組體驗。





香菜控要吃的香菜飲料、香菜美食！

推薦閱讀：香菜芒果冰沙！大苑子「香菜芒果冰沙」99元限量開賣，愛文芒果X新鮮香菜來挑戰。

推薦閱讀：7-11就有詹記香菜檸檬蘇打！整片檸檬片的香菜汽水，反香菜者抗議。

推薦閱讀：報稅月省錢救星！全聯「水餃泡麵節」買一送一，香菜牛肉麵 香菜水餃要囤。