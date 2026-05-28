香菜芒果冰沙！大苑子「香菜芒果冰沙」99元限量開賣，愛文芒果X新鮮香菜來挑戰。

大苑子香菜芒果冰沙5/30限量開賣，愛文芒果搭配新鮮香菜掀起話題。編輯張人尹表示，這款夏季限定飲品憑藉創新口味與高辨識度外型，已成為近期社群熱門焦點。

大苑子挑戰香菜控！主打水果手搖杯的「大苑子」這次芒果季不只推出經典愛文芒果果茶、芒果冰沙，這次更挑戰話題，直接把「愛文芒果」搭配「新鮮香菜」，打成香菜芒果手搖杯，讓飲料控粉絲好奇到是底什麼味道。大苑子這次全新期間限定「香菜芒果冰沙」用金黃色冰沙搭配翠綠香菜打造超高辨識度外型，成為今年夏天最有討論度的手搖新品之一。



▲大苑子推出全新「香菜芒果冰沙」，以愛文芒果搭配新鮮香菜打造夏季限定話題飲品。

愛文芒果搭香菜話題超高

▲大苑子香菜芒果冰沙使用愛文芒果現打冰沙，搭配香菜提香增加層次感。

限量5000杯指定門市販售

▲大苑子香菜芒果冰沙5/30起限定販售，全台30家門市限量5000杯開喝。

大苑子 香菜芒果冰沙

大苑子這杯「香菜芒果冰沙」以當季愛文芒果現打製成冰沙，主打綿密口感與濃郁果香，完整呈現夏天芒果的鮮甜風味。不同以往的是，大苑子這次特別加入新鮮香菜提香，研發團隊透過比例調配，把香菜草本氣息融入芒果香氣之中，讓整體風味多了清爽尾韻，也讓冰沙層次更加明顯。從第一口的衝擊感，到後面慢慢感受到芒果與香菜融合的味道，吸引粉絲們挑戰。想喝到這杯話題系飲品的粉絲要注意，大苑子「香菜芒果冰沙」將於5/30起限時開賣，全台只有指定30家門市販售，而且總數量限量5000杯，每杯中杯售價99元。這次新品「香菜芒果冰沙」消息曝光後已經吸引不少香菜控與芒果控討論，讓夏季限定的「芒果手搖杯、芒果冰沙」更增添討論度。開賣日期：2026/05/30起，限量售完為止。售價：99元/杯販售門市：

北部門市：基隆義二店、市府夢想店、台北南昌店、台北八德店、新店中正店、永和樂華店、土城延和店、林口長庚店、新竹北大店。

東部門市：花蓮民國店。

中部門市：南門店、花壇店、溪湖店、彰化大埔店、鹿港中山店、南投店、台中昌平店、逢甲福星店、台中世貿店、西屯中科店、清水店、神岡中山店、霧峰店。

南部門市：西螺店、嘉義仁愛店、永康中華店、鳳山中山店、台南青年店、高雄自強店、屏東林森店。